Phanh Lee, MC Thu Hoài kín tiếng sau khi lấy chồng doanh nhân

Phanh Lee lên xe hoa cùng chồng doanh nhân Nguyễn Thành Nam - CEO của một tập đoàn khách sạn ở Đà Nẵng - hồi tháng 6/2020. Ngày 20/6, cô nàng chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc kỷ niệm 5 năm bên nhau. Phanh cho biết cả hai vợ chồng đều thuộc tuýp người hướng nội trên mạng xã hội, và vẫn ngại ngần khi nhắc đến những điều riêng tư. "Cảm ơn vì ta vẫn luôn như những ngày đầu, bình yên, thấu hiểu và đủ đầy trong từng điều nhỏ nhặt. Vốn dĩ định viết nhiều lắm, nhưng rồi lại thôi. Chỉ muốn nói cảm ơn số phận đã đưa ta gặp nhau giữa muôn người... Yêu anh", nàng dâu sinh năm 1990 viết. Ảnh: phanhlee90/Instagram.