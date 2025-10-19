Quán quân 'kín tiếng' của Đường lên đỉnh Olympia ra sao sau 24 năm

24 năm sau chiến thắng tại Đường lên đỉnh Olympia mùa 2, Phan Mạnh Tân đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại Australia. Anh vẫn giữ nếp sống giản dị bên vợ và 2 con.

Phan Mạnh Tân là quán quân Olympia mùa thứ 2 (năm 2001). Ảnh: VTV.

Tối 18/10, chương trình Gala 25 năm Đường lên đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng phát sóng trên VTV3 đã đưa khán giả trở lại với những gương mặt từng làm nên dấu ấn đặc biệt cho sân chơi tri thức này. Trong số đó, Phan Mạnh Tân - quán quân Olympia năm thứ 2 - là cái tên khiến nhiều người ấn tượng.

"Em xin chọn câu hỏi màu đỏ và em xin chọn ngôi sao hy vọng", câu nói quen thuộc ấy từng vang lên từ cậu học trò đến từ Hà Tĩnh trong trận chung kết năm 2001.

Thời điểm đó, Phan Mạnh Tân, cựu học sinh chuyên Toán khóa 8 của Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đã giành vòng nguyệt quế trong một trận chung kết đầy kịch tính. Câu hỏi thuộc lĩnh vực Hóa học, môn sở trường, đã giúp anh "ngược dòng" và chiến thắng ngoạn mục.

Ngoài Olympia, nam sinh sinh năm 1984 còn đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, là gương mặt tiêu biểu của ngôi trường giàu truyền thống học giỏi ở Hà Tĩnh.

Chiến thắng ở Olympia đã mở ra cho Phan Mạnh Tân cánh cửa du học tại Australia. Anh theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Swinburne, sau đó tiếp tục học lên tiến sĩ trong lĩnh vực Tin học. Sau 12 năm miệt mài nghiên cứu, anh được tập đoàn IBM tuyển dụng ngay khi tốt nghiệp.

Hiện tại, Phan Mạnh Tân đang là kiến trúc sư, giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của HCL Software.

"Olympia đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi. Chương trình cho tôi cơ hội được ra nước ngoài, được học ngành mình yêu thích trong một môi trường thân thiện. Với một chàng trai tỉnh lẻ như tôi, đó thực sự là cơ hội lớn", anh chia sẻ.

Phan Mạnh Tân xuất hiện trên chương trình Gala 25 năm Đường lên đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng tối 18/10. Ảnh: VTV.

Không chỉ mang lại tri thức, Olympia còn giúp Phan Mạnh Tân rèn luyện những kỹ năng đưa ra quyết định.

"Trong công việc, có những dự án tôi chỉ có vài phút để đưa ra quyết định, ảnh hưởng đến hàng triệu người dùng. Đôi khi không có đủ thông tin, tôi phải dựa vào trực giác và khả năng phân tích của mình. Đó là những điều được rèn từ thời Olympia", anh nói.

Dù đã có nhiều năm sinh sống tại Australia, Phan Mạnh Tân vẫn duy trì lối sống giản dị, hướng về quê hương. Anh kết hôn với vợ gốc Bắc và có 2 con trai.

Trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng anh vẫn giữ nếp sống Việt: các con được dạy nói tiếng Việt, gìn giữ phong tục và thói quen ẩm thực quê hương. Cuối tuần, gia đình anh thường quây quần cùng nhóm bạn cũ, trong đó có một người bạn học cùng lớp chuyên Toán ở trường cấp 3, để nấu món Việt và trò chuyện bằng giọng quê thân thuộc.

Trên mạng xã hội, Phan Mạnh Tân hiếm khi chia sẻ về đời sống riêng. Trước đó, anh từng xuất hiện trong chuyên mục "Chân dung cựu học sinh tiêu biểu" của trường THPT chuyên Hà Tĩnh nhân dịp kỉ niệm 30 năm thành lập.