Hình ảnh gây sốc của nam thần 'Địa ngục độc thân'

Ngày 27/9, Cha Hyun Seung chia sẻ bức ảnh bản thân cạo trọc đầu, đang ở trong bệnh viện để chiến đấu với căn bệnh ung thư máu. Anh cho biết mình phát hiện bệnh vào đầu tháng 6, khiến cuộc sống đảo lộn. "Lúc đầu, ngay cả tôi cũng không thể chấp nhận sự thật này, và tôi không thể nói với ai. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều tràn ngập nỗi sợ hãi và hoang mang. Đến bây giờ, tôi mới cảm thấy sẵn sàng để nói ra", anh cho biết.