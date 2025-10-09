Chiến sĩ công an ôm chặt cụ bà tai biến trên đường chạy lũ ở Cao Bằng

Bế cụ bà từ tầng 3 căn nhà ngập nước ở Cao Bằng xuống xuồng chạy lũ, Thiếu tá Trương Nam Cao liên tục kiểm tra tình trạng sức khỏe, đảm bảo cho bà đến nơi an toàn.

Sáng 8/10, trong quá trình ứng trực tại khu vực ngập úng trên địa bàn, Thiếu tá Trương Nam Cao, cán bộ công an phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng nhận được cuộc gọi từ chủ tịch phường, điều động tới hỗ trợ người dân tại tổ dân phố Hợp Giang 1, trong đó có trường hợp của bà Nguyễn Thị Bằng (79 tuổi).

Bà Bằng sức khỏe yếu, có biểu hiện khó thở do tai biến. Gia đình gặp khó khăn trong việc đưa bà đi lánh nạn khi nước dâng nhanh cao quá nửa tầng 1, trong nhà cũng có một phụ nữ mới sinh con 2 tháng và trẻ nhỏ.

"Khi chúng tôi đến nơi, bà cụ gần như không thở được nữa, rất yếu. Tôi bế bà từ tầng 3 xuống tầng 1, rồi cùng mọi người chạy xuồng phao đưa ra khỏi điểm ngập", thiếu tá Cao kể với Tri Thức - Znews.

Ngay khi tới điểm an toàn, cụ bà được lực lượng y tế sơ cứu, di chuyển tới bệnh viện gần nhất. Cảnh tượng chiến sĩ công an khẩn trương, ôm chặt cụ bà trên chiếc xuồng phao, vừa kiểm tra đường thở được lan truyền trên mạng xã hội, hút 1,7 triệu lượt xem cùng bình luận ấm lòng.

"Đến sáng nay (9/10), gia đình gọi điện thoại cho tôi gửi lời cảm ơn, thông báo cụ đã an toàn, đang được điều trị ổn định. Chúng tôi rất mừng khi nhiệm vụ đã hoàn thành tốt", anh Cao chia sẻ.

Thiếu tá Trương Nam Cao liên tục hỗ trợ người dân địa phương trong đợt lũ lịch sử.

Những ngày qua, cơn bão số 10, số 11 dồn dập khiến thiếu tá Cao và các đồng đội phải liên tục ứng cứu, hỗ trợ người dân.

Là một trong những người có kinh nghiệm hỗ trợ cứu hộ ở địa phương từ các năm trước, bà con khá quen mặt anh Cao và lưu số điện thoại nhiều. Đến khi bão đổ bộ, mọi người cần kíp, điện thoại anh đổ chuông liên tục.

Cũng vì bận rộn, anh Cao và đồng đội có hôm không kịp ăn uống, bữa cơm đầu tiên trong ngày cũng là lúc mặt trời lặn.

"Như sáng hôm đi hỗ trợ nhà cụ Bằng xong, trên đường về chúng tôi lại bắt gặp nhiều trường hợp khác cần hỗ trợ gấp, hay cần vận chuyển 200 suất cơm cho người dân vùng cô lập, cứ thế cuốn đi làm đến tận tối", anh nói, kể rằng vào khoảng 19h30, anh có bữa đầu tiên trong ngày là suất cơm ủng hộ của mạnh thường quân, ăn cùng bà con.

Chiến sĩ công an tâm sự trong những ngày này, anh dường như cũng quên đi cảm giác đói khi chứng kiến tình cảnh của người dân.

"Cứ có người gọi là chúng tôi đi. Nhiều lúc tạm nghỉ thì còn thấy bụng réo, cảm giác đói một chút, nhưng điện thoại cứ reo là quên béng, uống chai nước cầm hơi hay miếng bánh ngọt được cho trên đường rồi lại lao đi", anh chia sẻ.

Đối diện đợt mưa bão lịch sử, anh Cao và đồng đội cũng gặp nhiều khó khăn trong quá trình cứu hộ cứu nạn. Có lúc xuồng máy đang đi thì hỏng, mọi người phải chuyển qua dùng sức người, lấy dây thừng buộc vào người rồi kéo đi. Hay như việc bị cạnh gỗ nhọn, mảnh sành dưới nước cứa vào là chuyện thường thấy.

Vì thiếu điện, nhiều người dân không thể gọi điện cầu cứu, anh Cao và đồng đội trên đường đi theo dõi tình hình cũng thường di chuyển vào các khu dân cư, ngõ ngách bị cô lập, hô lớn: "Có ai không, cần giúp gì không".

"Năm nay mưa bão khắc nghiệt quá, chúng tôi chỉ biết làm hết sức mình hỗ trợ bà con. Hy vọng mọi người đều an toàn qua những ngày này", chiến sĩ bày tỏ.