Khoảnh khắc đất đá sạt lở, du khách tháo chạy trên đường ở Hà Giang

Thấy tảng đá cùng lượng bùn đất lớn lao xuống sườn núi hướng đường giao thông, Lý Văn Tân cùng nhiều người hô hoán để các tài xế bên dưới chạy thoát thân.

Cảnh tượng đất đá sạt lở xuống con đường đang có xe lưu thông ở Hà Giang Tại một con dốc ở khu vực xã Mậu Duệ hôm 3/10, tảng đá lớn cùng lượng bùn đất khổng lồ bất ngờ đổ tràn xuống sườn núi gây nguy hiểm.

Ngày 3/10, Lý Văn Tân, tài xế tour du lịch tại Hà Giang, cùng một số đồng nghiệp chở khách nước ngoài đi qua khu vực xã Mậu Duệ (Yên Minh cũ), tỉnh Hà Giang.

Khi vừa dừng chân tại quán cà phê trên đỉnh một con dốc hướng đi Du Già, Tân và những người xung quanh nghe tiếng động lớn, rồi một tảng đá cùng lượng lớn bùn đất ở sườn dốc trước mặt bắt đầu đổ ập xuống con đường bên dưới. Lúc này, một đoàn xe khác đi phía sau nhóm của Tân mới bắt đầu lên dốc.

Những người chứng kiến hoảng hốt, la lớn "chạy đi, chạy đi" cho những tài xế và du khách dưới chân dốc. May mắn, đoàn xe kịp thời phát hiện, thoát khỏi tình huống nguy hiểm. Không có ai bị thương sau sự việc.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Lý Văn Tân cho biết sự việc diễn ra rất nhanh. Sau khi rơi xuống, tảng đá lớn kẹt lại ở đoạn chân dốc gần mặt đường.

"Mới cách đó ít phút, chúng tôi còn đi qua đoạn đường đó, nghĩ lại mà sợ. Do mưa lớn kéo theo bùn đất lấp một phần đường nên ôtô không đi lại được, chỉ có thể dắt bộ xe máy qua", anh kể.

Khoảnh khắc tảng đá lớn cùng bùn đất đổ xuống chân dốc ở Hà Giang. Ảnh cắt từ clip.

Vì tảng đá lớn không chắn ngang đường sau sự việc, đoàn xe đi sau Tân tiếp tục di chuyển sau khi tình hình tạm ổn định. Tuy nhiên, nhóm anh nhắn người dân gần đó thông báo cho chính quyền địa phương tới kiểm tra, đặt biển cảnh báo để phòng xảy ra tình huống tương tự.

Nam tài xế cho hay do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua, nhiều tuyến đường tại Hà Giang xảy ra sạt lở. Có nhiều kinh nghiệm lái xe máy ở đường đèo, anh nắm được một số khu vực dễ nguy hiểm, song vẫn cảm thấy hoảng sợ mỗi khi chứng kiến hiện tượng này.

"Sắp tới lại có bão số 11, chúng tôi phải tạm dừng đón khách để đảm bảo an toàn", anh cho hay.