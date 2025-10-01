Cảnh 'vỡ trận' chưa từng thấy ở các tiệm sửa xe Hà Nội sau mưa ngập

Sau ngày ngập lụt lịch sử của thủ đô hôm 30/9, nhiều tiệm sửa xe máy và garage ôtô trên khắp thành phố lần đầu phải làm xuyên đêm khi hàng nghìn phương tiện chết máy, hư hỏng.

Nhân viên công ty Hà Nội hì hục tát nước cả buổi trưa Nước từ đường tràn xuống hầm gửi xe khiến nhân viên công ty trên đường Vương Thừa Vũ (Hà Nội) phải cùng nhau múc nước đổ ra ngoài để tránh ngập.

Tính đến 10h ngày 1/10, tiệm sửa xe của anh Huỳnh Nhật trên đường Thiên Hiền (phường Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã hoạt động liên tục hơn 24 tiếng, tất cả nhân viên thức trắng đêm để kịp sửa xe cho khách. Từ trưa 30/9, địa chỉ này tiếp nhận hàng trăm chiếc xe máy, phần lớn hư hỏng do ngập nước sau trận mưa lịch sử ở Hà Nội.

“Đến giờ, chúng tôi vẫn còn khoảng 10 chiếc xe nữa mới xong, thi thoảng lại có thêm khách mới đem xe đến. Tất nhiên là có mệt, nhưng ngoài thu nhập tăng thêm, chúng tôi cũng muốn nhanh chóng hỗ trợ bà con để họ sớm có phương tiện đi lại”, anh nói.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, nhiều tiệm sửa xe máy và garage ôtô trên khắp địa bàn thành phố đã phải làm việc hết công suất, bị quá tải, "vỡ trận" khi hàng nghìn phương tiện chết máy, hư hỏng do ngập lụt hôm 30/9. Một số tiệm làm việc xuyên đêm tới sáng, hỗ trợ miễn phí cho những trường hợp gặp sự cố nhẹ.

Trắng đêm sửa xe cho khách

Anh Nhật cho hay tiệm sửa xe của anh mở cửa từ 7h ngày 30/9. Tới tầm trưa khi nhiều tuyến đường bắt đầu ngập úng, lượng khách bắt đầu đổ về sửa xe ngày một nhiều, cao điểm vào buổi tối.

Tiệm sửa xe của anh Nhật làm việc xuyên đêm trong ngày Hà Nội ngập lịch sử. Ảnh: NVCC.

Vì luôn tay, anh và các nhân viên cũng chỉ kịp ăn vội bánh mì, chiếc xúc xích để khách không phải chờ lâu. Với những chiếc xe máy bị ngập nước, anh Nhật cho biết thợ chủ yếu sẽ kiểm tra bộ phận lọc gió, bugi, dầu xem có cần thay thế.

“Nhiều chiếc may mắn mới bị nước vào một chút, không cần thay gì thì chúng tôi hỗ trợ nhanh để mọi người về, không lấy tiền”, anh kể.

Đến khoảng 3h ngày 1/10, vẫn có hàng chục khách kiên nhẫn ngồi chờ ở tiệm. Vì vậy, dù thấm mệt, anh không dám đóng cửa hay nhắn khách mai trở lại lấy. “Mọi khi mưa bão, đường ngập, tiệm tôi cũng phải tăng ca vì khách tăng đột biến, nhưng cùng lắm chỉ tới 22-23h, chứ chưa khi nào phải làm thông đêm như vậy. Trận ngập hôm qua quả thực kinh khủng”, anh chia sẻ.

Nhiều xe máy bị hư hỏng vì ngập nước trong ngày Hà Nội mưa lụt lịch sử. Ảnh: Đinh Hà.

Nằm ở khu vực xung quanh thường xuyên xảy ra ngập lụt, tiệm sửa xe máy của anh Đức Lâm trên đường Cổ Nhuế cũng ghi nhận lượng khách tăng vọt trong ngày Hà Nội mưa trắng trời. May mắn, tiệm của anh nằm ở phần đất cao hơn, mặt đường không ngập úng.

