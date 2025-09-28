3 cô gái bị giết hại trên livestream gây rúng động Argentina

Những cô gái trẻ bị nhóm tội phạm ma túy dẫn dụ, tra tấn và sát hại dã man trên sóng livestream của Instagram khiến dư luận phẫn nộ.

Những kẻ buôn bán ma túy đã phát trực tiếp cảnh sát hại 3 cô gái trẻ người Argentina lên mạng xã hội và gây rúng động toàn đất nước, The New York Times đưa tin. Nạn nhân là hai chị em họ Morena Verdi và Brenda Del Castillo (đều 20 tuổi) và Lara Gutierrez (15 tuổi).

Theo chính quyền khu vực, những phụ nữ bị dụ đến một ngôi nhà ở ngoại ô Buenos Aires vào ngày 19/9, nơi cảnh tra tấn và giết hại họ được livestream trên Instagram cho khoảng 45 người xem.

Cảnh sát tin rằng đứng sau vụ án này là một tổ chức ma túy quốc tế, mà theo các nhà chức trách vụ thảm sát nhằm mục đích đe dọa sau vụ trộm một gói ma túy nhỏ, được cho là do một trong những nạn nhân thực hiện.

Vụ sát hại 3 cô gái trẻ trên sóng livestream gây rúng động Argentina. Ảnh: news.com.au.

"Mọi thứ đều cho thấy một vụ trả thù liên quan đến ma túy. Chúng ta có thể gọi đây là một vụ trả thù", Javier Alonso, Bộ trưởng An ninh Tỉnh Buenos Aires, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 24/9.

Vụ giết người này đã gây rúng động Argentina, nơi bạo lực kinh hoàng do các băng đảng ma túy gây ra tương đối hiếm so với Mexico và các quốc gia khác ở Mỹ Latinh. Nó cũng phản ánh việc các nhóm tội phạm ngày càng gia tăng việc đăng tải video lên mạng xã hội để đe dọa đối thủ, các nhà báo muốn đưa tin về hành vi của chúng.

Ba nạn nhân được nhìn thấy lần cuối vào khoảng 21h30 tối 19/9, khi họ lên một chiếc xe tải màu trắng ở một khu phố ngoại ô thủ đô Buenos Aires. Từ đó, họ bị dụ đến một ngôi nhà cách đó khoảng 30 km, với lời hứa sẽ trả tiền để đổi lấy việc bán dâm.

"Họ đã bị lừa tham gia vào vụ việc", ông Alonso nói và lưu ý rằng kế hoạch này đã được một mạng lưới tội phạm quốc tế vạch ra một cách cẩn thận để bẫy những người phụ nữ.

Ông Alonso cho biết thêm những người phụ nữ trẻ sau đó đã bị tra tấn và sát hại, cảnh tượng kinh hoàng về cái chết của họ được phát trực tiếp đến hàng chục người trên mạng xã hội. Chính quyền không cung cấp thêm chi tiết về vụ án.

Meta, công ty mẹ của Instagram, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về vụ việc. TikTok chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Tuần này, các nhà điều tra đã tìm thấy thi thể các nạn nhân, được bỏ trong túi ny-lon và chôn trong vườn. Cho đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 4 người, nhưng các nhà điều tra tin rằng còn có những người khác liên quan.

Theo chính quyền, các nhóm tội phạm đang gia tăng sự hiện diện ở Argentina, nơi đã trở thành tuyến đường trung chuyển quan trọng cho những kẻ buôn lậu ma túy từ Bolivia và Peru đến châu Âu. Hoạt động buôn bán ma túy đã thúc đẩy cạnh tranh và bạo lực giữa các nhóm tội phạm, vốn tranh giành lãnh thổ và lợi nhuận.

Tổng thống Javier Milei của Argentina, người tự nhận mình là người theo chủ nghĩa tự do về luật pháp và trật tự, đã có lập trường cứng rắn về bạo lực băng đảng, hứa sẽ truy tố các thành viên băng đảng như những kẻ khủng bố.