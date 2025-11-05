Anh Tây ngồi ghế nhựa, bán cà phê phin pha trên vỉa hè giữa trời Âu

Giữa lòng Amsterdam, chàng trai Croatia Matko Kmezic chọn bán cà phê phin Việt trên chiếc xe nhỏ, mang hương vị quê hương của người yêu và văn hóa cà phê vỉa hè đến với trời Âu.

Trai Tây chia sẻ hành trình bán cà phê pha phin giữa trời Âu Giữa công viên Oosterpark (Amsterdam, Hà Lan), chàng trai Croatia Matko Kmezic mở xe cà phê phin Việt, tự tay pha từng ly cà phê robusta để mang hương vị Việt Nam đến giữa lòng châu Âu.

Tại công viên Oosterpark, Amsterdam (Hà Lan), Matko Kmezic, 27 tuổi, đến từ Croatia, tất bật pha chế, rót từng ly cà phê cho khách. Điều đặc biệt là anh còn biết nói lơ lớ tiếng Việt. Anh là chủ của một xe cà phê nhỏ nhưng luôn đông khách, đặc biệt là sinh viên Việt Nam, Việt kiều và cả người dân bản địa.

Mỗi lần phục vụ khách Việt, anh lại hồi hộp hơn thường lệ. "Tôi chỉ sợ hương vị chưa đúng kiểu Việt Nam. Nhưng rồi mọi lo lắng tan biến khi nghe họ nói: 'Cà phê ngon quá!' hay 'Đây là ly cà phê ngon nhất tôi từng uống'", Matko chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Menu của anh gồm cà phê sữa đá, bạc xỉu, cà phê muối, cà phê trứng... Tất cả được pha sẵn bằng phin lớn, đựng trong chai để tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ được vị đậm đà. Nguyên liệu là 100% hạt Robusta Việt Nam, được rang ngay tại Hà Lan để bảo toàn hương vị truyền thống.

"Xe cà phê không chỉ là chỗ bán đồ uống, mà còn là nơi kết nối con người. Tôi thích trò chuyện với khách, kể họ nghe về Việt Nam và văn hóa cà phê vỉa hè", anh nói.

Một năm sống ở Việt Nam

10 năm trước, Matko gặp vị hôn thê mang một phần tư dòng máu Việt. Bà ngoại của cô là người Việt, mẹ là con lai Việt - Croatia. Một lần, anh nghe mẹ cô nói chuyện điện thoại bằng tiếng Việt và lập tức bị cuốn hút.

"Ngôn ngữ ấy thật lạ, không giống bất kỳ thứ tiếng nào tôi từng biết. Tôi bắt đầu hỏi những câu đơn giản như 'vâng' hay 'không' nói thế nào", anh kể.

Từ đó, mẹ bạn gái trở thành "người thầy đầu tiên" của anh. Dù anh nói sai liên tục, bà vẫn kiên nhẫn sửa từng lỗi nhỏ. Sự tận tâm ấy khiến anh càng thêm say mê.

Với Matko, tình yêu là động lực lớn nhất. "Khi người mình yêu gắn bó với một nền văn hóa, tôi muốn hiểu sâu hơn, không chỉ để giao tiếp tốt hơn mà còn để cảm nhận con người và văn hóa nơi đó", anh bộc bạch.

Năm 2018, Matko và bạn gái chuyển đến Việt Nam, sống 3 tháng ở TP.HCM và 7 tháng tại Hà Nội. Anh bắt đầu đăng ký học tiếng Việt, ghi chú những từ mới nghe được trên phố rồi tìm cách sử dụng ngay để ghi nhớ.

Matko Kmezic vẫn luôn cảm thấy ấn tượng với ẩm thực Việt Nam.

Anh thừa nhận tiếng Việt rất khó, đặc biệt với người phương Tây. Nhưng anh luôn nhủ sẽ bỏ cuộc.

Điều khiến anh ấn tượng nhất về Việt Nam là sự thân thiện và tinh thần lạc quan của con người. "Ai cũng chăm chỉ, nhưng vẫn luôn giữ được nụ cười", anh bày tỏ.

Gần một năm sống ở Việt Nam đã giúp anh thay đổi cách nhìn về cuộc sống. "Tôi học được cách biết ơn, giúp đỡ người khác và không than phiền vì những chuyện nhỏ", anh chia sẻ.

Và có một điều anh vẫn luôn nhớ, đó là ẩm thực Việt Nam. "Thức ăn ở Việt Nam thật sự tuyệt vời vì ngon, đa dạng và dễ tìm. Tôi vẫn nghĩ về nó đến tận bây giờ".

Mang cà phê Việt đến châu Âu

Ý tưởng bán cà phê Việt pha phin giữa lòng thành phố Amsterdam đến với Matko sau gần một năm sống ở Việt Nam. Anh hoàn toàn bị mê hoặc bởi văn hóa cà phê vỉa hè và trà đá.

Trước đây, Matko không uống cà phê, chỉ thích trà đá. Nhưng một lần thử cà phê Việt, anh lập tức say mê bởi hương vị mạnh mẽ, đậm đà. Từ đó, mỗi sáng anh đều pha cà phê phin ở nhà.

"Đi uống cà phê cùng vợ sắp cưới, chúng tôi luôn so sánh với cà phê Việt. Và rồi tôi nhận ra rằng ở châu Âu, rất khó tìm được hương vị như thế. Vậy tại sao không tự tạo ra một nơi như vậy?", anh nói.

Mùa hè năm 2024, anh trở lại Việt Nam sau 6 năm xa cách. Một người bạn dẫn anh đi khắp nơi, và tại Buôn Ma Thuột, anh gặp Ysim, người rang cà phê địa phương. Cả hai nhanh chóng trở thành bạn, cùng chia sẻ đam mê với cà phê Việt.

Ysim đưa anh đi thăm nông trại, giải thích quy trình sản xuất và giúp anh mua dụng cụ pha phin mang về Hà Lan.

"Khi đang nằm nghỉ ở Đà Nẵng, tôi viết xong toàn bộ kế hoạch kinh doanh, từ tên thương hiệu, giấy phép đến thiết kế xe cà phê", anh kể.

Trở lại Amsterdam, anh bắt tay thực hiện các công việc như làm logo, in menu, mua xe, đăng ký kinh doanh. Anh cũng cho biết, nếu không có sự giúp đỡ của cha - người xây dựng chiếc xe và mang gỗ từ Croatia sang - thì việc vận hành mô hình cà phê này sẽ rất khó thực hiện.

Matko Kmezic chụp ảnh cùng những khách hàng của anh.

Sau 3 ngày, xe cà phê mang thương hiệu Viet Drip chính thức ra đời. Ngày đầu khai trương, anh hồi hộp đến mức cả buổi chỉ bán được 3 ly, nhưng với Matko, đó vẫn là khoảnh khắc đặc biệt vì khởi đầu cho một hành trình mới.

Do Matko làm vật lý trị liệu toàn thời gian, anh chỉ đẩy xe cà phê ra công viên vào hai ngày cuối tuần. Có hôm khách đông, anh mệt rã rời vì không kịp ăn trưa, nhưng vẫn thấy hạnh phúc.

Khó khăn nhất là thời tiết, vì Amsterdam mưa gió quanh năm. Không có điện, anh phải xoay xở đủ cách để duy trì. Mùa hè anh bán cà phê đá, mùa đông mang theo bếp gas mini để pha cà phê nóng.

"Tôi có thương hiệu cà phê riêng, dùng chính loại cà phê đó để pha chế và còn bán kèm phin lọc in logo thương hiệu", anh cho biết thêm.

Trong tương lai, Matko dự định trở lại Việt Nam để học thêm về quy trình sản xuất và hợp tác với nông dân địa phương. Anh muốn mở rộng mô hình, quảng bá cà phê Việt ra thế giới.

"Tôi mơ rằng một ngày, cà phê Việt Nam sẽ được trân trọng như Arabica, vì nó thật sự đặc biệt", anh nhấn mạnh.

Không chỉ dừng lại ở cà phê, Matko còn ấp ủ mở phòng khám và thực hiện các dự án hỗ trợ cộng đồng. "Tôi muốn giúp đỡ trẻ em và những người khó khăn, có thể là quần áo, thực phẩm hay cơ hội học tập. Tất cả bắt nguồn từ lòng biết ơn", anh nói.

Matko Kmezic cảm thấy hạnh phúc khi được lan tỏa văn hóa cà phê Việt giữa lòng Amsterdam.