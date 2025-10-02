Cô gái mắc kẹt ở phòng tập 8 tiếng trong ngày Hà Nội ngập lịch sử

Sau khi dạy học viên, Trần Linh dự định đợi ngớt mưa mới ra về song trời ngày càng xối xả, nước trên đường bắt đầu dâng cao gây ngập úng.

Trần Linh đành tập luyện trong khi bị kẹt lại phòng tập 8 tiếng do mưa lớn ở Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

Khoảng 4h30 sáng 30/9, Trần Linh, huấn luyện viên cá nhân tại Hà Nội, thức dậy để chuẩn bị cho ca dạy đầu tiên vào 5h30. Thấy trời mưa lớn, cô phân vân, song vẫn quyết định di chuyển từ nhà ở đường Mễ Trì (phường Từ Liêm) đến phòng tập cách đó 1,5 km, nghĩ rằng cơn mưa sẽ sớm tạnh.

Khi Linh tới nơi, một số học viên thông báo xin nghỉ, chỉ còn 3 người có thể có mặt.

"Sau khi tập xong, các học viên chờ tới khoảng 8h không thấy mưa ngớt nên về luôn, còn tôi vẫn ở lại đợi thêm, không ngờ đó là quyết định khá sai lầm", Linh kể với Tri Thức - Znews.

Càng ngày, trời càng mưa lớn kéo theo mực nước ngập tại các con phố dâng cao. Để giết thời gian, cô tranh thủ tập luyện, lau dọn phòng, kiên nhẫn chờ thêm.

Đến giờ trưa, nữ huấn luyện viên đành uống tạm thực phẩm dinh dưỡng có sẵn ở phòng tập để chống đói. Cô cũng bắt đầu sốt ruột vì có cuộc hẹn quan trọng vào buổi tối, sợ không thể về kịp. Đến khoảng 14h, sau 8 tiếng kẹt ở phòng tập, Linh quyết tâm ra về khi nhận thấy tình hình ngập ngày càng nghiêm trọng.

"Ban đầu, tôi định đi đường ngõ tắt nhưng nước cao quá, đành vòng ra gần khu The Manor rồi rẽ vào phía Đồng Me. Nước ở đây vẫn ngập hơn nửa bánh xe, tôi vừa đi vừa hồi hộp", Linh nói.

Lần mắc kẹt ở phòng tập do mưa lớn là kỷ niệm nhớ đời của Trần Linh. Ảnh: NVCC.

Từ quãng đường đi làm mỗi ngày chỉ khoảng chục phút, trong ngày Hà Nội ngập lịch sử, Linh mất đến 1 tiếng đồng hồ mới tới nhà. Tuy nhiên, cô nói bản thân vẫn thấy may mắn bởi đến tối, theo dõi mạng xã hội, cô được biết khu vực phòng tập thậm chí ngập ngang hông, nhiều phương tiện chết máy không thể di chuyển.

"Thấy nhiều người nói hôm đó kẹt ở ngoài đường 8-12 tiếng, tôi mới thấy mình vẫn còn hạnh phúc. Quả thực tôi vẫn còn may mắn", cô chia sẻ.

Ngày 30/9, nhiều tuyến phố ở Hà Nội ngập úng từ sáng tới đêm do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 (Bualoi). Thống kê cho thấy lượng mưa tại Hà Nội trung bình từ 200 đến hơn 300 mm, thành phố xuất hiện 82 điểm ngập nặng. Đến tối 1/10, Hà Nội ghi nhận còn 11 điểm ngập, một số tuyến như đường Phùng Hưng, phường Thịnh Liệt vẫn ngập sâu 0,5 đến 1 m, kéo dài gần một km.

Trên mạng xã hội, nhiều người chia sẻ những tình huống dở khóc dở cười gặp phải trong ngày thủ đô ngập lịch sử như xe chết máy, kẹt ngoài đường nhiều tiếng đồng hồ hay thậm chí phải thuê khách sạn ngủ lại qua đêm vì không về được nhà.