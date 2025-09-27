Mẹ bầu gần đẻ vẫn tập gym gây tranh cãi

Chỉ còn vài ngày nữa sinh, Hà Mai vẫn duy trì tập gym, khiến cộng đồng mạng tranh luận giữa lo ngại rủi ro và quan điểm ủng hộ tập luyện an toàn.

Ngày 24/9, đoạn video ghi lại cảnh một bà bầu chạy bộ trong phòng tập gym với dòng trạng thái "6 ngày nữa đi đẻ" bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhân vật chính là Hà Thị Mai (sinh năm 1996, sống tại Hà Nội). Cô cho biết 30/9 là ngày dự sinh, thai nhi vẫn phát triển bình thường.

"Đây là lần mang bầu thứ hai của tôi. Lần đầu, tôi cũng tập gym với các bài tập tương tự nhưng với cường độ nhẹ hơn", mẹ bầu chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Cả hai vợ chồng Mai đều là huấn luyện viên thể hình, có 8 năm kinh nghiệm và trực tiếp quản lý phòng gym. Nhờ vậy, cô cho rằng mình có đủ kiến thức để tập luyện an toàn, tránh ảnh hưởng đến thai nhi.

Trong thai kỳ, Mai vẫn duy trì lịch tập với các bài tập tạ, nhóm cơ, chỉ loại trừ những động tác gập bụng. Chế độ ăn được tính toán kỹ: tự nấu, đủ chất, uống 2-3 lít nước mỗi ngày, bổ sung sữa tươi, nước dừa, hạt ngũ cốc, sắt, DHA và canxi.

Dù đang mang bầu, Mai vẫn dạy khách từ 5h đến 22h. "Có thể hơi quá sức, nhưng tôi luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu và không tập lung tung, sai kỹ thuật", cô nói.

Các bài tập, chế độ ăn của Hà Mai được tham khảo qua ý kiến bác sĩ.

Mai kể mình từng gặp chấn thương vỡ bánh chè và phải mất nửa năm mới hồi phục. Nhờ kiên trì tập luyện, cơ thể cô mới trở lại bình thường. Theo cô, đây cũng là lý do khiến chị coi việc duy trì vận động như một phần quan trọng trong thai kỳ.

Tuy nhiên, clip tập luyện khi đang mang bầu của Mai đã tạo ra luồng ý kiến trái chiều. Nhiều người lo lắng: "Đừng chạy nữa chị ơi, bé trong bụng rung lắc não nguy hiểm lắm" hay "May mắn thì không sao, chứ rủi ro thì hối hận cả đời".

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến bênh vực: “Bầu vẫn có thể tập luyện bình thường, miễn đúng kỹ thuật. Tập đúng còn giúp tăng cường trao đổi chất, cải thiện sức khỏe tim mạch, cơ bụng chắc hơn nên giữ thai tốt hơn”.

Trước những tranh cãi, Mai khẳng định: "Tôi tập cho sức khỏe của bản thân, biết lượng sức mình, không bắt ai phải làm theo. Thật ra tôi chỉ đăng video để lưu giữ kỷ niệm thôi".

Cô cũng cho biết toàn bộ các bài tập đều tham khảo ý kiến bác sĩ và các nguồn tài liệu uy tín trước khi thực hiện.

Một số hình ảnh của Hà Mai bên chồng và con.