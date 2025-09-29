Cô gái Trung Quốc bị nghi ngờ không có thật vì 'quá xinh đẹp'

Sau 5 lần tẩy trang trước mặt giám thị, Hồ Hinh Di, sinh viên một trường đại học Trung Quốc, trở nên nổi tiếng vì mặt mộc tự nhiên "không tì vết".

Vẻ đẹp của Hồ Hinh Di khiến nhiều người nghi ngờ cô phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: SCMP .

Hồ Hinh Di (sinh năm 2006), sinh viên Đại học Truyền thông Trung Quốc (CUC) ở Bắc Kinh, trở nên nổi tiếng sau khi tham gia kỳ thi tuyển sinh cho các trường đại học Trung Quốc.

Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt to, hàng mi cong vuốt của cô khiến giám khảo nghi ngờ. Vị này yêu cầu Hinh Di tẩy trang 5 lần. Vẻ đẹp tự nhiên đằng sau lớp trang điểm nhẹ nhàng gây sốc hội trường.

Một giám khảo khác thậm chí còn giật lông mi của nữ sinh viên để kiểm tra. Không chỉ người chấm thi, nhiều người hoài nghi về tính chân thực về các đường nét tự nhiên trên khuôn mặt Hinh Di, sau khi sự việc lan truyền.

"Quên cặp lông mi dài đó đi. Hãy nhìn xem bọng mắt có thực sự tự nhiên không?", một người bình luận. Những người khác nhận xét: "Không thể phủ nhận vẻ đẹp của cô này, nhưng vẫn có điều gì đó không ổn", "Sản phẩm của AI chứ đâu phải người thật".

Bức ảnh thời nhỏ của Hinh Di. Ảnh: Handout.

Bất chấp lời lẽ nghi ngờ, nữ sinh viên này khẳng định không can thiệp thẩm mỹ. "Tôi chưa từng phẫu thuật nên đừng hỏi nữa", cô nói khi bị nhiều người công kích.

Sự việc vỡ lẽ khi một số ảnh hồi bé của Hinh Di được tiết lộ. Bức ảnh cho thấy đặc điểm trên khuôn mặt hiện tại không khác xa so với hồi nhỏ, nổi bật là mí mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn và sống mũi cao. Sau đó, nhiều người từng chỉ trích cô trước đó "quay xe" an ủi và động viên.

Sau buổi tuyển sinh, Hinh Di đạt được điểm số cao nhất với 274 điểm, đứng vị trí đầu bảng trong kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật năm 2025 của Bắc Kinh, chuyên ngành Phát thanh và Dẫn chương trình.

Cô cũng thành công vượt qua kỳ thi chuyên nghiệp của CUC, đạt điểm 83,07 và xếp thứ 17 trên toàn quốc. CUC được xem là tổ chức hàng đầu về phát thanh và nghiên cứu truyền thông ở Trung Quốc, nổi tiếng với việc sản xuất nhiều người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng.

Hôm 13/9, Hinh Di chia sẻ bức ảnh tham dự lễ nhập học tại CUC. Cô chia sẻ bản thân không muốn lấn sân vào ngành công nghiệp giải trí hay diễn xuất phim truyền hình.