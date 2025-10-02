10 giây lốc xoáy càn quét nhà dân ở Hải Phòng

Cơn lốc xoáy quét qua xã Vĩnh Bảo cuốn bay mái nhà của anh Tân. May mắn, 4 bà cháu ở nhà khi đó thoát nạn trong gang tấc.

Khoảnh khắc bà ôm cháu thoát khỏi cơn lốc xoáy Lốc xoáy dữ dội cuốn phăng mái nhà ở xã Vĩnh Bảo (Hải Phòng). 4 bà cháu kịp chạy thoát nạn trong phút giây nguy hiểm.

Khoảng 10h30 ngày 29/9, một cơn lốc xoáy dữ dội quét qua xã Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) khiến căn nhà của anh Nguyễn Văn Tân bị tốc mái, đồ đạc trong phòng khách hư hỏng nặng.

Camera an ninh tại nhà ghi lại cảnh tượng hỗn loạn: gió xoáy cuốn phăng mái ngói, nền đất rung chuyển, vật dụng bay tứ tung, quạt máy và nhiều đồ đạc khác bị hất ngã.

Thời điểm đó, vợ chồng anh Tân đều đi làm, trong nhà chỉ còn bà nội và 3 cháu nhỏ. Khi gió lớn nổi lên, bé út kịp chạy vào trong nhà, bà nội liền theo sau. Nhờ vậy, cả 4 bà cháu thoát nạn.

"Rất may, 2 cháu lớn lúc ấy cũng đang ở trong nhà. Cả gia đình an toàn, nhưng các con đều hoảng loạn. Bé lớn học lớp 2 còn khóc gọi điện cho bố mẹ báo: 'Nhà mình bay mất nóc rồi'", anh Tân kể với Tri Thức - Znews.

Anh cho biết căn nhà ba gian lợp ngói cũ gần như bị tốc mái hoàn toàn, chi phí sửa chữa ước tính khoảng 20 triệu đồng.

"Đây là cơn lốc kinh hoàng nhất tôi từng chứng kiến. Ở quanh đây còn có trường hợp con bò bị cuốn bay cả chục km", anh Tân nói.

Căn nhà của anh Tân sau khi bị lốc xoáy quét qua.

Đến 18h ngày 29/9, bão số 10 (tên quốc tế Bualoi) đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi di chuyển sang Thượng Lào. Tuy vậy, hoàn lưu bão đã gây ảnh hưởng nặng đến nhiều khu vực tại Hải Phòng, để lại thiệt hại về người và tài sản.

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường, bão Bualoi đã gây thiệt hại tại 14 xã, phường ở Hải Phòng, làm 9 người bị thương (3 ca nặng). Riêng tại xã Khúc Thừa Dụ, lốc xoáy kèm mưa lớn đã làm sập một ngôi nhà, tốc mái 62 ngôi nhà.

Xã Vĩnh Hải ghi nhận 3 nhà dân tốc mái hoàn toàn, 78 hộ tốc mái một phần, 13 cột điện bị gãy đổ. Trong khi đó, xã Vĩnh Am có 7 ngôi nhà tốc mái toàn bộ, hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng,