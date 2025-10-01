Nhà ngập bít cửa, cư dân Hà Nội kêu cứu vì bị cô lập, ngắt nước

Sau ngày mưa lớn gây ngập úng nặng, nhiều cư dân ở Phú Đô (Hà Nội) bị cô lập, không có nước sạch sinh hoạt.

"Em ở làng Phú Đô, hiện mưa không ngớt mà nhà em không có nước dùng từ chiều qua rồi. Mọi người có biết đội cứu hộ nào không, cho em xin số để liên lạc với", Thùy Linh, đang sống tại khu vực chợ Phú Đô, đăng bài trên kêu cứu trên các group mạng xã hội.

Thùy Linh và những sinh viên trong nhà trọ bị cô lập hơn một ngày vì mưa ngập kỷ lục. Ảnh: NVCC.

Kèm theo dòng cảm xúc bất lực là bức ảnh căn nhà trọ của cô đã ngập đến nửa tầng một khiến những người trong nhà bị cô lập. Dòng nước đục ngầu khiến cô không còn phân biệt được trong nhà, mặt đường, đồ đạc bị cuốn dềnh lên theo mặt nước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews vào trưa 1/10, Thùy Linh cho biết cô hiện cô đang ở số nhà 32, ngõ Chợ Tạm (phường Phú Đô cũ). Vì ngập lụt nghiêm trọng, từ chiều 30/9 đến nay, 5 sinh viên trong nhà bị cô lập.

"Nước ngập nên chúng tôi phải ngắt điện ở tầng 1, không có điện để bơm nước lên sinh hoạt. Đến nay, chúng tôi chưa có phương án nào, cũng không biết liên hệ bên đơn vị nào để nhờ hỗ trợ", Linh nói, giọng đượm vẻ bất lực.

Từ sáng đến trưa cùng ngày, mưa vẫn tiếp diễn khiến Thùy Linh càng lo lắng, không biết bao giờ nước mới rút xuống. "Chúng tôi định tự lội ra ngoài luôn, vì chờ người vào hỗ trợ lâu lắm, nhưng chỉ sợ bị rò điện ở ngoài", Linh chia sẻ, cuộc điện thoại trao đổi bị đột ngột ngắt vì sóng yếu.

Cũng có người thân sống ở khu vực ngập nặng tại chợ Phú Đô, anh Thành Trần bày tỏ lo ngại.

"Nhà tôi không bị ngập nặng, nhưng nhà cậu tôi nước dâng cao đến ngang ngực người lớn, bị cô lập. Hiện tại vẫn còn mưa, nước chưa rút được. Ngõ 153/30 và 236/8 Phú Đô đều ngập nặng", anh chia sẻ.

Một số khu vực ở Phú Đô bị ngập nặng đến sáng 1/10. Ảnh: Chố Chang, Thành Trần.

Anh Thành nói rằng sống ở Hà Nội nhiều năm, cơn ngập lụt lần này rất lớn nhưng chưa "thấm tháp" so với đợt lụt lịch sử năm 2008. Anh dự đoán một vài ngày tới, tình hình ổn định trở lại.

Dưới bài đăng của Thùy Linh, nhiều cư dân ở Phú Đô cũng chia sẻ hình ảnh về tình hình ngập lụt cục bộ, khiến sinh hoạt khó khăn vì không tiếp cận được thực phẩm. Một số gia đình có con nhỏ lo lắng vì không có nước sạch, thiếu sữa vì mưa lớn kéo dài.

Ngày 30/9, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện mưa to đến rất to do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10. Đợt mưa trút xuống gây ngập úng nặng trên toàn thành phố, khiến giao thông tê liệt, một số khu vực bị cô lập do ngập sâu.

Ngày 1/10, Thủ đô tiếp tục ghi nhận mưa rào và dông tại một số khu vực. Lượng mưa dao động 40-100 mm, có nơi trên 150 mm. Hà Nội vẫn có mưa ở vài nơi vào ngày 2/10, thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ.