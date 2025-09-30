Cô gái khóa môi say đắm hoàng tử Hy Lạp là ai

Madelyn Cline dường như không thể rời môi khỏi Hoàng tử Constantine-Alexios. Cặp đôi vừa bị bắt gặp tình tứ ở chốn đông người.

Ảnh khoá môi say đắm của Hoàng tử Hy Lạp và Đan Mạch cùng nữ diễn viên tóc vàng xinh đẹp. Ảnh: Deuxmol.

Gần đây, tài khoản Deuxmoi đăng bức ảnh lên Instagram kèm chú thích: "Hoàng tử quốc dân". Tấm hình chụp cận cảnh nữ diễn viên, người mẫu Mỹ Madelyn Cline (27 tuổi) và Constantine-Alexios (26 tuổi), hoàng tử của Hy Lạp và Đan Mạch, đang khóa môi giữa chốn đông người.

Trong khi người đẹp để mái tóc vàng sẫm xõa tự nhiên và cài băng đô đen, vị hoàng tử trẻ tuổi mặc áo phông xám nhạt. Để nụ hôn thêm nồng nhiệt, Cline còn vòng tay qua cổ Constantine-Alexios, theo Page Six.

Chuyện tình mới chớm của cặp "trai tài gái sắc" gây chú ý từ tuần trước, khi Deuxmoi có được tấm hình cả hai hôn nhau tại quán Lion’s Bar ở khu East Village, Manhattan, Mỹ.

Trong lần xuất hiện này, cả hai đều ăn mặc thoải mái: ngôi sao Outer Banks mặc áo phông, quần tối màu và đội mũ lưỡi trai màu be, còn chàng hoàng tử kiêm họa sĩ - điêu khắc gia chọn áo phông sáng màu, quần jean và cầm áo len trên tay. Cả hai không hề e ngại khi tình tứ ngay tại lối vào nhà hàng, thu hút ánh nhìn ngạc nhiên của những thực khách ngồi gần đó.

Ngoại hình quyến rũ của Madelyn Cline. Ảnh: @madelyncline, People.

Deuxmoi còn chia sẻ video ghi lại cảnh Cline và Constantine-Alexios nắm tay nhau đi dạo trên một con phố ở New York. Lần hẹn này dường như diễn ra vào ngày khác.

Madelyn Cline là diễn viên có 16,9 triệu lượt theo dõi trên Instagram. Cô được biết đến nhiều nhất qua các vai diễn trong loạt phim truyền hình dành cho tuổi teen Outer Banks, trong bộ phim bí ẩn Glass Onion: A Knives Out Mystery hay phim kinh dị I Know What You Did Last Summer.

Trước đó, ngôi sao 27 tuổi từng hẹn hò với danh hài Pete Davidson từ tháng 9/2023 đến tháng 7/2024. Một nguồn tin cho biết cuộc chia tay diễn ra "êm đẹp".

Về phía Constantine-Alexios, chàng hoàng tử điển trai từng có mối tình ngắn ngủi với người mẫu Brooks Nader, cùng cô tham dự đám cưới của "mỹ nhân gợi cảm nhất thế giới" Olivia Culpo và cầu thủ bóng bầu dục Christian McCaffrey vào tháng 6/2024.

Hoàng tử Constantine Alexios và bạn gái cũ Brooks Nader từng sánh đôi đến dự đám cưới của Olivia Culpo vào tháng 6 năm ngoái. Ảnh: Elder Ordonez/INSTARimages.