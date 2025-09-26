2 năm cưới của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My

|
Gần hai năm kể từ ngày cầu thủ Đoàn Văn Hậu trao nhẫn đựng trong chiếc hộp hình quả bóng cho Doãn Hải My, cặp đôi trải qua cuộc sống vợ chồng viên mãn, đồng hành cùng nhau qua mọi thử thách. Ngày 25/9, nàng WAGs sinh năm 2001 chia sẻ hậu trường chụp ảnh kỷ niệm hai năm ngày cưới cùng bé Lúa - con trai của cặp đôi - trên TikTok cá nhân. Ảnh: _doanhaimy/TikTok.
Theo lời chia sẻ của Hải My, cô bất ngờ khi nhìn lại quãng thời gian đồng hành cùng chồng, từ 3 năm yêu đến 2 hai năm cưới. "Nhanh thật đấy mới ngày nào thẹn thùng hẹn hò mà bây giờ đã hai năm bên nhau rồi. Đợt này vợ chồng My như chụp thêm một bộ ảnh cưới nữa", My nói. Bộ ảnh kỷ niệm ngày cưới sắp tới của cả hai mang phong cách sang trọng, Văn Hậu và con trai khoác vest trắng lịch lãm, Hải My diện chiếc váy đuôi cá nhẹ nhàng, bó sát khoe đường cong cơ thể, chi tiết ren thể hiện sự quý phái. Ảnh: _doanhaimy/TikTok.
Doãn Hải My khoe lưng gợi cảm trong bộ váy thứ hai. Ảnh: _doanhaimy/TikTok.
Văn Hậu - Hải My tổ chức hôn lễ tại quê nhà Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) của chú rể vào ngày 11/11/2023. Tháng 5/2024, nàng WAG hạ sinh bé Lúa tại một bệnh viện ở Hà Nội. Vợ chồng trẻ là một trong số cặp đôi nổi tiếng bậc nhất làng bóng đá Việt Nam. Cả hai nhận nhiều sự ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.
Cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh của nhóc tỳ bụ bẫm trên fanpage có 9.500 lượt theo dõi. Đây là nơi lưu giữ khoảnh khắc đời thường của cậu con trai. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.
Ngày 18/8, Hải My gây chú ý khi khoe vóc dáng thon gọn sau sinh cùng đôi chân dài. Trong outfit thể thao, nàng WAG chạy bộ cùng chồng tại bãi biển gần căn hộ bạc tỷ. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.
Doãn Hải My là hot girl Hà thành, lọt Top 10 Hoa hậu Việt Nam năm 2020, theo đuổi sự nghiệp kinh doanh và mẫu ảnh. Sau khi kết hôn, Hải My lui về chăm sóc gia đình nhỏ và xuất hiện thường xuyên trên mạng xã hội trở lại sau thời gian ở cữ. Trong khi đó, Văn Hậu là hậu vệ tài năng, nổi lên từ giải U23 châu Á tại Thường Châu (Trung Quốc). Vào thời điểm điều trị chấn thương, nam cầu thủ dành nhiều thời gian bên gia đình, chăm con và luyện tập. Ảnh: Doan Hai My/Facebook.
