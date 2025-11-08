Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Bùi Tiến Dũng sau chấn thương nặng

  • Thứ bảy, 8/11/2025 07:22 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau ca phẫu thuật chấn thương đầu gối, thủ môn Bùi Tiến Dũng đang trong giai đoạn hồi phục.

Bui Tien Dung chan thuong anh 1

Ngày 6/11, người mẫu Dianka Zakhidova - vợ của thủ môn Bùi Tiến Dũng - đăng tải dòng trạng thái cập nhật tình hình sức khỏe của chồng trên story Instagram. Nàng WAG viết: "The surgery was successful. Thank you for the warm messages and support. He’s resting now. Focus on recovery" (tạm dịch: Ca phẫu thuật rất thành công. Cảm ơn những tin nhắn ấm áp và sự động viên. Anh ấy đang nghỉ ngơi, tập trung hồi phục). Những ngày qua, người mẫu Ukraine luôn ở bên chăm sóc và động viên chồng trong suốt quá trình điều trị.

Bui Tien Dung chan thuong anh 2

Cùng ngày, Bùi Tiến Dũng cũng đăng tải hình ảnh trong lúc tập luyện kèm dòng chú thích: "Chân nghỉ nhưng luôn hướng về khung thành". Bài đăng nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt tương tác cùng nhiều lời động viên từ người hâm mộ: "Cố lên anh Dũng, mau bình phục để trở lại khung gỗ nhé!", "Chúc anh sớm hồi phục để tiếp tục bảo vệ CLB Đà Nẵng".
Bui Tien Dung chan thuong anh 3

Trước đó, ở trận đấu giữa Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ vòng 7 V-League 2025-2026 diễn ra tối 20/10 trên sân Hàng Đẫy, Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương sau pha lao ra khỏi vòng cấm để cản bóng, va chạm với tiền đạo Lucao rồi tiếp đất không thuận. Kết quả chụp MRI sáng 21/10 cho thấy thủ thành người Thanh Hóa bị đứt dây chằng chéo trước, phải phẫu thuật và dự kiến nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng.
Bui Tien Dung chan thuong anh 4Bui Tien Dung chan thuong anh 5

Trong thời gian dưỡng thương, Bùi Tiến Dũng thường chia sẻ khoảnh khắc bên gia đình nhỏ.
Bui Tien Dung chan thuong anh 6

Ngày 31/10, nhân dịp Halloween, gia đình thủ môn 28 tuổi gây chú ý khi đăng tải bộ ảnh hóa trang ấn tượng theo chủ đề "Batman Family". Trong loạt ảnh, Bùi Tiến Dũng hóa thân thành "Hiệp sĩ bóng đêm" mạnh mẽ và lạnh lùng, Dianka quyến rũ trong hình tượng Catwoman, còn cậu con trai Danil diện trang phục có logo Batman.
Bui Tien Dung chan thuong anh 7

Gia nhập CLB SHB Đà Nẵng từ tháng 12/2024 sau khi rời TP.HCM, Bùi Tiến Dũng nhanh chóng trở thành lựa chọn số 1 trong khung gỗ của HLV Lê Đức Tuấn. Mùa giải 2025-2026, anh ra sân 4 trận trước khi dính chấn thương nặng. Trước đó, anh từng góp công lớn giúp đội bóng sông Hàn trụ hạng thành công, thậm chí ghi được một bàn thắng hiếm hoi cho một thủ môn ở mùa giải trước.
Bui Tien Dung chan thuong anh 8Bui Tien Dung chan thuong anh 9

Bà xã của Bùi Tiến Dũng là Dianka Zakhidova, sinh năm 2000, từng theo học Đại học Quốc gia Kyiv trước khi theo đuổi sự nghiệp người mẫu quốc tế. Cặp đôi công khai hẹn hò từ năm 2020. Đến tháng 5/2022, đám cưới của cả hai diễn ra tại Vũng Tàu trong không gian sang trọng, có sự góp mặt của nhiều cầu thủ nổi tiếng. Một năm sau, gia đình nhỏ đón chào con trai đầu lòng.

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâuBạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Đôi bàn chân gây chú ý của hot girl bóng đá Hoàng Thị Loan

Chia sẻ hình ảnh đôi chân có nhiều vết chai sạn, Hoàng Thị Loan khiến nhiều người cảm phục với hành trình nhiều năm theo đuổi bóng đá.

16:54 23/10/2025

Hoàng Hoàng

Ảnh: @cech_tien_dung, @_d_i_an_k_a_/Instagram

Bùi Tiến Dũng chấn thương Bùi Tiến Dũng thủ môn đứt dây chằng phẫu thuật

    Đọc tiếp

    'Nu than noi y' Thai Lan lot xac hinh anh

    'Nữ thần nội y' Thái Lan lột xác

    07:17 2/11/2025 07:17 2/11/2025

    0

    Từ hình tượng mong manh, ngọt ngào cách đây nhiều năm, "nữ thần nội y" Pichana Yoosuk đã thay đổi phong cách thành "hot girl phòng gym" đầy cá tính.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý