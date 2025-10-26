Chú rể TP.HCM tặng vợ 5 cây vàng tích cóp suốt 4 năm

Trong lễ ăn hỏi tại TP.HCM, chú rể Vinh Quang khiến nhiều người xúc động khi lấy ra 5 cây vàng tặng vợ. Đây món quà anh chuẩn bị suốt 4 năm theo lời mẹ dặn.

Nghe lời mẹ dặn, chú rể 23 tuổi dành dụm 4 năm tặng vợ 5 cây vàng 5 cây vàng trong lễ ăn hỏi của Vinh Quang (TP.HCM) là kết quả 4 năm kiên trì tiết kiệm dành trọn cho người vợ tương lai.

Ngày 12/10, trong lễ đính hôn của Vinh Quang và Thủy Tiên (cùng sinh năm 2002, sống tại TP.HCM), khi đến phần trao sính lễ, chú rể bất ngờ lấy ra 5 cây vàng.

Anh nói trước quan viên hai họ: "Đây là phần con để dành cho vợ. Con cũng còn nhỏ, nhưng con đã để dành 4 năm. Con sẵn sàng cưới vợ rồi. Con nghe lời mẹ, mỗi tháng mua 2 chỉ vàng. Con tặng cho vợ 5 cây vàng để vợ muốn mua gì thì mua".

Câu nói chân thành của nửa kia khiến cô dâu không khỏi xúc động. "Chồng tôi là người bản lĩnh và có trách nhiệm. Anh sống hiếu thảo, luôn lo cho cha mẹ chu toàn rồi mới tính đến chuyện của hai vợ chồng", Thủy Tiên chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Mỗi tháng mua 2 chỉ vàng

Vinh Quang bắt đầu mua vàng từ năm 2021, khi vừa đi làm và còn khá chật vật về tài chính. Nghe lời mẹ khuyên "có dư nên mua vàng, để sau này khỏi vay mượn", anh đều đặn trích một phần thu nhập mỗi tháng đủ mua 2 chỉ.

Thời điểm đó, giá vàng khoảng 5,4 triệu đồng/chỉ. Quang không ngờ sự kiên trì ấy lại mang đến món quà đặc biệt cho ngày trọng đại. Tính đến nay, 5 cây vàng mà chàng trai 23 tuổi dành tặng vợ tương đương khoảng 700 triệu đồng.

"Tôi chỉ nghĩ vàng sẽ không mất giá, có ít mua ít, có nhiều mua nhiều. Giờ nhìn lại mới thấy, chính lời mẹ dạy và sự kiên trì đã giúp tôi có được món quà này", anh nói.

Màn trao 5 cây vàng của Vinh Quang dành cho Thủy Tiên.

Theo lời Thủy Tiên, chồng cô là người biết quan tâm và chiều chuộng vợ trong từng việc nhỏ.

"Quang cưng em lắm, có anh ấy là em không phải động tay làm gì. Anh chưa bao giờ lớn tiếng hay thô bạo, lúc nào cũng nhẹ nhàng và lãng mạn. Anh hay nói: 'Tuy anh không có gì nhiều, anh muốn ai cũng phải ganh tỵ với vợ anh. Cái gì tốt nhất cũng dành cho em'", cô dâu trẻ tiết lộ.

Chuyện tình 5 năm

Vinh Quang và Thủy Tiên quen nhau khi còn là sinh viên tại một trường đại học ở TP.HCM. Họ gặp nhau trong lớp học kỹ năng, từ bạn thân rồi dần trở nên gắn bó. Tính đến lễ ăn hỏi, họ đã bên nhau tròn 5 năm.

Những năm đầu yêu nhau, cả hai đều chưa dư dả. Có thời điểm Thủy Tiên thất nghiệp, hai người cùng nhận hàng về nhà tháo chỉ thừa để kiếm thêm thu nhập. Dù khó khăn, họ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện buông tay.

Khi dịch Covid-19 bùng phát ở TP.HCM, đôi trẻ bị kẹt trong căn phòng trọ nhỏ, sống nhờ thực phẩm tiếp tế. Nhưng với Quang, đó lại là quãng thời gian đáng quý.

"Chính lúc khó khăn ấy, tôi nhận ra Tiên là người biết sẻ chia và chăm lo. Những bữa cơm giản dị giữa mùa giãn cách khiến tôi càng chắc chắn về lựa chọn của mình", anh bộc bạch.

Vinh Quang và ThủY Tiên đã trải qua 5 năm gắn bó.

Màn cầu hôn của Quang diễn ra giản dị trong một buổi tối sau giờ làm. Khi Thủy Tiên đang rửa mặt, anh bất ngờ quỳ xuống, trao chiếc nhẫn kim cương nhỏ trị giá khoảng 24 triệu đồng.

"Trước khi cầu hôn, anh còn dò ý em xem thích buổi cầu hôn linh đình hay riêng tư. Biết em ngại đám đông, anh chọn khoảnh khắc chỉ có hai người", Thủy Tiên kể.

Trong mắt hai bên gia đình, Quang và Tiên là cặp "môn đăng hộ đối". Cả hai sinh ra trong những gia đình làm cùng lĩnh vực, dễ thấu hiểu và đồng cảm. Cha mẹ hai bên đều quý mến con dâu, con rể tương lai. Thậm chí, bố mẹ Quang đã xem Tiên như con gái trong nhà từ 4-5 năm qua.

Thủy Tiên cho biết trong lễ ăn hỏi, mẹ chồng cô cũng tự tay chuẩn bị một mâm lễ nạp tài trị giá 50 triệu đồng.

"Mẹ nói lễ vật phải được làm từ tấm lòng thì mới ý nghĩa. Cả nhà cùng góp sức, nên cảm giác rất thiêng liêng", cô chia sẻ.

Clip ghi lại khoảnh khắc chú rể tặng vợ 5 cây vàng nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội.

Về khoảnh khắc đặc biệt này, Thủy Tiên nói: "Chúng tôi chỉ muốn gửi gắm đến các bạn trẻ rằng: biết tiết kiệm là điều rất tốt. Khi có thể tự lo cho mình, lo cho cha mẹ và những người mình yêu thương, đó là hạnh phúc lớn nhất. Tuổi trẻ chỉ có một lần, trôi qua rồi sẽ không trở lại".