Cặp đôi được Đường lên đỉnh Olympia 'xe duyên' 10 năm trước

Gặp nhau nhờ Đường lên đỉnh Olympia, rồi 10 năm sau lại nên duyên vợ chồng, Đào Vân Anh và Nghiêm Quốc Huy chọn sân khấu năm nào làm nơi lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời.

Đào Vân Anh và Nghiêm Quốc Huy chụp ảnh cưới tại chương trình Gala 25 năm Đường lên đỉnh Olympia.

Tối 18/10, trong chương trình Gala 25 năm Đường lên đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng, khán giả bất ngờ khi thấy Đào Vân Anh và Nghiêm Quốc Huy (cùng sinh năm 1997) xuất hiện trong trang phục cưới. Cặp đôi từng là thí sinh của mùa Olympia năm thứ 15, nay trở lại sân khấu năm nào, nơi khởi đầu cho mối duyên đặc biệt của họ.

Ý tưởng thực hiện bộ ảnh cưới tại phim trường chương trình đến từ Vân Anh. Cô muốn lưu giữ kỷ niệm ở nơi "mọi thứ bắt đầu". "Khi tôi nói với anh Huy, anh đồng ý ngay, không chút do dự", cô chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Duyên gặp lại sau 8 năm

Dù cùng thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 15, Vân Anh và Quốc Huy lại không gặp nhau trên trường quay. Cả hai thi cùng quý 3 nhưng ở hai trận khác nhau, nên không hề biết nhau trong quá trình thi.

Lần đầu tiên họ gặp gỡ là trong buổi giao lưu của cộng đồng các thí sinh Olympia năm 2015. Khi đó, Vân Anh là sinh viên Đại học Luật Hà Nội, còn Quốc Huy theo học Đại học Bách khoa Hà Nội.

Từ sau cuộc gặp đầu tiên, Vân Anh và Quốc Huy chỉ giữ liên lạc như những người bạn. Trong suốt gần 8 năm, họ thỉnh thoảng gặp nhau trong các buổi họp mặt, đôi khi vô tình lướt qua nhau trên phố mà không hề nghĩ rằng người kia sẽ trở thành bạn đời của mình.

Bước ngoặt đến vào tháng 9/2022, khi cả hai cùng đăng ký tham gia một sự kiện của cộng đồng Olympians tổ chức tại Huế.

Đào Vân Anh và Nghiêm Quốc Huy sau 10 năm trở lại chương trình.

"Tôi và anh Huy được xếp chung một đội nên có cơ hội nói chuyện nhiều hơn", Vân Anh nhớ lại.

Sau chuyến đi ấy, Quốc Huy chủ động nhắn tin hỏi han, trò chuyện mỗi ngày. Ban đầu, Vân Anh chỉ đáp lại một cách xã giao, nhưng rồi càng nói chuyện, họ càng nhận ra có nhiều điểm chung.

"Bắt đầu từ bạn bè, sau đó là bạn thân và cuối cùng là người yêu", cô bộc bạch.

Trong mắt Vân Anh, Quốc Huy là người thông minh, hài hước và có trách nhiệm. "Tôi hơi nhạt, nên cần một người ‘mặn’ như anh ấy để cuộc sống thêm sinh động", cô dí dỏm chia sẻ.

Điều khiến cô trân trọng nhất là sự khiêm tốn và tinh thần trách nhiệm của anh. "Chính những phẩm chất ấy khiến tôi tin rằng mình đã tìm được mảnh ghép còn lại của cuộc đời".

Với Vân Anh, Quốc Huy có lẽ là một trong số ít người cô từng gặp vừa thông minh, vừa khiêm tốn và có trách nhiệm trong mọi việc.

Hạnh phúc trọn vẹn sau 10 năm

Tình yêu của cặp đôi Olympia được kết lại bằng một lời cầu hôn đầy ý nghĩa. Vào ngày 30/4 - kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua, Quốc Huy ngỏ lời cầu hôn bạn gái.

"Đó là ngày Bắc Nam sum họp, cũng là ngày chúng mình về chung một nhà", Quốc Huy bày tỏ.

Trong một quán ăn nhỏ, lời cầu hôn giản dị nhưng chân thành ấy khiến Vân Anh xúc động không nói nên lời.

Sau lời cầu hôn, Vân Anh và Quốc Huy tổ chức đám cưới vào tháng 10/2025. Nhà trai làm lễ tại Hà Nội ngày 7/10, còn nhà gái tổ chức ở Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 12/10. Buổi lễ có sự góp mặt của nhiều cựu thí sinh Olympia, những người bạn cùng họ đi qua tuổi trẻ.

Ngày trở lại trường quay Đường lên đỉnh Olympia để chụp ảnh cưới, cả hai không giấu được xúc động.

"Cảm giác như gặp lại một người bạn cũ sau 10 năm xa cách. Đây là lần hiếm hoi, sau 10 năm tham gia chương trình, chúng tôi lại được trở lại trường quay và được đứng ở vị trí thí sinh", Vân Anh nói.

Quốc Huy và Vân Anh chụp ảnh cùng cộng đồng Olympians trong ngày cưới.

Và có lẽ, điều khiến hai người ấn tượng nhất là sự đón tiếp nồng nhiệt của ê-kíp chương trình.

"Chúng tôi được gặp lại anh Ngọc Huy - người dẫn chương trình năm ấy, cùng nhiều anh chị trong ê-kíp. Dù đã 10 năm trôi qua, mọi người vẫn nhớ và nhiệt tình giúp đỡ", cô bộc bạch.

Hiện tại, Vân Anh là luật sư thuộc Đoàn Luật sư Hà Nội, làm việc tại Công ty BW Industrial Development JSC với vị trí nhân viên tư vấn pháp lý. Còn Nghiêm Quốc Huy là kỹ sư hàng không tại Viện Hàng không Vũ trụ Viettel, có 5 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và phát triển kỹ thuật hàng không.

Nhìn lại chặng đường 10 năm, Vân Anh xúc động: "Thời gian ấy không quá dài, nhưng với những người trẻ như chúng tôi, đó là một dấu mốc quan trọng. Từ cô gái 18 tuổi háo hức chinh phục đỉnh núi tri thức, giờ cả hai đã trưởng thành và đang góp sức nhỏ bé cho đất nước".

Với họ, Olympia không chỉ mang lại tri thức mà còn mở ra những kết nối vô giá khi được gặp gỡ những người bạn tài năng, được truyền cảm hứng và học hỏi.

Nhân dịp Đường lên đỉnh Olympia tròn 25 năm, vợ chồng Vân Anh - Quốc Huy gửi lời chúc: "Cảm ơn Olympia vì đã tạo ra một sân chơi trí tuệ, một cộng đồng gắn kết. Hy vọng chương trình sẽ còn phát triển mạnh mẽ để chúng tôi có thể gửi lời chúc mừng kỷ niệm 30, 40, hay thậm chí 100 năm".

Họ cũng không quên gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ê-kíp chương trình. Nhờ sự giúp đỡ ấy, cả hai có được những thước phim và khung hình ý nghĩa, như một dấu lặng đẹp khép lại hành trình thanh xuân và mở ra chương mới của cuộc đời.

Quốc Huy và Vân Anh chụp ảnh cùng các đồng nghiệp trong ngày cưới.