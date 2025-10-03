Đại gia 'giả nghèo' làm lao công ở Nhật Bản, sống tằn tiện khó tin

Kiếm 200.000 USD/năm, người đàn ông 56 tuổi vẫn thích lao động chân tay. Có 7 căn hộ nhưng ông thuê nhà giá rẻ để ở, 10 năm không mua quần áo mới.

Koichi Matsubara dọn dẹp các khu vực công cộng và thực hiện bảo trì cơ bản tại một khu chung cư ở Tokyo. Ảnh: Handout.

Koichi Matsubara (56 tuổi) kiếm được khoảng 30 triệu yen/năm ( 203.000 USD ) từ tiền cho thuê nhà và đầu tư, nhưng vẫn kiên quyết làm công việc lao công để duy trì sức khỏe và sự năng động. Ông dọn dẹp khu vực công cộng và thực hiện các công việc bảo trì cơ bản tại một khu chung cư ở Tokyo, theo The Gold Online.

Matsubara làm việc 4 tiếng/ca, 3 ngày/tuần. Công việc này mang lại cho ông khoảng 100.000 yen/tháng ( 680 USD ), thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình ở Tokyo là 350.000 yen ( 2.400 USD ).

Dù vậy, Matsubara lại có thể là một trong những “triệu phú ngầm” giàu có nhất của tòa nhà, khi thu nhập chính của ông đến từ bất động sản và đầu tư.

Matsubara lớn lên trong một gia đình đơn thân, từ nhỏ đã phải tiết kiệm lâu dài mới có thể mua được những thứ mong muốn. “Tôi luôn hy vọng có thể sống dựa vào tài sản của chính mình”, ông chia sẻ.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Matsubara từng làm việc trong một nhà máy với mức lương 180.000 yen/tháng ( 1.220 USD ). Ông tiết kiệm từng đồng, gom góp được khoảng 3 triệu yen ( 20.000 USD ) sau vài năm để mua căn hộ đầu tiên.

“Khi đó thị trường bất động sản đã chạm đáy. Tôi tìm cách tránh để trống nhà, trả nợ sớm và dần dần mua thêm bất động sản”, ông kể.

Hiện nay, Matsubara sở hữu 7 căn hộ cho thuê ở Tokyo và vùng ven, đồng thời đầu tư vào cổ phiếu và quỹ. Dù giàu có, ông vẫn sống giản dị: thuê căn hộ giá rẻ, tự nấu ăn, hơn 10 năm không mua quần áo mới, dùng điện thoại cũ và di chuyển bằng xe đạp.

Với Matsubara, làm lao công không phải vì tiền mà để rèn luyện sức khỏe: “Mỗi sáng thức dậy, tôi dọn dẹp và làm mọi thứ gọn gàng. Cảm giác đó thực sự rất tuyệt”.

Mục tiêu của Matsubara là sống một cuộc đời viên mãn mà không cần phô trương sự giàu có. Sau gần 20 năm đi làm, ông mong chờ đến tuổi 60 để nhận lương hưu. “Tôi mong mỗi ngày đều có việc để làm, giữ sức khỏe và tự lo cho bản thân”, ông bày tỏ.

Câu chuyện của Matsubara đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Một người nhận xét: “Ông ấy rất lý trí và giỏi quản lý tài sản”. Người khác viết: “Dọn dẹp mỗi ngày cũng là một liệu pháp tinh thần và cách tập thể dục tốt”. Có người nhấn mạnh: “Đừng bao giờ xem thường lao công hay phục vụ. Một triệu phú ngầm có thể đang ở ngay bên cạnh bạn”.

Ở Nhật Bản, những lối sống “khác thường” như Matsubara không phải hiếm gặp. Một ông lão 75 tuổi được mệnh danh là “thần phiếu giảm giá” đã sống suốt hơn 10 năm chỉ nhờ vào các khuyến mãi. Ông còn sở hữu cổ phiếu ở hơn 1.000 công ty với khối tài sản hơn 100 triệu yen ( 700.000 USD ).