Thanh niên tự thiêu khiến người đi đường bàng hoàng ở Thái Lan

Sau một cuộc cãi vã căng thẳng, thanh niên 21 tuổi bất ngờ tự thiêu trên phố Phahonyothin (Bangkok) khiến những người chứng kiến bàng hoàng.

Thanh niên 21 tuổi cháy như "đuốc sống" sau khi châm lửa tự thiêu.

Theo Mothership, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 30/9. Hình ảnh được camera an ninh ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội nhanh chóng trở thành đề tài gây sốt, được bàn luận sôi nổi.

Trong video, nam thanh niên mặc áo hoodie đen và quần dài được nhìn thấy đang đứng bất động phía sau một trạm xe buýt. Trạm này nằm trước văn phòng Sở Phát triển Đất đai ở quận Chatuchak, gần ga BTS Sena Nikhom.

Anh nhìn xung quanh trong khi ôm một vật có hình hộp, màu vàng. Sau đó, anh đứng dậy, đổ hết chất lỏng bên trong lên vai và lưng của mình. Anh ném chiếc thùng xuống đất, đứng thẫn thờ quan sát thêm một lúc nữa.

Nam thanh niên lao xuống đường và va chạm với một người đi xe máy.

Sau khi châm lửa tự thiêu, cả cơ thể anh biến thành "đuốc sống", vài người có mặt ở hiện trường giật mình khi bị anh đuổi theo. Khi chạy ra đường, anh ta va chạm với một người đi xe máy rồi nằm ngã xuống đất, tờ Thai Examiner đưa tin. Các tài xế khác lập tức phanh gấp, nhiều người "đứng hình" vì chưa hiểu được tình huống trước mắt.

Một chiếc xe sedan màu trắng dừng lại gần đó. Tài xế nhanh chóng lấy một tấm vải từ cốp xe và lao về phía người đàn ông đang bốc cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bùng cháy dữ dội. Tấm vải gần như không thể ngăn cản ngọn lửa.

Bên kia đường, một nhân viên bảo vệ nhìn thấy cảnh hỗn loạn và chạy nhanh đến giúp đỡ. Anh lấy bình chữa cháy từ một cửa hàng gần đó. Chỉ trong vài giây, bảo vệ đã phun nước vào người nam thanh niên đầu đến chân, dập tắt được ngọn lửa. Cảnh tượng diễn ra chưa đầy hai phút.

Khi ngọn lửa đã tắt, nạn nhân vẫn nằm bất động. Cơ thể anh bị bỏng rất nặng, quần áo cháy gần hết, chỉ còn lại một vài mảnh quần jeans cháy đen, đến tận đùi. Da anh bị bỏng và phồng rộp. Mặc dù bị thương nặng, anh ta vẫn còn thở và có thể cử động nhẹ.

Đội cứu hộ đã có mặt sau vài phút. Họ sơ cứu tại hiện trường trước khi đưa nạn nhân đến bệnh viện. Danh tính của thanh niên vẫn chưa được công bố, nhưng cảnh sát xác nhận anh 21 tuổi.

Thanh niên 21 tuổi bị bỏng rất nặng, đang được điều trị trong bệnh viện.

Đại tá cảnh sát Marut Sudnongbua, Giám đốc Đồn Cảnh sát Phahonyothin, xác nhận người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch. "Anh ta bị bỏng nặng và bất tỉnh khi được đưa đến bệnh viện", ông nói.

Các nhà điều tra đã nói chuyện với gia đình người thanh niên này. Theo người nhà, gần đây anh gặp trục trặc trong mối quan hệ với bạn gái. "Chúng tôi nghi ngờ sự căng thẳng về mặt cảm xúc là nguyên nhân. Chúng tôi đang chờ tình trạng của anh ta ổn định trước khi tiến hành thẩm vấn toàn diện", Đại tá Marut nói.

"Mẹ anh ta nói với chúng tôi rằng có dấu hiệu đau khổ về mặt tinh thần trong những ngày gần đây", một nguồn tin cảnh sát cho biết.