3 'thiếu gia nghìn tỷ' cưới hoa hậu, á hậu

Tập đoàn Sơn Hải do ông Nguyễn Viết Hải thành lập năm 1998 với vốn điều lệ ban đầu chưa đến 1 tỷ đồng . Ban đầu, công ty tập trung thi công các công trình giao thông, sau đó phát triển sang lĩnh vực xây dựng dân dụng, năng lượng và đầu tư bất động sản. Trong giai đoạn 2018-2024, tập đoàn trúng khoảng 22 gói thầu với tổng giá trị hơn 25.000 tỷ đồng . Hơn 75% trong số này là các gói chỉ định thầu thuộc lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt là cao tốc. Theo bản đăng ký kinh doanh được cập nhật vào tháng 5/2024, Nguyễn Viết Vương (sinh năm 1994) là Tổng giám đốc Tập đoàn. Ảnh: ITN.