Lời kể ám ảnh của nhân viên lò hỏa táng thanh niên Hàn ở Campuchia

Nhân viên đài hỏa thiêu ở chùa Tuktla (Phnom Penh, Campuchia) cho biết mỗi năm, có 2-4 thi thể người Hàn Quốc được đưa tới đây, bên cạnh nạn nhân quốc tịch Trung Quốc, Philippines.

"Tôi thấy người Hàn được đưa tới đây gần như 2-4 trường hợp mỗi năm. Phần lớn họ còn trẻ. Cách đây vài ngày, có một người đàn ông khoảng 30 tuổi cũng vừa được hỏa táng", một nhân viên tại ngôi chùa hỏa táng ở Phnom Penh, Campuchia nói.

Người này làm việc tại chùa Tuktla ở thủ đô Phnom Penh, nơi đang lưu giữ thi thể của một nam sinh Hàn Quốc 22 tuổi họ Park, được phát hiện tử vong sau khi bị bắt cóc và tra tấn tại khu phức hợp tội phạm ở vùng núi Bokor, tỉnh Kampot.

Park rời Hàn Quốc tới Campuchia ngày 17/7, nói với gia đình rằng mình "đi tham dự hội chợ". Một tháng sau, thi thể anh được tìm thấy. Theo quy định, những người nước ngoài chết trong hoàn cảnh đáng ngờ hoặc không có thân nhân tại Campuchia thường được đưa về chùa này, theo The Korea Times.

"Theo tôi thấy, người Trung Quốc là nhiều nhất, nhưng dạo gần đây có thêm người Philippines và Hàn Quốc. Số nạn nhân người Hàn dường như đang tăng lên", nhân viên nói, chỉ tay về phía nhà xác của chùa.

Khi được hỏi liệu thi thể của Park có dấu hiệu bị hành hung, người này đáp: "Tôi không thấy rõ bằng mắt thường. Cảnh sát đưa thi thể đến đây cũng không nói gì thêm".

Việc khám nghiệm tử thi dự kiến diễn ra vào đầu tuần tới, sau đó thi thể nạn nhân sẽ được hỏa táng và đưa về Hàn Quốc.

Khi giới chức Campuchia vẫn đang điều tra cái chết của Park, nhiều chuyên gia cho rằng bi kịch này cho thấy một vấn đề sâu xa hơn: nạn nhân buôn người và giam giữ gần như không có cách nào để tự cứu mình.

Hiện chính phủ Hàn Quốc khuyến cáo nạn nhân tự liên hệ với cảnh sát Campuchia do "hạn chế thẩm quyền". Trên trang hướng dẫn chính thức, Đại sứ quán Hàn Quốc yêu cầu những người gặp nạn gửi tin nhắn qua Telegram đến đường dây nóng 117 của cảnh sát Campuchia.

Đài hỏa táng tại chùa Tuktla ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: Hankook Ilbo.

Tuy nhiên, quy trình này bị đánh giá là "phi thực tế". Nạn nhân phải viết mô tả bằng tiếng Anh, cung cấp vị trí chính xác, ảnh tòa nhà, số điện thoại liên hệ, tên và số phòng; kèm bản sao hộ chiếu, ảnh gần đây và một đoạn video nói "Tôi muốn được cứu".

Trang web của Đại sứ quán nêu rõ nếu không đủ các giấy tờ này, đơn kêu cứu sẽ không được xử lý.

Điều đó gần như bất khả thi với những người bị giám sát 24/7. Một người đàn ông Hàn Quốc 28 tuổi họ Kim, được giải cứu sau 5 tháng bị giam ở thành phố Sihanoukville, kể với Hankook Ilbo: "Không thể tự báo cáo được. Họ lấy điện thoại, hộ chiếu của tôi. Tôi từng mượn điện thoại của bảo vệ để nhắn cho một nhà hàng Hàn gần đó, nhưng bọn chúng theo dõi Wi-Fi. Chỉ 2 tiếng sau, tôi bị phát hiện và tra tấn".

Một số người trong cộng đồng Hàn tại Campuchia cho rằng cảnh sát địa phương yêu cầu "tự báo cáo" vì từng gặp nhiều tình huống dở khóc dở cười.

"Có lần cảnh sát đến nơi theo tin báo, nạn nhân lại nói mình không bị giữ. Thậm chí có người được cứu rồi vẫn quay lại khu trại khác. Thật nản lòng", một người sống lâu năm ở Phnom Penh cho biết.

Khác với Hàn Quốc, cảnh sát Campuchia hiếm khi phản ứng ngay. Nhiều vụ giải cứu chỉ thực hiện được nhờ mối quan hệ cá nhân hoặc người môi giới địa phương.

Trước làn sóng chỉ trích, hai chính phủ đã thống nhất lập lực lượng đặc nhiệm chung nhằm phối hợp điều tra tội phạm buôn người và cải thiện quy trình xử lý.

Nhưng hiện tại, khi thi thể Park vẫn nằm trong nhà xác chờ khám nghiệm, những bi kịch tương tự vẫn tiếp diễn.