Biểu cảm gây bão của vợ chồng vùng cao khi lần đầu được đón sinh nhật

Ngồi trước chiếc bánh kem 200.000 đồng con gái mua, vợ chồng Sùng Seo Mỷ và Ma Seo Hòa (Lào Cai) ngại ngùng nhưng không giấu nổi vẻ hạnh phúc khi lần đầu được thổi nến.

Ngày 11/10, nhân dịp cuối tuần được về thăm nhà đúng ngày sinh nhật bố và cách sinh nhật mẹ không xa, Ma Seo Giống, học sinh lớp 12 Trường THPT số 1 Mường Khương (Lào Cai), quyết định tạo bất ngờ cho hai người.

Để dành được chút tiền từ công việc làm thêm dịp hè, Giống mua một chiếc bánh sinh nhật đơn giản giá 200.000 đồng. Khi tới đón con gái, thấy con cầm theo hộp bánh, ông Hòa vẫn nghĩ rằng con được ai đó nhờ mua bởi trước nay, ông chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.

Sau bữa cơm tối, Giống vẻ mặt hào hứng, bảo bố mẹ ngồi vào chiếc bàn nhỏ giữa nhà, đội cho họ chiếc mũ sinh nhật rồi bất ngờ đem bánh ra, châm nến. Ông Hòa (sinh năm 1979) và vợ, bà Sùng Seo Mỷ (sinh năm 1983), vẻ mặt ngượng ngùng, bối rối.

Làm theo lời con gái, cả hai nhìn ngọn nến rực rỡ trước mặt, "ước" điều gì đó rồi cùng thổi nến, không giấu nổi vẻ hạnh phúc. Khoảnh khắc ấm áp được Giống ghi lại, chia sẻ trên mạng và bất ngờ hút gần 200.000 lượt xem.

Bố mẹ Giống vui vẻ khi được con gái tổ chức sinh nhật. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ma Seo Giống cho biết hoàn cảnh gia đình cô khá khó khăn. Cũng vì chưa từng tổ chức sinh nhật, bố mẹ cô thậm chí hiếm khi được thấy loại bánh đặc biệt dành cho ngày này, chỉ thi thoảng nếm thử khi có người quen, họ hàng mời đến dự.

"Vì tiết kiệm được một chút tiền làm thêm, tôi quyết định mua bánh tổ chức sinh nhật cho hai người, một phần vì sợ đến ngày sinh nhật mẹ tôi không được nghỉ về nhà. Chiếc bánh 200.000 đồng đơn giản, nhưng đó là cả tấm lòng, sự cố gắng của tôi để mong khiến bố mẹ vui", Giống kể.

Ma Seo Giống nhận nhiều bình luận khen ngợi khi tổ chức sinh nhật cho bố mẹ.

Khi chia sẻ lên mạng, nữ sinh lớp 12 chỉ có mục đích lưu giữ lại kỷ niệm, không ngờ được nhiều người quan tâm, gửi lời chúc mừng. Không ít người bày tỏ khoảnh khắc hạnh phúc giản đơn của gia đình vùng cao là điều bản thân mơ ước.

Chia sẻ thêm về gia đình, Ma Seo Giống cho biết vì gia cảnh khó khăn, anh cô đã nghỉ học đi làm ở Bắc Ninh, chỉ có cô được học đến cấp 3. Hiện, cô là học sinh nội trú, sinh hoạt ở trường cách nhà hơn 30 km. Vì chỉ có thể về thăm nhà khoảng 3-4 lần/năm, cô cũng muốn tranh thủ tạo thêm nhiều kỷ niệm đẹp với bố mẹ.

"Hôm đó, với chiếc bánh kem 200.000 đồng, tôi hạnh phúc khi có thể đổi lấy nụ cười trên gương mặt bố mẹ. Dù không nói ra, nhưng họ có vẻ tự hào về tôi. Đó cũng là động lực để tôi chăm chỉ học hành, sớm ngày có thể báo hiếu bố mẹ những món quà lớn hơn nữa", Giống bày tỏ.