Hạnh phúc viên mãn của cặp đôi từng bị căm ghét vì lệch 20 tuổi

Tình yêu lệch 20 tuổi của Emily Stomatuk và Michael Justin bắt đầu từ lớp yoga, vượt qua định kiến và giờ đơm hoa bằng hôn nhân cùng tin vui chào đón con đầu lòng.
Emily (sinh năm 1996) và Michael (sinh năm 1976) lần đầu gặp nhau tại một lớp yoga ở Scottsdale. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, cô cảm thấy có sự kết nối nhưng ngần ngại vì khoảng cách tuổi tác lên tới 20 năm. "Tôi 23 tuổi còn anh ấy đã bạc đầu. Tôi đã gọi điện cho mẹ tôi và nói: 'Người đàn ông 50 tuổi này đang rủ con đi chơi. Có chuyện gì vậy?'", cô kể với People. Nhưng một buổi dắt chó đi dạo chung đã mở ra cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, đặt nền móng cho tình yêu của họ.
Thời điểm ấy, Emily đang học điều dưỡng, còn Michael dự định chuyển đến Los Angeles để tiếp tục sự nghiệp người mẫu. Khi dịch bệnh bùng phát, anh chọn ở lại Scottsdale cùng cô. Quyết định tưởng như tạm thời lại trở thành bước ngoặt khiến họ gắn bó không rời.
Gia đình Emily ban đầu tỏ ra lo lắng trước chuyện tình “lệch tuổi”. Michael đã khéo léo phá băng bằng sự chân thành và cả những cách tiếp cận hài hước, để dần chinh phục sự tin tưởng. Thời gian trôi qua, sự ủng hộ thay thế mọi dè dặt ban đầu.
Bước vào hôn nhân từ năm 2023, cả hai phải đối diện nhiều bình luận tiêu cực, căm ghét, thù địch trên mạng xã hội. Thay vì né tránh, hai vợ chồng lựa chọn chia sẻ cuộc sống thật qua những clip thời trang, sức khỏe và du lịch. Dần dần, cặp đôi truyền đi thông điệp rằng tình yêu không nên bị giới hạn bởi tuổi tác.
Hạnh phúc của họ càng thêm trọn vẹn khi Emily mang thai con đầu lòng. Tin vui được giữ kín trong giai đoạn đầu ốm nghén, rồi sau đó được công bố bằng những bức ảnh đầy xúc động vào ngày 22/9. Với cả hai, đây là món quà bất ngờ nhưng được mong chờ từ lâu.
Trong những khoảnh khắc đời thường, ánh mắt Michael nhìn Emily bên bụng bầu là minh chứng rõ ràng nhất cho sự gắn kết bền chặt. Họ coi hành trình làm cha mẹ sắp tới như một trải nghiệm đầy hứng khởi cùng “người bạn thân nhất”. Từng tấm hình lưu giữ niềm hy vọng mới của gia đình nhỏ.
Thủy Dương
Ảnh: em_stomatuk, themichaeljustin/Instagram