2 năm cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

Theo lời chia sẻ của Hải My, cô bất ngờ khi nhìn lại quãng thời gian đồng hành cùng chồng, từ 3 năm yêu đến 2 hai năm cưới. "Nhanh thật đấy mới ngày nào thẹn thùng hẹn hò mà bây giờ đã hai năm bên nhau rồi. Đợt này vợ chồng My như chụp thêm một bộ ảnh cưới nữa", My nói. Bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới sắp tới của cả hai mang phong cách sang trọng, Văn Hậu và con trai khoác vest trắng lịch lãm, Hải My diện chiếc váy đuôi cá nhẹ nhàng, bó sát khoe đường cong cơ thể, chi tiết ren thể hiện sự quý phái. Ảnh: _doanhaimy/TikTok.