Nước tuôn xối xả như thác trong hầm chung cư Hà Nội

Do mưa lớn kỷ lục, lượng nước dâng cao tràn qua thành giếng trời, đổ xuống hầm gửi xe ở chung cư Thái Hà Constrexim (Hà Nội) hôm 30/9.

Nước tuôn xối xả xuống hầm để xe của chung cư tại Hà Nội. Ảnh cắt từ clip.

Ngày 1/10, video ghi lại cảnh tượng nước tuôn như thác tại hầm chung cư Thái Hà Constrexim (phường Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được nhiều người chia sẻ. Mực nước dưới hầm nhanh chóng tăng, ngập khoảng nửa bánh xe máy. Thời điểm đó, tại hầm đang có hàng trăm chiếc xe máy của cư dân.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, chị T.H., cư dân sinh sống tại tòa CT2 của chung cư, cho biết sự việc xảy ra vào khoảng 17h chiều ngày 30/9. Khi đó, gia đình chị không có ai ở nhà nên không kịp xử trí, một chiếc xe máy để ở hầm B1 đã bị ngấm nước hư hại.

Chị T.H. cho hay khu chung cư này có hai giếng trời, thành giếng cao hơn mặt đất khoảng 50 cm, được thiết kế hình bầu dục nhằm lấy ánh sáng tự nhiên cho khu vực tầng hầm để xe và mang tính trang trí. Trên mặt giếng được phủ kính cường lực.

Thông thường khi trời mưa lớn, nước ngang mặt sân, các giếng trời này vẫn có hiện tượng bị rỉ nước xuống hầm song không gây thiệt hại nghiêm trọng. Tuy nhiên hôm 30/9, lần đầu tiên xảy ra tình trạng nước tuôn xối xả như vậy.

"Hôm qua, mặt sân phải ngập đến 40 cm nên lượng nước đổ xuống là rất lớn", chị nói.

Sau khi sự việc xảy ra, phía ban quản lý đã tiến hành một số biện pháp đối phó như dùng bạt quây, đắp bao cát quanh giếng trời để ngăn nước tràn vào thêm. Đến tối cùng ngày phía đơn vị cấp thoát nước cũng được điều động tới hỗ trợ xử lý.

Chị H. cho hay sự cố đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống cư dân sống ở các tòa CT2, CT3, CT4. Các tòa này bị cắt điện từ chiều 30/9, đến sáng 1/10 mới có trở lại. Tuy nhiên, thang máy vẫn chưa hoạt động. Nhà ở tầng 25, bản thân chị H. phải đi bộ sang nhà bố mẹ ở tầng 14, tòa CT4 để ngủ nhờ.

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy tình huống kinh khủng như vậy xảy ra ở khu này", chị bày tỏ.

Chung cư mini ở Bắc Từ Liêm cũng bị ngập, hư hỏng nhiều xe máy. Ảnh: Thùy Dương.

Từ đêm 29/9 đến ngày 30/9, Hà Nội hứng chịu những trận mưa lớn, gây nên tình trạng ngập úng kỷ lục. Người dân sinh sống tại nhiều khu vực nội thành bị nước tràn vào nhà, giao thông nhiều tuyến phố cũng tê liệt do ngập úng.

Tại một chung cư mini ở phường Bắc Từ Liêm, lượng nước lớn tràn xuống cũng gây ngập toàn bộ hầm gửi xe cao gần 2 m, nhiều xe máy hư hại. Một số thanh niên nhanh chóng đưa xe ra ngoài, chờ sửa chữa.

Thùy Dương, khách thuê trọ tại chung cư mini, cho hay toà nhà này vừa đi vào hoạt động từ tháng 8. Sau một số trận mưa lớn, cũng có lần nước tràn vào hầm song hệ thống thoát nước vẫn hoạt động tốt. Lần này, vì lượng nước quá lớn, hệ thống thoát nước của tòa nhà không đáp ứng kịp, kèm theo khu vực xung quanh cũng bị ngập sâu gây nên tình trạng này.