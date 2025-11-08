Bùi Tiến Dũng sau chấn thương nặng

|
Ngày 6/11, người mẫu Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng - đăng tải dòng trạng thái cập nhật tình hình sức khỏe của chồng trên story Instagram. Nàng WAG viết: "The surgery was successful. Thank you for the warm messages and support. He’s resting now. Focus on recovery" (tạm dịch: Ca phẫu thuật rất thành công. Cảm ơn những tin nhắn ấm áp và sự động viên. Anh ấy đang nghỉ ngơi, tập trung hồi phục). Những ngày qua, người mẫu Ukraine luôn ở bên chăm sóc và động viên chồng trong suốt quá trình điều trị.
Cùng ngày, Bùi Tiến Dũng cũng đăng tải hình ảnh trong lúc tập luyện kèm dòng chú thích: "Chân nghỉ nhưng luôn hướng về khung thành". Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt tương tác cùng nhiều lời động viên từ người hâm mộ: "Cố lên anh Dũng, mau bình phục để trở lại khung gỗ nhé!", "Chúc anh sớm hồi phục để tiếp tục bảo vệ CLB Đà Nẵng".
Trước đó, ở trận đấu giữa Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ vòng 7 V-League 2025-2026 diễn ra tối 20/10 trên sân Hàng Đẫy, Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương sau pha lao ra khỏi vòng cấm để cản bóng, va chạm với tiền đạo Lucao rồi tiếp đất không thuận. Kết quả chụp MRI sáng 21/10 cho thấy thủ thành người Thanh Hóa bị đứt dây chằng chéo trước, phải phẫu thuật và dự kiến nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng.
Trong thời gian dưỡng thương, Bùi Tiến Dũng thường chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình nhỏ.
Ngày 31/10, nhân dịp Halloween, gia đình thủ môn 28 tuổi gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh hóa trang ấn tượng theo chủ đề "Batman Family". Trong loạt ảnh, Bùi Tiến Dũng hóa thân thành "Hiệp sĩ bóng đêm" mạnh mẽ và lạnh lùng, Dianka quyến rũ trong hình tượng Catwoman, còn cậu con trai Danil diện trang phục có logo Batman.
Gia nhập CLB SHB Đà Nẵng từ tháng 12/2024 sau khi rời TP.HCM, Bùi Tiến Dũng nhanh chóng trở thành lựa chọn số 1 trong khung gỗ của HLV Lê Đức Tuấn. Mùa giải 2025-2026, anh ra sân 4 trận trước khi dính chấn thương nặng. Trước đó, anh từng góp công lớn giúp đội bóng sông Hàn trụ hạng thành công, thậm chí ghi được một bàn thắng hiếm hoi cho một thủ môn ở mùa giải trước.
Bà xã của Bùi Tiến Dũng là Dianka Zakhidova, sinh năm 2000, từng theo học Đại học Quốc gia Kyiv trước khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu quốc tế. Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2020. Đến tháng 5/2022, đám cưới của cả hai diễn ra tại Vũng Tàu trong không gian sang trọng, có sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi tiếng. Một năm sau, gia đình nhỏ đón chào con trai đầu lòng.
