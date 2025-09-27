Hình ảnh gây sốc của nam thần 'Địa ngục độc thân'

|
Ngày 27/9, Cha Hyun Seung chia sẻ bức ảnh bản thân cạo trọc đầu, đang ở trong bệnh viện để chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Anh cho biết mình phát hiện bệnh vào đầu tháng 6, khiến cuộc sống đảo lộn. "Lúc đầu, ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận sự thật này, và tôi không thể nói với ai. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tràn ngập nỗi sợ hãi và hoang mang. Đến bây giờ, tôi mới cảm thấy sẵn sàng để nói ra", anh cho biết.
Nam vũ công bày tỏ sự lạc quan, quyết tâm chiến thắng bệnh tật. "Ước mơ và đam mê của tôi vẫn còn đó và tôi đang kiên trì, chờ đợi ngày được đứng trên sân khấu và trước ống kính một lần nữa", anh viết. Ngoài bài đăng, Cha cũng chia sẻ một video ghi lại hình ảnh của anh tại bệnh viện thời gian qua, từ việc tự cạo đầu cho đến những lần phải vào phòng cấp cứu. Hình ảnh tiều tụy của nam vũ công cũng khiến nhiều khán giả xót xa.
Cha Hyun Seung vốn nổi tiếng là vũ công điển trai, cơ bắp tại làng giải trí Hàn Quốc. Chàng trai sinh năm 1991 gây chú ý khi tham gia show hẹn hò "Địa ngục độc thân" mùa 1. Sau chương trình, anh xuất hiện thêm trong nhiều chương trình thực tế khác như "Be Ambitious", "Physical: 100" và gần đây thử sức với vai trò diễn viên.
Trước đó, Cha từng gây sốt khi là vũ công phụ họa cho nữ ca sĩ Sunmi. Vẻ ngoài rắn rỏi, nam tính cùng phong thái trình diễn lôi cuốn giúp anh trở thành cái tên được nhiều cô gái tìm kiếm. Fancam ghi lại phần trình diễn của anh khi nhảy cùng Sunmi trong Lalalay thậm chí đạt hơn 1 triệu lượt xem.
Trên trang cá nhân gần 1 triệu người theo dõi, Cha thường chia sẻ hình ảnh làm việc, vui chơi bên bạn bè. Nhờ ngoại hình đẹp, anh cũng nhận được nhiều lời mời làm người mẫu quảng cáo cho các nhãn hàng.
Cha từng chia sẻ anh tập gym tới 6 ngày/tuần để sở hữu cơ bụng 6 múi săn chắc và thậm chí từng tham gia các cuộc thi thể hình. Bên cạnh đó, anh duy trì sức khoẻ qua một số môn thể thao dưới nước như lặn tư do, lướt sóng. Trên trang cá nhân, nam vũ công thường xuyên chia sẻ hình ảnh dành thời gian cho các môn thể thao này.
Việc Cha công bố thông tin mắc ung thư khiến nhiều người bất ngờ bởi thời gian qua, anh vẫn đều đặn cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội, từ các dự án phim đến khoảnh khắc thường ngày. Tuy nhiên, người theo dõi cũng nhận ra kể từ tháng 7, anh dường như chụp ảnh ít hơn và chủ yếu chia sẻ hình được chụp từ trước. Hiện, trang cá nhân của nam vũ công tràn ngập bình luận động viên, cổ vũ anh chiến thắng bệnh tật.
