Nhà gái ngập giữa biển lũ, chú rể Hà Tĩnh dùng xe bò đón dâu

Thấy lối vào nhà cô dâu Mỹ Hạnh ngập sâu, một thành viên trong nhà gái nảy ra ý tưởng dùng xe bò thay xe hoa, chú rể Đình Hoàn xung phong làm "tài xế".

Chú rể Đình Hoàn tự tay kéo cô dâu qua đoạn đường ngập.

Ngày 2/10, hôn lễ của chú rể Đình Hoàn và cô dâu Mỹ Hạnh diễn ra tại quê nhà, đúng đợt lũ lịch sử do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi).

Khoảng 7h30, khi di chuyển từ nhà ở xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đến xã Thanh Tùng, tỉnh Nghệ An để đón dâu, đoàn nhà trai được thông báo khu vực đầu ngõ rẽ vào nhà gái đã bị ngập, nước dâng cao khoảng nửa mét.

Khi đó, Hưng Hoàn, anh họ cô dâu, nảy ra ý tưởng sử dụng chiếc xe bò để hỗ trợ di chuyển. Ý tưởng nhanh chóng được thực hiện, bố Mỹ Hạnh chạy đi mượn xe, anh Hoàn một số thành viên nhà gái bắt tay vào trang trí cho thêm bắt mắt.

Ngoài hoa, xe được gắn lên một chữ hỷ lớn làm nền, sẵn sàng để làm chiếc xe hoa "chữa cháy" ngày mưa lũ.

"Ban đầu, nhà chúng tôi định dùng thuyền để di chuyển, nhưng sợ không chèo quen tay, khó giữ thăng bằng nên mới ứng biến thành xe kéo", cô dâu Mỹ Hạnh kể với Tri Thức - Znews.

Đám cưới ngày mưa lụt khiến đôi trẻ có kỷ niệm nhớ đời.

Khi nhà trai tới nơi, chiếc "xe hoa dã chiến" đã sẵn sàng. Một số thanh niên dự định hỗ trợ hai nhân vật chính kéo xe qua đoạn đường ngập, song chú rể Đình Hoàn muốn được tự mình chở cô dâu.

Trong ngày vui, cảnh tượng chú rể thân trên mặt vest, cài hoa, bên dưới mặc quần mưa đi ủng, kéo cô dâu bằng chiếc xe bò khiến nhiều quan khách thích thú, bật cười và trở thành kỷ niệm khó quên cho cặp vợ chồng mới cưới.

"Vợ chồng tôi rất biết ơn người thân, anh em trong gia đình đã ứng biến rất nhanh và tuyệt vời để ngày vui của chúng tôi được trọn vẹn, suôn sẻ. Thực sự là một đám cưới đáng nhớ", cô dâu bày tỏ.

Do ảnh hưởng của bão số 10, Nghệ An là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề khi hứng chịu lượng mưa lớn, có nơi đo được 300 mm đến 400 mm. Hàng chục nghìn hộ dân tại địa phương bị hư hại nhà cửa, thiệt hại về vật nuôi, hoa màu, ước tính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.