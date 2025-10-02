Những chuyến xuồng cứu người xuyên đêm ở vùng rốn lũ

Tạm gác công việc, một số nhóm cứu hộ mang theo nhu yếu phẩm đến rốn lũ Nghệ An, Thanh Hóa và khu vực bị ảnh hưởng như Tuyên Quang mong góp chút sức hỗ trợ người dân khó khăn.

Nhóm Anh Huy ăn vội cơm khi tiếp tế người dân Nông Cống, Thanh Hóa. Ảnh: NVCC.

8h sáng 2/10, Đinh Bạt Hoàng (ngụ TP.HCM, từ đội cứu hộ Phản Ứng Nhanh) vẫn ngồi trên chiếc xuồng băng qua các con đường ngập ở Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang (trước đây là Hà Giang) cứu nạn, cứu hộ. Trước đó, anh cùng cộng sự thức xuyên đêm hỗ trợ cơ quan chức năng địa phương tìm kiếm người mất tích, đưa người dân từ vùng ngập nặng đến nơi an toàn.

Nói với Tri Thức - Znews, Bạt Hoàng cho biết thời điểm đoàn 20 anh em tới địa bàn, ngoài quân đội, công an, vẫn chưa có nhóm nào đến tiếp viện. Công tác cứu trợ bị quá tải. Nước thì dâng cao, nhiều nhà ngập quá tầng hai.

"Chúng tôi tự chuẩn bị dụng cụ cần thiết, tự túc chi phí 500 lít xăng mong cứu nhiều bà con nhất có thể", Hoàng cho hay.

Hơn 1.000 cuộc gọi cứu trợ trong đêm

Từ 19h ngày 30/9, lũ trên sông Lô tràn vào nhà dân ở Tuyên Quang. Đến ngày 1/10, trời mưa không ngớt khiến mực nước lên nhanh. Đoàn anh Hoàng gặp khó khăn trong việc tiếp cận địa bàn.

"Đoàn phải ngồi lên xe tải, vượt qua vùng nước sâu, sau đó hạ xuồng, đi được đoạn lại phải lên xe tải, cứ như thế 3 lần mới đến được. Kể từ khi đăng bài nhận giải cứu, chúng tôi nhận hơn 1.000 cuộc gọi từ người dân địa phương", Hoàng nói.

Nhóm của Hoàng chia làm hai đội, một chuyên cứu hộ dưới nước và đội có kinh nghiệm tại địa hình rừng núi khó khăn. Khoảng 19h ngày 1/10, đoàn tiếp cận gia đình 6 người bị mắc kẹt 2 ngày liền trên mái nhà trong tình trạng không điện, không thức ăn. Tổng cộng, Hoàng cùng cộng sự thành công giải cứu 40 người về vùng an toàn.

Nhóm của Hoàng giải cứu cụ bà mắc kẹt tại Hà Giang tối ngày 1/10. Ảnh: NVCC.

Trong khi đó, đội xe 0 đồng Huế di chuyển xuyên đêm cho kịp đến Phú Sơn (Nghệ An) sáng 2/10 giải cứu người dân bị cô lập.

"Đến nơi, trước mắt là biển nước mênh mông, nhiều ngôi nhà chìm sâu trong dòng lũ. Chúng tôi kịp thời trao tận tay bà con những vật dụng thiết thực nhất như mì tôm, nước uống, áo phao… để chống chọi qua khó khăn này", đại diện đơn vị cho hay.

Tại xã Nông Cống, Trung Chính, Thắng Lợi, đoàn Welcome Việt Nam vừa di chuyển, vừa túc trực điện thoại 24/24 phản hồi các cuộc gọi cứu trợ. Đoàn 30 người hỗ trợ chiến sĩ Trung đoàn 762 (thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) khắc phục hậu quả mưa lũ, tập trung tại các điểm trường bị ngập sâu, bùn đất tràn vào lớp học, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác dạy và học.

Tụ họp nấu cơm, mua quà gửi vùng lũ

Giữa lúc toàn tỉnh chịu ảnh hưởng từ hoàn lưu bão số 10, bà con tại xã Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, quây quần suốt 5 tiếng đồng hồ nấu hơn 1.000 suất cơm gửi đến người dân các xã xung quanh đang bị "chôn chân" trong nước lũ.

"Tôi phụ trách vận chuyển lương thực đến Nông Cống, Tế Nông và một số xã lân cận. Còn ở nhà, mọi người chia nhau công việc rõ ràng. Người luộc rau, rang lạc, trẻ con sức nhỏ thì phụ giúp đóng gói bánh, kẹo. Dù bận rộn, chúng tôi vẫn thấy vui vì làm được điều gì đó cho những người đang mắc kẹt", Anh Huy, người có mặt trong buổi chuẩn bị, nói.

Anh Huy cùng người dân tại Vĩnh Lộc, Thanh Hóa tụ họp nấu cơm gửi đến các xã bị cô lập. Ảnh: NVCC.

Ngoài lương thực, Anh Huy cho biết nhiều người dân tại vùng bị cô lập liên hệ hỗ trợ thuốc bôi chân tay, nước muối nhỏ mắt vì ngâm chân trong nước bẩn quá lâu. Song, do số lượng người hạn chế, anh đành đăng bài tìm kiếm sự giúp đỡ từ mạnh thường quân cả nước.

Trong khi đó, xót xa trước hoàn cảnh người dân tại Tân Kỳ (Nghệ An), chị Ngô Khả Dương (30 tuổi, phường Đông Hà, Quảng Trị) tức tốc mua sách vở, bút, nước ngọt, bột giặt... chuẩn bị gửi đến đồng bào thiểu số tại đây.

"Năm nay, vì vướng con nhỏ nên tôi không thể tiến vào hỗ trợ cứu người bị mắc kẹt. Ở nhà nằm đọc tin tức, tôi xót quá không nhịn được, đành sắm trước vật dụng rồi gửi lên sau", Dương cho hay.

Hình ảnh người dân từ các vùng bày tỏ sự thương xót, tự trích tiền cá nhân mua nhu yếu phẩm trao đến người dân vùng lũ xuất hiện nhiều tại trên địa bàn địa phương gặp khó khăn.

Còn trên mạng xã hội, các bài chia sẻ đã hỗ trợ được một số người dân không may rơi vào hoàn cảnh khốn khó khi bão quét qua được quan tâm, lan tỏa như một sự xoa dịu giữa cơn lũ.

Sau cơn bão số 10, nhiều tỉnh, thành miền Trung như Nghệ An, Thanh Hóa, khu vực phía Bắc vẫn phải vật lộn với tình cảnh ngập lụt diện rộng. Hàng nghìn người dân rơi vào trạng thái mất nhà cửa, thiếu thốn nhu yếu phẩm.

Theo Báo cáo ban đầu của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Nghệ An, tính đến 13h ngày 30/9, cơn bão đi qua để lại thiệt hại cho toàn tỉnh lên đến 1.426 tỷ đồng , hơn 46.000 ngôi nhà bị sập cùng khoảng 4.174 ha cây trồng lâu năm bị hư hại.