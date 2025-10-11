'3 ngày lên núi chạy lũ, chồng tôi chỉ có một chiếc quần trên người'

Lần đầu tiên trong đời, chị Nguyễn Thị Lan (50 tuổi) chứng kiến cơn lũ khủng khiếp tới vậy ở quê hương Hữu Lũng, đến mức chị và bà con trong xóm phải chạy lên rừng cao lánh tạm.

Người dân Lạng Sơn lên núi chạy lũ, ngủ trong miếu vì nước ngập nóc nhà Hàng chục hộ dân ở xã Vân Nham (Lạng Sơn) phải chạy lên đồi cao lánh nạn khi nước lũ bất ngờ dâng cao hôm 7/10.

Ngày 10/10, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lan, sống tại xã Vân Nham (huyện Hữu Lũng cũ), tỉnh Lạng Sơn là một trong những hộ may mắn có thể trở về nhà bắt đầu dọn dẹp khi nước lũ dần rút. Nhiều gia đình khác ở vị trí thấp hơn, đến chiều cùng ngày, nước vẫn ngập nửa nhà.

Nhìn khung cảnh ngổn ngang, đầy bùn đất, chị không khỏi xót xa khi nhiều tài sản tích lũy bao năm gần như mất trắng.

"Nước lên nhanh quá, tôi chỉ kịp đem theo ít giấy tờ quan trọng của gia đình, còn lại không đem theo được gì", chị kể với Tri Thức - Znews.

Chị Lan cho biết dù nước dâng vào ban ngày, tốc độ rất nhanh khiến mọi người không kịp trở tay, nhiều căn nhà cấp 4 nhanh chóng bị ngập tới nóc.

Ngoài một số người chạy lên khu đồi cao phía sau xóm, số khác đến tá túc ở một số hộ có nhà 2-3 tầng. Trong một video nhận được 2,6 triệu lượt xem do chị Lan kịp ghi lại, mỗi căn nhà tầng hiếm hoi còn lộ diện giữa dòng nước lũ chứa tới vài chục người. Bên trong, tất cả chỉ biết thẫn thờ nhìn mực nước ngày một dâng cao, chảy xiết.

Chị Lan và hàng chục người dân trong xóm phải ăn ngủ trên đồi cao tránh lũ.

Gia đình chị Lan và 7 hộ khác, tương đương khoảng 40 người, di tản lên khu vực đồi cao sau xóm. Căn miếu nhỏ của xóm, rộng vài mét vuông, cũng là nơi ăn ngủ của mọi người 3 ngày qua.

"Vì không đủ chỗ, chúng tôi ưu tiên trẻ nhỏ ngủ, người lớn thì thức canh nước dâng hoặc trải tạm bạt ra nằm. Năm nay 50 tuổi, tôi chưa từng nghĩ đến một ngày phải lâm vào cảnh này", chị kể.

Vì một số gia đình kịp đem theo gạo, nhóm người nấu tạm các bữa ăn cầm cự, san sẻ cho cả những người trong các căn nhà cao tầng bị cô lập, không thể nấu ăn. Hai chiếc thuyền nan hiếm hoi trong xóm trở thanh phương tiện di chuyển giữa hai bên.

May mắn, khu vực xóm của chị Lan nhanh chóng có đoàn cứu trợ tới tiếp tế một số nhu yếu phẩm như mì tôm, lương khô, nước sạch. Một số khu vực nước chảy xiết, ca nô cứu hộ không thể tiếp cận phải chờ hỗ trợ từ trực thăng Không quân.

Ba ngày chạy lũ trên núi, chị Lan mặc chung đồ với mẹ, còn chồng chị chỉ có trên người chiếc quần từ hôm 7/10. Trở lại căn nhà bị ngập tới nóc, chị không kìm được nước mắt, thầm nghĩ không biết khi nào mới có thể ổn định lại cuộc sống như trước.

"Một trong những điều may mắn là cả xóm tôi không ai bị thương. Chúng tôi động viên nhau rằng còn người là còn của, tính mạng mới quan trọng. Nhưng thật sự, đợt bão lũ năm nay quá khủng khiếp", chị chia sẻ.