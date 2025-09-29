Phanh Lee, MC Thu Hoài kín tiếng sau khi lấy chồng doanh nhân

Diễn viên Lê Phương Anh (Phanh Lee) và MC Vũ Thu Hoài (Kun Cherry) là cặp đôi bạn thân nổi tiếng trong showbiz. Tình bạn cả hai kéo dài gần một thập kỷ. Ngày 27/9, Phanh Lee đăng tải video khẳng định mối quan hệ khắng khít cùng MC Thu Hoài. "Trung bình mỗi lần hẹn hò là 5 phút dành ngựa ngựa quay chụp, 250 phút còn lại để cho những câu chuyện bất tận", cô viết. Ảnh: cắt từ clip.
Phanh Lee và Thu Hoài đều sinh năm 1990. Bộ đôi trở nên kín tiếng khi lấy chồng doanh nhân và dần rút khỏi showbiz. Phanh Lee là diễn viên, hot girl có tiếng Hà thành. Trong khi đó, Thu Hoài được biết đến với vai trò MC thể thao của một kênh truyền hình. Ảnh: kuncherry90/Instagram.
Phanh Lee lên xe hoa cùng chồng doanh nhân Nguyễn Thành Nam - CEO của một tập đoàn khách sạn ở Đà Nẵng - hồi tháng 6/2020. Ngày 20/6, cô nàng chia sẻ loạt ảnh hạnh phúc kỷ niệm 5 năm bên nhau. Phanh cho biết cả hai vợ chồng đều thuộc tuýp người hướng nội trên mạng xã hội, và vẫn ngại ngần khi nhắc đến những điều riêng tư. "Cảm ơn vì ta vẫn luôn như những ngày đầu, bình yên, thấu hiểu và đủ đầy trong từng điều nhỏ nhặt. Vốn dĩ định viết nhiều lắm, nhưng rồi lại thôi. Chỉ muốn nói cảm ơn số phận đã đưa ta gặp nhau giữa muôn người... Yêu anh", nàng dâu sinh năm 1990 viết. Ảnh: phanhlee90/Instagram.
Cô sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt sâu cuốn hút. Phanh Lee được khán giả biết đến với vai trò diễn viên qua các bộ phim như Ghét thì yêu thôi, Trái tim có nắng... Nữ diễn viên tạm gác sự nghiệp, lui về chăm chút cho gia đình sau khi kết hôn và tận hưởng cuộc sống. Trên trang cá nhân, nàng dâu thường xuyên khoe ảnh du lịch châu Âu sang chảnh. Thời điểm hiện tại, cô vẫn giấu kín mặt nửa trên trên mạng xã hội. Ảnh: phanhlee90/Instagram.
Bà xã doanh nhân Nguyễn Thành Nam theo đuổi phong cách thời trang cổ điển nổi bật gam màu trung tính đen, trắng, nâu, và xanh coban, nhấn mạnh chất liệu cao cấp. Chia sẻ trên Instagram hồi tháng 8, Phanh cho biết cô là người thích chụp ảnh nhưng lười đăng. "Giờ sang thu rồi nhưng tui vẫn còn đống ảnh đầu hè", cô cho hay. Ảnh: phanhlee90/Instagram.
Hiện tại, Phanh Lee đang hạnh phúc cùng chồng và hai nhóc tỳ, một trai một gái. Ảnh: phanhlee90/Instagram.
Trái ngược với cô bạn thân cùng tuổi, MC Vũ Thu Hoài có phần kín tiếng hơn. Lần cập nhật bài đăng gần nhất của cô nàng đã từ cuối tháng 3. Ảnh: kuncherry90/Instagram.
Thu Hoài không ngại chia sẻ câu chuyện hôn nhân trên MXH. Cả hai bén duyên khi cô nàng vô tình đi nhầm sân golf. Bản thân cô không ngờ độc thân 7 năm lại gặp chồng như ý trong hoàn cảnh như vậy. Tương tự Phanh Lee, Thu Hoài cũng lui về chu toàn gia đình sau nhiều năm tham gia diễn xuất và dẫn chương trình. Ảnh: kuncherry90/Instagram.
Thu Hoài sở hữu nét đẹp dịu dàng cùng phong cách nữ tính, trái ngược vẻ ngoài cá tính của bạn thân Phanh Lee. Tuy nhiên, một số người cho rằng cặp đôi có gương mặt gần giống nhau. Thu Hoài đam mê chơi golf, cùng sở thích với chồng cô. Ảnh: kuncherry90/Instagram.
Thu Hoài và chồng là Nguyễn Nghiêm Hoàng Nam - Giám đốc kinh doanh tại một trung tâm đào tạo golf công nghệ cao ở Hà Nội - kết hôn vào tháng 12/2020. Cả hai có một nhóc tỳ tên Tiger. Ảnh: kuncherry90/Instagram.
