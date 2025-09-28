Chồng soạn 68 trang slide bóc phốt vợ ngoại tình

Sau khi bán nhà và đưa tiền cho vợ đi du học, người chồng họ Zhang bị sốc khi phát hiện vợ ngoại tình với một nghiên cứu sinh tiến sĩ khi sang nước ngoài.

Zhang trình bày những bằng chứng vợ ngoại tình với nghiên cứu sinh tiến sĩ thành 68 trang trình chiếu.

Tờ ET Today đưa tin người đàn ông họ Zhang (36 tuổi), hiện làm việc tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) mới đây gây sốt khi tung 68 trang tài liệu để bóc phốt chuyện vợ ngoại tình. Những bằng chứng được thu thập từ tin nhắn trò chuyện của vợ với nhân tình.

Theo chia sẻ từ các trang trình chiếu, Zhang cho biết mình và vợ là cô Wang gặp gỡ nhau năm 2015, kết hôn vào năm 2019 và có một cô con gái. Người chồng đã bán nhà và đưa toàn bộ số tiền 600.000 nhân dân tệ ( 84.000 USD ) để vợ đi du học.

Tháng 7/2024, Wang sang Anh du học và gặp gỡ Huang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ được chính phủ tài trợ. Cả hai đã có mối quan hệ bất chính, dần dần chuyển về sống chung một nhà trọ.

Ngày 26/7 năm nay, Wang đã trở về Trung Quốc và Huang đã ra sân bay đón cô. Cho đến ngày 8/8, hai người đã ở với nhau tại các khách sạn ở Quảng Châu, Hàng Châu và nhiều thành phố khác hơn 10 ngày.

Trong thời gian này, Wang đã đi khám phụ khoa vì có vấn đề. Ghi chép cuộc trò chuyện cho thấy Huang đã hỏi nhân tình rằng liệu "có phải do cô quan hệ tình dục quá nhiều không".

Trong nhiều bức ảnh chụp năm 2024, Huang và Wang ôm hôn nhau, có những cử chỉ thân mật. Đầu tháng 8/2025, hai người trò chuyện liên tục trong nhiều ngày, dùng ngôn ngữ thân mật và các chủ đề riêng tư, bàn về du lịch và đặt phòng khách sạn.

Những slide của người chồng cũng tiết lộ rằng vợ và nhân tình từng lợi dụng việc Zhang đi công tác để hẹn hò ngay tại nhà anh, với cô con gái 3 tuổi đang ngủ trong nhà. Điều này khiến Zhang tức giận, thốt lên: "Cô ta lừa dối và quan hệ tình dục với một đứa trẻ 3 tuổi vẫn ở trong nhà".

"Tôi đang tính chuyện ly hôn. Sau khi bán nhà, tôi đã đưa hết tiền cho vợ đi học. Tôi chẳng thể ngờ chuyện này lại xảy ra. Huang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ, không đủ tư cách để được chính phủ gửi ra nước ngoài", người chồng bày tỏ.

Khi biết Huang đã hoàn thành việc bảo vệ luận án tiến sĩ vào giữa tháng 8 và sắp sửa tốt nghiệp, Zhang đã lập tức báo cáo vụ việc ngoại tình lên ban lãnh đạo trường Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc - nơi người này đang công tác. Tuy nhiên, không được nhà trường phản hồi, người chồng quyết định tung mọi bằng chứng lên mạng xã hội.

Những đoạn tin nhắn cho thấy Wang và Huang ngoại tình từ nước ngoài đến khi về nước.

Sau khi sự việc bị phanh phui và gây phẫn nội, nhà trường đã phản hồi rằng họ đã ghi nhận sự việc và cho biết: "Nhà trường đang xử lý sự việc, nhưng tiến độ cụ thể vẫn chưa rõ ràng".

Ngày 25/9, một cán bộ của Khoa Kỹ thuật Xây dựng và Giao thông Vận tải thuộc Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc đã nói với phóng viên của Benliu News rằng các lãnh đạo liên quan của trường đang xử lý vấn đề này.

Một cán bộ khác của Phòng Công tác Sinh viên thuộc Đại học Công nghệ Nam Trung Quốc nói với các phóng viên rằng Huang vẫn chưa tốt nghiệp. Nhà trường đã thông tin với người tố giác qua điện thoại rằng sinh viên này đã bị kỷ luật quản chế, nhưng kết quả vẫn chưa được công bố. Về thời gian quản chế và liệu hình phạt này có ảnh hưởng đến việc tốt nghiệp và bằng cấp của Huang hay không, cán bộ này không tiết lộ.

Chia sẻ với truyền thông, người vợ họ Wang nói rằng: "Tôi không muốn bình luận gì thêm. Nhưng một số cáo buộc trong các trang trình chiếu là sai sự thật. Chồng tôi đã đăng ảnh tôi và nhật ký trò chuyện trên điện thoại lên mạng xã hội mà chưa được tôi đồng ý, đó là vi phạm".

Về việc chồng bán nhà để cho mình tiền đi học, Wang nói rằng họ đã cùng nhau mua nhà trước khi kết hôn.

Hiện câu chuyện vẫn tiếp tục là chủ đề bàn luận sôi nổi trên các diễn đàn mạng của Trung Quốc.