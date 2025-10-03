Đàn ông 40 tuổi ở Hàn Quốc bị mỉa mai

Từ chỗ được ngợi ca là dám phá bỏ định kiến tuổi tác, hình ảnh đàn ông ngoài 40 cố giữ dáng vẻ "trai tráng" ở Hàn Quốc nay lại trở thành đề tài châm chọc.

Đàn ông đầu độ tuổi tứ tuần ở Hàn Quốc gây tranh cãi. Ảnh: Newsen.

Một hình minh họa về người đàn ông ngoài 40 tuổi ăn mặc như thanh niên mới đây gây bão mạng tại Hàn Quốc. Trong ảnh, nam chính đội mũ Supreme, mặc áo phông logo lớn, quần short rách ngang đùi, tất Nike kéo cao và đi giày thể thao. Trên tay cầm túi Nike tái sử dụng cùng chiếc iPhone 17 màu cam.

Cư dân mạng gọi đây là phong cách "trẻ đầu tuổi 40" - ám chỉ những người đàn ông trung niên cố gắng bắt chước gu ăn mặc của lớp trẻ tuổi đôi mươi, theo The Straits Times.

Thực ra, cách gọi này từng là một lời khen. Năm 2015, chuyên gia tư vấn xu hướng Kim Yong-sub lần đầu dùng cụm từ "trẻ đầu tuổi 40" để miêu tả thế hệ X - những người ngoài 40 vẫn dám thử thách bản thân và phá vỡ định kiến tuổi trung niên.

"Thế hệ trước thường chỉ lo gia đình, con cái. Nhưng thế hệ X coi tuổi 40 vẫn là thời gian để mơ và làm cho chính mình", ông Yong-sub nói.

Theo nền tảng dữ liệu SomeTrend, trong 104.000 lượt nhắc đến "trẻ đầu tuổi 40" trong năm qua, gần 56% mang nghĩa tiêu cực, chỉ 38% tích cực.

Một số người đón nhận chuyện này bằng sự hài hước. "Vui thôi, vì đó không phải phong cách của tôi. Tôi vốn không thích áo phông in logo to", anh Kim Yong-jun, 41 tuổi, làm kế toán, nói.

Một người đàn ông khác ngoài 40 thẳng thắn: "Một số người nên ăn mặc đúng tuổi. Nhưng chế giễu người khác chỉ vì họ muốn làm mới mình thì hơi cay nghiệt".

Không ít người trung niên mê thời trang đang bắt đầu băn khoăn liệu mua thương hiệu nào thì bị gắn mác "trẻ đầu tuổi 40"?

Hình ảnh minh họa về một người đàn ông ngoài 40 tuổi đội mũ Supreme, mặc áo phông logo cỡ lớn, quần short, tất Nike cao cùng giày thể thao đã lan truyền rộng rãi ở Hàn Quốc. Ảnh: @JONGY064/X.

Trên diễn đàn Branded Community của Naver, một tài khoản đăng danh sách các hãng thời trang và hỏi: "Những thương hiệu này có bị coi là của mấy ông 40 tuổi cố trẻ không?".

Thậm chí, sự chế giễu còn tác động đến doanh số. Hãng giày Hoka từng được giới trẻ ưa chuộng nhưng doanh số chững lại khi nhiều đàn ông trung niên bắt đầu sử dụng. "Cổ phiếu Hoka và On Running đều giảm tốc khi bị gắn với hình ảnh trung niên", chuyên gia Yu Jung-hyun của Daishin Securities cho biết.

Ngay cả iPhone cũng bị trêu chọc, gọi là "phụ kiện quốc dân của các ông 40 tuổi thích trẻ hóa". Khảo sát của Gallup Korea cho thấy, năm qua, tỷ lệ người dùng iPhone ở độ tuổi 40 tăng 12 điểm %, trong khi nhóm 18-29 tuổi lại giảm 4 điểm.

Thuật ngữ "trẻ đầu tuổi 40" giờ còn được dùng để châm chọc cả lối sống. Một biến thể khác là "trẻ đầu tuổi 40 ngọt ngào", chỉ những người đàn ông trung niên cư xử không đúng mực với phụ nữ trẻ.

Ông Kim Yong-sub, người tạo ra khái niệm ban đầu, lo ngại: "Có thể Gen Z chẳng quan tâm. Chính những người 30-40 tuổi lại đang tự trêu chọc nhau. Nguy hiểm là khi sự chế giễu này lan rộng và thế hệ trẻ học theo. Khi đó, vòng lặp chế nhạo cả một thế hệ sẽ không bao giờ dừng lại".