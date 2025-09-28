'Ngục tối' tra tấn tình dục trong nhà triệu phú tài chính Mỹ gây sốc

Howard Rubin, triệu phú từng là chuyên gia tài chính nổi tiếng tại Mỹ, bị cáo buộc tra tấn tình dục phụ nữ trong "ngục tối" trên tầng áp mái căn hộ ở Manhattan.

Howard Rubin bị cáo buộc có tội ác tình dục và gian lận tài chính. Ảnh: Bloomberg.

Howard Rubin (70 tuổi, Mỹ), cựu quản lý danh mục đầu tư của Soros Fund Management, mới đây đã bị truy tố về tội dụ dỗ và tấn công tình dục phụ nữ. Nạn nhân bao gồm cựu người mẫu nổi tiếng, New York Post đưa tin.

Rubin, thường được gọi thân mật là "Howie" hay "H", bị truy tố cùng với Jennifer Powers (45 tuổi), nữ trợ lý lâu năm của ông, về tội buôn bán tình dục liên bang và gian lận ngân hàng.

Tội ác kéo dài hàng thập kỷ

Các công tố viên cáo buộc rằng ít nhất trong khoảng từ ​​năm 2009 đến năm 2019, Rubin đã điều hành một mạng lưới rộng lớn, nơi ông ta tuyển dụng phụ nữ để quan hệ tình dục đổi lấy tiền, thường sử dụng vũ lực, gian lận và ép buộc.

Triệu phú 70 tuổi bị tố sử dụng các thỏa thuận không tiết lộ thông tin (viết tắt NDA) và ép buộc bịt miệng để những phụ nữ phải chịu đựng sự ngược đãi, tra tấn.

Jennifer Powers hỗ trợ Rubin trong các giao dịch mại dâm. Ảnh: iamstevepowers/Instagram.

Những tin nhắn văn bản đáng ngờ giữa ông trùm tài chính bị cho là nghiện BDSM (bạo dâm) và trợ lý cá nhân lâu năm đã bị vạch trần vào hôm 26/9, khi các công tố viên liên bang buộc tội cặp đôi này về âm mưu buôn bán tình dục kéo dài hàng thập kỷ.

Trong một cuộc trao đổi vào năm 2015, Rubin được cho là đã nói với Powers rằng ông ta đã thỏa mãn dục vọng của một người phụ nữ bị trói. "Tôi không thể tưởng tượng nổi anh đã làm gì với cô ấy! Anh có sốc điện cô ấy không?", Powers đáp lại.

Những tin nhắn khác cho thấy chuyên gia tài chính nổi tiếng này dường như thích thú với nỗi đau mà ông gây ra cho những người phụ nữ - nhiều người trong số họ rất cần tiền mặt, các công tố viên cho biết.

Trong một tin nhắn từ năm 2016, trước khi quan hệ với hai người phụ nữ, Rubin bị cáo buộc đã nói với một trong số họ rằng ông ta muốn "lạm dụng" người kia trong nhiều giờ.

Trợ lý giám đốc FBI Christopher Raia cho biết Rubin bị cáo buộc tài trợ cho một hoạt động khiến nhiều phụ nữ bị tổn thương về thể chất và tinh thần. Cáo buộc cho biết Rubin đã chi hơn 1 triệu USD cho các chuyến bay, tiền trả cho phụ nữ và bảo trì căn hộ áp mái tại Central Park Manhattan - nơi được trang bị các thiết bị bạo lực tình dục.

Raia nói trong thông cáo báo chí hôm 26/9 rằng: "Các bị cáo bị cáo buộc đã lợi dụng địa vị của Rubin để dụ dỗ các nạn nhân tiềm năng và buộc họ phải chịu đựng những chấn thương thể xác không thể tưởng tượng nổi trước khi che giấu mọi kêu cứu bằng cách đe dọa sẽ nhờ đến pháp luật".

Rubin đã không nhận tội vào ngày 26/9 sau khi bị bắt tại Connecticut. Một thẩm phán liên bang tại Brooklyn đã ra lệnh giam giữ ông Rubin mà không được tại ngoại và cho biết ông có nguy cơ bỏ trốn, mặc dù các luật sư của ông đã nỗ lực để ông được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 25 triệu USD .

Powers, nữ trợ lý của Rubin, bị bắt tại Texas vào cùng ngày và dự kiến ra hầu tòa lần đầu vào ngày 29/9 tại tòa án liên bang ở Quận phía Bắc Texas.

Phòng tra tấn tình dục

Trong suốt sự nghiệp kéo dài 3 thập kỷ, Rubin đã làm việc tại nhiều công ty tài chính khác nhau, bao gồm Merrill Lynch, Bear Stearns và Soros Fund Management.

Ảnh chụp bên ngoài tòa nhà trên phố Billionaires Row, Manhattan, nơi ở của Rubin. Ảnh: Taidgh Barron/NY Post.

Rubin làm việc tại Soros Fund Management từ năm 2008 đến năm 2015 với vai trò là người quản lý danh mục đầu tư, tập trung vào chứng khoán được bảo đảm bằng thế chấp, mặc dù không có dấu hiệu nào cho thấy ông có mối quan hệ cá nhân với nhà từ thiện tỷ phú George Soros.

Các công tố viên cho biết Rubin xây dựng sự giàu có của mình tại thành phố New York, và Powers trở thành trợ lý cá nhân của ông vào khoảng năm 2011, đảm nhận vai trò quản lý các khía cạnh hậu cần của hoạt động mại dâm.

Với sự giúp đỡ của bà Powers, Rubin đã lạm dụng những người phụ nữ sau khi dụ dỗ họ bay đến New York với mục đích quan hệ tình dục trả phí cùng Rubin.

Các công tố viên cáo buộc rằng hành vi tình dục ban đầu diễn ra ở các khách sạn sang trọng, sau đó chuyển sang căn hộ áp mái hai phòng ngủ của Rubin ở trung tâm Manhattan. Rubin và bà Powers đã cải tạo một trong những phòng ngủ thành thứ mà họ gọi là "ngục tối tình dục" được sơn màu đỏ, cách âm và trang bị đầy đủ thiết bị và dụng cụ bạo dâm, bao gồm cả thiết bị sốc điện.

Những phụ nữ lọt bẫy bao gồm các nạn nhân từng bị lạm dụng tình dục, người đang tuyệt vọng về tài chính hoặc đang nghiện ngập. Khi đến New York, những người phụ nữ này được khuyến khích sử dụng ma túy hoặc rượu để chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ tình dục và đôi khi họ có hành vi vượt quá phạm vi đồng thuận.

Theo công tố viên, trong các lần gặp gỡ, những người phụ nữ này phải chịu nhiều đau đớn, bao gồm cả vết bầm tím và chấn thương tâm lý, và đôi khi cần phải điều trị y tế. Sau khi quan hệ, Rubin trả tiền cho họ qua chuyển khoản ngân hàng hoặc các dịch vụ thanh toán online.

Powers đã nhiều lần chia nhỏ các khoản thanh toán để tránh gửi một giao dịch duy nhất có giá trị từ 10.000 USD trở lên, nhằm tránh gây ra nghĩa vụ báo cáo cho ngân hàng.

Nếu bị kết tội buôn bán tình dục, cặp đôi này mỗi người phải đối mặt với mức án tối thiểu là 15 năm tù giam.

Riêng Rubin phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù vì tội gian lận ngân hàng vì cáo buộc nói dối trên giấy tờ thế chấp, giúp Powers mua nhà ở Texas, đồng thời khai man rằng ông không liên quan đến bất kỳ vụ kiện nào.

Một số nạn nhân được cho biết đã kiện Rubin và Powers vào năm 2017. Bồi thẩm đoàn phán quyết tại phiên tòa rằng chỉ có ông Rubin phải chịu trách nhiệm và trao cho những người phụ nữ này 3,9 triệu USD .

Hiện tại vị triệu phú 70 tuổi đang kháng cáo bản án.