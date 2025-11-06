Trai đẹp Chris Khoa 'biến mất' 7 năm tái xuất với thông báo gây sốc

Sau 7 năm biến mất khỏi mạng xã hội, Chris Khoa Nguyễn bất ngờ mở lại tài khoản Instagram, chia sẻ về hành trình trưởng thành, lập gia đình và chuẩn bị làm cha.

Chris Khoa Nguyễn thông báo sắp làm cha.

Ngày 5/11, Chris Khoa Nguyễn - chàng trai từng gây chú ý với hình tượng "nam thần gốc Việt" du học tại Anh - bất ngờ mở lại tài khoản Instagram sau 7 năm.

Trên trang cá nhân có hơn 275.000 người theo dõi, Chris Khoa viết bằng tiếng Anh, tạm dịch: "Nếu phải tóm tắt quãng thời gian kể từ bài đăng cuối cùng vào năm 2018, có lẽ tôi đã già đi 7 tuổi, kém đi đôi chút về ngoại hình nhưng khôn ngoan hơn phần nào.

Tôi đã vài lần đổi việc, chuyển thành phố, dọn nhà và lập gia đình. Trải qua cả niềm vui lẫn mất mát, vấp ngã rồi học hỏi và hy vọng mình đã sống trọn vẹn trong quãng thời gian ấy. Thế giới cũng thay đổi nhiều - không chắc giờ còn ai dùng Instagram nữa, nhưng thôi, cứ thử xem sao".

Chris Khoa cho biết sẽ chỉ mở lại Instagram trong vài tháng tới để lưu giữ những kỷ niệm trên hành trình mới. "Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và cảm ơn vì vẫn dõi theo tôi", anh viết, đồng thời hài hước xin lỗi vì "hộp thư Instagram có vẻ không hoạt động tốt sau ngần ấy năm".

Trong bức ảnh đăng kèm, Chris Khoa vẫn giữ phong độ với gương mặt điển trai, nụ cười điềm tĩnh và phong thái chững chạc hơn so với 7 năm trước.

Hình ảnh mới nhất của Chris Khoa Nguyễn.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích và chia sẻ từ người theo dõi.

Theo phần giới thiệu ở trang cá nhân, Chirs Khoa cho biết hiện mình làm việc trong lĩnh vực tài chính tại London (Anh), đã kết hôn và sắp trở thành cha.

Chris Khoa Nguyễn (sinh năm 1994) từng là cái tên "gây sốt" trên mạng xã hội giai đoạn 2015-2016. Anh là người mẫu gốc Việt đầu tiên hợp tác với thương hiệu thời trang Abercrombie & Fitch và được truyền thông ca ngợi là "biểu tượng du học sinh Việt thành công tại Anh".

Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, Chris Khoa còn có học vấn ấn tượng. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế và Quan hệ quốc tế tại Đại học Exeter (Anh), thông thạo 7 ngôn ngữ và từng thực tập tại 8 ngân hàng lớn trên thế giới. Sau khi tốt nghiệp, anh nhận được 6 lời mời làm việc từ các tập đoàn danh tiếng, trong đó có Google và Apple.

Năm 2018, ở tuổi 23, Chris Khoa trở thành cố vấn cho Bộ Tài chính Anh. Thời điểm đó, anh cũng chia sẻ sẽ tạm dừng hoạt động trên mạng xã hội vì "không thể kiểm soát được lượng tin nhắn rác và tài khoản giả mạo", khiến người hâm mộ lo lắng và tiếc nuối.