Nước lũ tràn vào bệnh viện Sơn La như suối, bệnh nhân gấp rút sơ tán

Lượng nước lớn tràn về bất ngờ khiến Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên bị ngập cục bộ, cuốn trôi nhiều vật dụng và ảnh hưởng đến việc điều trị của bệnh nhân.

Sáng 6/10, nhiều khu vực ở tỉnh Sơn La xảy ra mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo). Trong đó, riêng tại phường Thảo Nguyên, nước từ các khu vực đồi dốc dồn về trung tâm phường khiến nhiều khu vực bị ngập úng.

Khoảng 8h30, sau tiếng động lớn, dòng nước cuồn cuộn bất ngờ xô đổ bức tường phía sau Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên, tràn vào trong khuôn viên. Khi đó, nhiều y bác sĩ, nhân viên bệnh viện và bệnh nhân đang ở tầng 1 bất ngờ, hoảng hốt.

Nước nhanh chóng dâng cao ngập nhiều phòng ban trong bệnh viện, cuốn trôi nhiều vật dụng và làm hư hại trang thiết bị.

Chị Thu Hiền, làm việc tại phòng Tài chính, kể với Tri Thức - Znews sự việc diễn ra rất nhanh, khiến mọi người không kịp trở tay. Riêng khu vực chị làm việc nước ngập tới bắp chân, một số phòng khác mực nước thậm chí lên tới ngang hông.

"Chúng tôi hoảng quá, chỉ kịp di chuyển được một số thuốc men, đồ dùng lên chỗ cao. Cũng may là chỉ số ít phòng bệnh bị ảnh hưởng, chủ yếu nước tràn vào khu hành chính, nơi làm việc của cán bộ nhân viên", chị cho biết.

Công tác tại Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên 15 năm nay, chị Hiền chưa từng chứng kiến tình huống nào tương tự.

"Có thể do những ngày qua mưa lớn, nhiều nơi ngậm nước, thêm đợt mưa do bão số 11 đêm qua, sáng nay nữa gây quá tải rồi tràn xuống vùng thấp như khu vực bệnh viện", chị nói.

Nước tràn về bất ngờ gây hư hỏng nhiều tài sản của Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên.

Chị Hồng Nhung, làm việc tại phòng Kế toán, kể đến trưa cùng ngày, bệnh viện đã cơ bản kiểm soát được tình hình.

"Các bệnh nhân ở khoa bị ảnh hưởng đã nhanh chóng được sơ tán tới khu vực khác đảm bảo an toàn, tiếp tục điều trị. Nhiều vật tư, thuốc men cũng được chúng tôi di chuyển đến khu vực cao hơn", chị nói.

Chị Nhung cũng cho biết khoảnh khắc dòng nước mạnh tràn tới, có hai bác sĩ đang khám bệnh bị áp lực nước xô ngã song may mắn không bị thương.

"Chúng tôi sẽ phải mất khá nhiều công sức dọn dẹp. Hiện, bệnh viện vẫn chưa thông kê được toàn bộ thiệt hại từ sự việc này", chị nói thêm.

Sáng 6/10, tỉnh Sơn La ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 50 tới 150 mm. Ngoài phường Thảo Nguyên, một số khu vực khác như xã Thuận Châu, Yên Châu, phường Chiềng Sinh, Tô Hiệu cũng xảy ra ngập cục bộ, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.