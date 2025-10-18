Đại gia miền Tây tặng con gái đất bạc tỷ, 20 cây vàng làm của hồi môn

Vì con gái không nối nghiệp nuôi chồn hương, ông Văn Long (Vĩnh Long) quyết định tặng con vàng và một mảnh đất để con có khoản làm vốn khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Màn trao hồi môn gây sốt của đại gia nuôi chồn Vĩnh Long cho con gái Trong đám hỏi con gái, ông Văn Long, chủ trang trại nuôi chồn hương ở Vĩnh Long, tặng con 20 cây vàng cùng 1 mảnh đất, tổng trị giá khoảng 4 tỷ đồng .

"Đúng ra là cho con gái 200 con chồn, nhưng xét lại thì hai đứa nó không đi cùng chí hướng với tôi được, nên 200 con chồn đó tôi sẽ quy ra 20 cây vàng. Đồng thời, tôi cho nó một miếng đất ở ngay thị trấn (xã) Long Hồ khoảng hơn 1 tỷ đồng , làm của hồi môn".

Ngày 16/10, video ghi lại màn trao quà cưới cho con gái của ông Văn Long (sống tại tỉnh Vĩnh Long) lan truyền trên mạng xã hội với 1,5 triệu lượt xem. Nhiều dân mạng bình luận ngưỡng mộ cô dâu miền Tây khi nhận phần quà giá trị trong ngày vui, đặc biệt trong bối cảnh giá vàng liên tục đạt đỉnh.

Vợ chồng Thủy Tuyên nhận nhiều món quà giá trị của người thân trong ngày vui.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô Thủy Tuyên (sinh năm 1997) cho biết video được ghi lại trong đám hỏi của cô hôm 15/10. Bản thân cô và gia đình khá bất ngờ khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội.

Thủy Tiên cho biết bố cô là người nuôi, kinh doanh chồn hương có tiếng ở địa phương từ năm 2016. Hiện gia đình có 3-4 trang trại lớn nhỏ với quy mô hàng nghìn con.

Trong gia đình, chỉ có anh trai Tuyên theo nghiệp bố làm trang trại, còn Tuyên hiện làm việc bên mảng xây dựng. Chồng cô, Hoàng Thương, công tác trong ngành y tế.

"Trước khi cưới, bố mẹ tôi từng nói sẽ tặng tôi một số quà làm của hồi môn nhưng không nói cụ thể. Có lẽ bố tôi sau khi cân nhắc rằng nếu tặng chồn, vợ chồng tôi không nuôi được nên quyết định quy ra vàng và đất cho tiện", Tuyên nói, cho biết tổng giá trị số hồi môn nhận được khoảng 4 tỷ đồng .

Cô dâu Vĩnh Long bày tỏ sự xúc động khi được bố mẹ yêu thương, chiều chuộng. Cô chia sẻ thường ngày, bố cũng luôn dịu dàng, lo nghĩ cho con gái nhỏ như vậy.

Trong đám hỏi, cặp vợ chồng cũng nhận được nhiều phần quà từ người thân, chủ yếu là vàng, nữ trang. Về giá trị số sính lễ của nhà trai, cô từ chối tiết lộ.

"Với những món quà là tình cảm của mọi người, chúng tôi dự định sẽ để dành làm vốn cho sau này. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi được gia đình yêu thương như vậy", cô chia sẻ.

Hôn lễ của cặp đôi miền Tây sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới. Vì sinh sống cùng xã, nhà chỉ cách nhau vài km, Thủy Tuyên bày tỏ cô không lo sẽ phải làm dâu xa nhà, có thể thường xuyên về thăm bố mẹ.