Bạn gái tay golf nổi tiếng đột ngột qua đời ở tuổi 28

Tay golf người Mỹ Jake Knapp đau lòng chia sẻ sau cái chết của bạn gái Makena White: “Thật khó để chấp nhận sự thật này”.

Makena White, bạn gái của Jake Knapp - tay golf từng vô địch PGA Tour (hệ thống giải đấu golf chuyên nghiệp hàng đầu thế giới), đột ngột qua đời ở tuổi 28. Trong phát ngôn công khai đầu tiên sau sự ra đi của người yêu, Knapp tưởng nhớ White như một người vị tha và chu đáo.

“Chúng tôi đã có với nhau biết bao kỷ niệm không thể quên. Và giờ khi cô ấy không còn nữa, thật khó để tôi chấp nhận sự thật này”, tay golf chia sẻ với tạp chí People.

Knapp nói thêm White có một gia đình tuyệt vời và những người bạn thân thiết. Họ xứng đáng nhận được sự riêng tư và tôn trọng trong giai đoạn khó khăn này.

Tay golf Jake Knapp và bạn gái Makena White hẹn hò 2 năm. Ảnh: IGNV.

Cái chết của White được một người bạn thông báo trên Instagram của cô hôm 26/9. “Cô ấy được cha xứ, gia đình, bạn bè và tất nhiên là (những chú chó cưng) Nelly và Fergie yêu thương và nhớ nhung rất nhiều”, bài đăng viết.

Người bạn đau buồn nhớ đến White với “tấm lòng rộng mở” và tình yêu thương tràn đầy.

White hẹn hò với tay golf 31 tuổi người Mỹ trong 2 năm. Hai người công khai mối quan hệ sau khi Knapp giành chức vô địch Mexico Open 2024 - chiến thắng PGA Tour duy nhất của anh tính đến nay.

Nguyên nhân cái chết của Makena White hiện chưa được tiết lộ.

Hồi tháng 8, White từng chia sẻ bài viết kỷ niệm ngày yêu nhau của cả hai, kèm những bức ảnh chụp cùng Knapp tại nhiều giải golf trong năm vừa qua.

“Mãi mãi biết ơn vì được đồng hành cùng anh, mong sẽ còn nhiều, nhiều, rất nhiều mùa nữa! Em yêu anh”, cô từng chia sẻ.

Dưới bài đăng cuối cùng của White, rất nhiều lời chia buồn đã được gửi đến. Nhà báo chuyên viết về golf Dan Rapaport viết: “Cô ấy thật sự là một nguồn sáng”.

Phóng viên Amanda Balionis của CBS bình luận: “Được quen biết Makena là một trong những phần tuyệt vời nhất của năm vừa qua. Cô ấy luôn mang lại tiếng cười, đam mê. Tôi sẽ nhớ hào quang của cô ấy”.