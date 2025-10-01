Hạnh phúc viên mãn của cặp đôi từng bị căm ghét vì lệch 20 tuổi

Emily (sinh năm 1996) và Michael (sinh năm 1976) lần đầu gặp nhau tại một lớp yoga ở Scottsdale. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, cô cảm thấy có sự kết nối nhưng ngần ngại vì khoảng cách tuổi tác lên tới 20 năm. "Tôi 23 tuổi còn anh ấy đã bạc đầu. Tôi đã gọi điện cho mẹ tôi và nói: 'Người đàn ông 50 tuổi này đang rủ con đi chơi. Có chuyện gì vậy?'", cô kể với People. Nhưng một buổi dắt chó đi dạo chung đã mở ra cuộc trò chuyện kéo dài hàng giờ, đặt nền móng cho tình yêu của họ.