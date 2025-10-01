CEO bị 'tóm sống' ngoại tình ở concert tình tứ bên vợ

Hơn 2 tháng sau vụ bê bối tình ái tại concert khiến sự nghiệp lao dốc, cựu CEO Astronomer Andy Byron bất ngờ tái xuất tay trong tay cùng vợ trên bãi biển.

Andy Byron đeo lại nhẫn cưới khi đi bộ cùng vợ. Ảnh: Daily Mail.

Cuối tuần qua, cựu CEO Astronomer Andy Byron được bắt gặp tay trong tay với vợ là Megan Kerrigan tại bang Maine, Mỹ hơn 2 tháng sau vụ bê bối tình ái gây chấn động trong đêm diễn của nhóm nhạc Coldplay.

Cả hai đều đeo nhẫn cưới khi rời khỏi biệt thự ven biển ở Kennebunk - nơi bà Kerrigan được cho là đã lui về sống với chồng sau bê bối - để cùng nhau tận hưởng buổi picnic ngắm hoàng hôn lãng mạn trên bãi biển, New York Post đưa tin.

Kerrigan xuất hiện khỏe khoắn với áo tank trắng, quần short hồng, tóc buộc gọn, đi dép xỏ ngón trên cát. Trong khi đó, ông Byron trông khá giản dị với với kính gọng đen, mũ lưỡi trai đội ngược.

Cặp đôi lưu lại bãi biển vài giờ trước khi trở về căn biệt thự rộng hơn 370 m2, nằm cạnh một sân golf cao cấp. Sáng hôm sau, họ tiếp tục bị bắt gặp đi dạo gần biển trong trang phục thể thao.

Kerrigan đeo kính râm che nắng, còn Byron vẫn đội chiếc mũ cũ, sau đó tự lái xe đi siêu thị, mang về nhiều túi hàng, trong đó có cả thùng nước ngọt có ga. Khi phóng viên hỏi về tình trạng hôn nhân, cựu CEO từ chối bình luận, nhanh chóng lên xe rời đi.

Andy Byron và vợ bị bắt gặp ngắm hoàng hôn trên bãi biển. Ảnh: Daily Mail.

Trước đó, ngày 16/7, Andy Byron cùng Kristin Cabot - Giám đốc nhân sự của Astronomer - bị máy quay kiss cam tại sân vận động Gillette ghi lại cảnh thân mật. Khoảnh khắc này khiến khán giả xôn xao, còn ca sĩ Chris Martin của nhóm Coldplay phải thốt lên: "Ồ, cái gì đây? Hoặc là họ ngoại tình, hoặc họ quá nhút nhát".

Hệ quả, công ty Astronomer lập tức mở điều tra nội bộ. Byron (51 tuổi) nộp đơn từ chức chỉ một ngày sau, còn Cabot (52 tuổi) rời vị trí quản lý trong vòng một tuần. Sự việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.

Theo hồ sơ tòa án, trong khi Cabot đã nộp đơn ly hôn chồng từ ngày 13/8, Byron và vợ vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn tại bang Massachusetts. Megan (50 tuổi) không đưa ra bất kỳ bình luận nào, nhưng đã đổi tên tài khoản mạng xã hội trở về họ gốc Kerrigan ngay sau vụ bê bối.

Sau scandal, bà Kerrigan rời ngôi nhà trị giá hàng triệu USD ở Northborough để chuyển đến biệt thự 4 phòng ngủ, rộng hơn 387 m2 tại Maine.