Từ trưa đến tối 30/9, tiệm liên tục tiếp nhận hàng chục chiếc xe bị chết máy, cần sửa chữa.

"Chúng tôi đã quen với cảnh này vì quanh đây là điểm nóng ngập lụt mỗi khi mưa to. Đa số xe bị chết máy do nước ngập bugi, xử lý không quá phức tạp", anh nói, cho biết sáng nay trời vẫn đổ mưa, tiệm tiếp nhận thêm rất nhiều xe người dân mang đến.

Mất nửa tháng phục hồi ôtô bị ngập nước

10h sáng 1/10, trời tiếp tục đổ mưa khiến tình trạng ngập nước tái diễn trên đường Hoàng Tùng (An Khánh, Hà Nội). Nằm sát mặt đường, bên trong Thủ Đô Garage (chi nhánh Vinhomes Smart City), đội kỹ thuật viên đang tất bật kiểm tra cho hàng chục chiếc ôtô bị ngập nước sau ngày mưa ngập lịch sử của Hà Nội.

“Lượng xe cần cứu hộ, đưa về garage sửa chữa từ sáng hôm qua đến nay rất nhiều, chúng tôi chưa kịp thống kê, ước chừng khoảng 60 xe, đủ loại. Vấn đề chủ yếu các xe gặp phải đều do ngập nước, cần rất nhiều thời gian để xử lý”, ông Đinh Quốc Khánh (giám đốc Thủ Đô Garage) cho biết, nói thêm rằng đội ngũ nhân viên đã phải làm việc đến 3h sáng để kịp thời hỗ trợ người dân.

Hàng chục chiếc xe ngập nước đang chờ sửa chữa tại Thủ Đô Garage. Ảnh: NVCC.

Sáng 1/10, sau một ngày mưa ngập, lượng xe đổ về đông hơn song với quy mô lớn, garage đủ diện tích tiếp nhận lẫn nhân viên xử lý. Bên trong garage, hàng chục chiếc xe xếp kín, đợi nhân viên kiểm tra, một số chủ xe đứng cạnh bày tỏ lo lắng.

Theo ông Khánh, phần lớn xe ngập nước không thể phục hồi ngay mà cần đợi trời nắng lên, đưa ra phơi và sấy khô trước khi can thiệp vào các chi tiết kỹ thuật.

“Có xe mất nửa tháng mới phục hồi xong, trao lại cho chủ. Hiện chúng tôi vẫn túc trực liên tục để cứu hộ và tiếp nhận xe bị ngập trên địa bàn”, ông nói.

Cũng phải nới giờ làm việc đến 0h ngày 1/10, anh Quân, chủ garage chuyên sửa chữa ôtô điện ở Đông Anh, cho biết đã tiếp nhận hàng chục chiếc xe bị ngập nước trong ngày 30/9.

Đến sáng nay, vẫn còn nhiều khách liên hệ anh, cho biết xe đang chết máy trên đường và chờ cứu hộ tới kéo về garage. "Với xe bị ngập nước, được kiểm tra, sửa chữa càng nhanh sẽ càng tốt và đỡ tốn kém cho chủ xe. Cũng vì vậy khi khách đem xe tới, chúng tôi cố gắng xử lý luôn vì biết đây là phương tiện có giá trị cao, khách cũng xót", anh cho biết.

Với xe điện, anh Quân thường thao tác đầu tiên là tháo cọc bình ắc quy, ngắt điện cao áp trên xe để giảm thiểu chập cháy, sau đó tháo các bộ phận để kiểm tra tình trạng ngấm nước, vệ sinh.

"Thông thường vào những ngày mưa bão, tiệm chúng tôi cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến do ngập nước. Vì vậy hôm qua khi xuất hiện tình trạng ngập úng, chúng tôi cũng phần nào lường trước và chuẩn bị, sẵn sàng hỗ trợ khách hàng", anh chia sẻ.

Hầm giữ xe ngập nước, người dân hò nhau giải cứu hàng chục xe máy Tại một tòa nhà trên đường Liễu Giai (Hà Nội), nước từ mặt đường tràn xuống hầm trong sáng 30/9 khiến một số người làm việc tại đây phải khiêng từng xe để lên tầng 1.