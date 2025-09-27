Nhân viên Starbucks bị đuổi việc vì lẩm bẩm chửi khách

Cửa hàng Starbucks ở Malaysia đã sa thải một nhân viên pha chế sau khi cô bị ghi hình, gọi hai du khách nước ngoài là "bodoh", nghĩa là "ngu ngốc".

Khách du lịch dường như gặp khó khăn vì rào cản ngôn ngữ khi cố gắng gọi đồ uống tại Starbucks. Ảnh: Douyin.

Sự việc xảy ra tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur (KLIA) và được lan truyền sau khi một trong hai du khách đăng clip dài 20 giây lên Douyin. Trong video, hai cô gái, được cho là đến từ Trung Quốc, đặt đồ uống bằng tiếng Anh.

Khi họ chọn món chưa có sẵn, nhân viên này đáp: "Không có". Sau khi lặp lại yêu cầu, cô tỏ vẻ khó chịu và buông lời "bodoh" khi khách bắt đầu nhận ra món đó chỉ bán vào tháng 10, theo AsiaOne.

Người đăng clip cho biết lúc đầu cô không hiểu từ đó có nghĩa gì, nhưng sau khi biết thì rất kinh ngạc. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc về thái độ phục vụ.

Ngày 22/9, Starbucks Malaysia ra thông báo: "Chúng tôi rất tiếc về hành vi của nhân viên này. Starbucks cam kết tạo ra môi trường thân thiện cho mọi khách hàng, bất kể họ đến từ đâu hay nói ngôn ngữ nào".

Theo hãng, nhân viên trên đã bị sa thải ngày 21/9 sau khi có kết quả rà soát nội bộ. Starbucks cũng cho biết đang tăng cường các chương trình đào tạo để nhân viên hiểu rõ hơn về sự nhạy cảm văn hoá, giao tiếp tôn trọng và chuẩn mực dịch vụ khách hàng.

"Chúng tôi thành thật xin lỗi khách hàng liên quan và công chúng vì sự cố này", thông báo nêu rõ.