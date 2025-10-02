Gia đình chứng kiến căn nhà hai tầng đổ sập trong tích tắc vì lũ dữ

Trong vài giây, căn nhà là tài sản cả đời tích góp của anh Tuấn, chị Bình bị nước lũ cuốn trôi. Gia đình càng khó khăn khi anh Bình đang phải điều trị bệnh.

Căn nhà hai tầng đổ sụp xuống sông trong mưa lũ ở Tuyên Quang Cảnh căn nhà khang trang trong phút chốc bị dòng nước lũ cuốn trôi khiến ai nấy bàng hoàng. May mắn không có thiệt hại về người.

Ngày 1/10, cơn lũ dữ quét qua xã Na Hang (Tuyên Quang) khiến nhiều đoạn bờ sông sụt lở. Khi dòng nước cuồn cuộn, đỏ ngầu chảy qua, căn nhà hai tầng khang trang xây dựng bên bờ sông bất ngờ đổ sụp.

Video ghi lại cảnh tượng kinh hoàng được anh Thành Duy (người dân địa phương) chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa. "À lôi! Sập xuống hẳn rồi? Tiếng hét nghe sao mà đau lòng quá. Cả một đời tích góp mới xây được căn nhà", anh chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Trong video, căn nhà kiên cố nghiêng dần theo mảng đất sụt rồi từ từ đổ ập xuống dòng sông Gâm. Mọi thứ diễn ra chỉ trong ít giây.

Anh Tùng (tổ 13, xã Na Hang), hàng xóm cạnh bên căn nhà bị sụp, chia sẻ chủ căn nhà là anh Tuấn (sinh năm 1982) và chị Bình (sinh năm 1988). May mắn, cả gia đình anh chị đã thoát ra trước khi tai nạn ập đến.

Căn nhà đổ sập xuống dòng sông Gâm. Ảnh cắt từ clip.

"Mất nhà, hai vợ chồng được hàng xóm bố trí ở trong một căn nhà gỗ gần đó. Sáng nay bà con cùng mang dụng cụ, mỗi người một tay dọn dẹp tàn dư sau khi căn nhà bị cuốn trôi mất", anh Tùng nói.

Anh kể thêm rằng người chồng tên Tuấn vừa trải qua một lần "thập tử nhất sinh" vì tai nạn, vẫn đang phải điều trị tại nhà. Trước đó không lâu, anh Tuấn bị ngã gãy 6 xương sườn, 3 đốt xương sống. Hoàn cảnh gia đình khiến dân trong xóm rất thương.

Chị Nông Diễm, một người quen của chị Bình trong xã, cũng bày tỏ xót xa. "Chiều hôm qua, thấy người trong xã livestream cảnh căn nhà bị sập, tôi thương anh chị lắm. Anh vẫn còn nằm một chỗ vì bệnh tật. Giờ tài sản cả đời tích góp cũng bị dòng nước cuốn trôi, mất mát không sao tả được", chị Diễm nói với Tri Thức - Znews.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 18 giờ ngày 1/10, bão số 10 và mưa lũ, sạt lở, dông lốc đã làm 34 người chết (Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng); 20 người mất tích (Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang, Sơn La, Quảng Trị).

Tại Tuyên Quang, mưa lũ và sạt lở đất khiến 6 người chết và mất tích; hơn 710 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 6 nhà thiệt hại hoàn toàn. Một số xã bị cô lập nặng như Xuân Vân với 452 nhà, trên 1.000 hộ phải di dời khẩn cấp, Sơn Thủy có 26 hộ phải di dời khẩn cấp.

Thiệt hại về cơ sở hạ tầng gồm 20 điểm trường, một phòng khám, 5 nhà văn hóa bị hư hỏng, giao thông ách tắc tại nhiều vị trí. Khối lượng sạt lở đất đá hơn 7.000 m3. Về nông nghiệp, trên 651 ha lúa, 430 ha ngô, 10 ha cây khác bị ngập, trên 2,3 tấn lương thực bị trôi, 44 lồng bè nuôi cá và 23 chuồng trại bị hư hỏng.

Tỉnh Tuyên Quang đang huy động toàn lực để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ dân cư, bảo đảm an toàn và nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai.