Bùi Tiến Dũng sau chấn thương nặng

Trước đó, ở trận đấu giữa Thể Công Viettel và SHB Đà Nẵng thuộc khuôn khổ vòng 7 V-League 2025-2026 diễn ra tối 20/10 trên sân Hàng Đẫy, Bùi Tiến Dũng gặp chấn thương sau pha lao ra khỏi vòng cấm để cản bóng, va chạm với tiền đạo Lucao rồi tiếp đất không thuận. Kết quả chụp MRI sáng 21/10 cho thấy thủ thành người Thanh Hóa bị đứt dây chằng chéo trước, phải phẫu thuật và dự kiến nghỉ thi đấu ít nhất 8 tháng.