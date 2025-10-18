3 'thiếu gia nghìn tỷ' cưới hoa hậu, á hậu

|
Doanh nhân Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994, Quảng Trị), chồng sắp cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà, là thiếu gia Tập đoàn Sơn Hải. Anh từng nắm giữ vị trí Tổng giám đốc của doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực hạ tầng giao thông và bất động sản này. Nam doanh nhân có lối sống kín tiếng và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: Đỗ Thị Hà/Instagram.
Tập đoàn Sơn Hải do ông Nguyễn Viết Hải thành lập năm 1998 với vốn điều lệ ban đầu chưa đến 1 tỷ đồng. Ban đầu, công ty tập trung thi công các công trình giao thông, sau đó phát triển sang lĩnh vực xây dựng dân dụng, năng lượng và đầu tư bất động sản. Trong giai đoạn 2018-2024, tập đoàn trúng khoảng 22 gói thầu với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng. Hơn 75% trong số này là các gói chỉ định thầu thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt là cao tốc. Theo bản đăng ký kinh doanh được cập nhật vào tháng 5/2024, Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994) là Tổng giám đốc Tập đoàn. Ảnh: ITN.
Đến cuối tháng 5/2024, Tập đoàn Sơn Hải nâng vốn điều lệ lên hơn 4.478 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng. Thiếu gia Nguyễn Viết Vương không còn trong danh sách người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Ảnh: Đỗ Thị Hà/Instagram.
Phạm Nhật Minh Hoàng (sinh năm 2000), con trai thứ hai của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, tổ chức lễ ăn hỏi với Á hậu Nguyễn Phương Nhi vào giữa tháng 1 năm nay. Hiện anh là Tổng giám đốc công ty mua bán, cho thuê xe điện FGF - công ty cho thuê xe điện do ông Phạm Nhật Vượng thành lập vào tháng 7/2024.
Từng rất kín tiếng, cuối tháng 11 năm ngoái, thiếu gia Phạm Nhật Minh Hoàng lần đầu xuất hiện trước truyền thông khi tiếp đón Tổng thống Bulgaria tham quan nhà máy VinFast Hải Phòng. Một tháng sau, anh tiếp tục xuất hiện cùng người anh Phạm Nhật Quân Anh (sinh năm 1993) đi ăn phở với CEO Nvidia Jensen Huang trên phố Bát Đàn (Hà Nội). Ảnh: Vinfast.
Dù không giữ chức vụ nào tại Vingroup, Phạm Nhật Minh Hoàng đảm nhiệm nhiều vai trò trong kế hoạch quảng bá toàn cầu của VinFast. Doanh nhân 25 tuổi từng ngồi ghế Giám đốc Marketing toàn cầu của hãng sản xuất xe điện và chủ trì hàng loạt chiến dịch ra mắt tại thị trường trọng điểm của VinFast. Con trai tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn là một trong các cổ đông lớn của VinVentures, quỹ đầu tư công nghệ được tài trợ bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Tập đoàn Vingroup, với 5% cổ phần. Quỹ đầu tư này đang quản lý tổng tài sản có quy mô 150 triệu USD. Ảnh: PNS.
Đỗ Vinh Quang (sinh năm 1995), chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, là doanh nhân có tiếng và mới được bầu làm Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines. Thiếu gia này là con trai út của "bầu Hiển" (ông Đỗ Quang Hiển) - Chủ tịch SHB và Tập đoàn T&T. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tài chính ngân hàng tại City University of London (Anh), anh về Việt Nam tham gia vào kinh doanh của gia đình. Ảnh: Đỗ Mỹ Linh/Facebook.
Chồng Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc Tập đoàn T&T và nắm giữ vai trò quản lý tại nhiều công ty con thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp gia đình. Tập đoàn T&T kinh doanh đa ngành từ bất động sản, xây dựng, hàng không... Theo báo cáo kết quả kinh doanh và Đại hội đồng cổ đông SHB năm 2025, ngân hàng SHB nằm trong top 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, vốn điều lệ 40.658 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 832.000 tỷ đồng. Ảnh: Đỗ Vinh Quang/Facebook.
Ngoài ra, từ năm 2020, khi mới 25 tuổi, thiếu gia Đỗ Vinh Quang đã nhậm chức Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội. Anh trở thành Chủ tịch trẻ nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam và thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu lớn của CLB mình quản lý. Ảnh: Đỗ Vinh Quang/Facebook.
