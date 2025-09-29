Mẹ chồng TP.HCM chi 1 tỷ đồng tặng quà con dâu ở đám cưới

Ngay từ ngày cưới, cô dâu ở TP.HCM đã được mẹ chồng chi gần 1 tỷ đồng cùng tiền chu cấp hàng tháng, khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Ngày cưới của Uyên Thảo và Lê Hoàng.

Ngày 29/12/2024, lễ cưới của Uyên Thảo (sinh năm 2000) và Lê Hoàng (sinh năm 1998) diễn ra tại TP.HCM. Gần một năm sau ngày cưới, Thảo vẫn không khỏi bất ngờ trước tình cảm và sự chu đáo của mẹ chồng.

"Ngày cưới, mẹ chồng tôi tặng 2 cây vàng, một đôi bông tai kim cương, một nhẫn vàng, một lắc tay, cặp nhẫn cưới kim cương, 50 triệu đồng nạp tài và 100 triệu đồng tiền mặt", Thảo chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ngoài ra, mẹ chồng còn chu cấp 600 triệu đồng để tổ chức đám cưới và đều đặn mỗi tháng cho con dâu 20 triệu đồng.

Số tiền, vàng, trang sức mẹ chồng tặng Uyên Thảo ở đám cưới.

Gia đình chồng Thảo kinh doanh đá cẩm thạch. Trong mắt cô, dù đã ngoài 70 tuổi, mẹ chồng vẫn vừa thương con trai vừa dành nhiều tình cảm cho nàng dâu

"Tôi nghĩ một phần là tiền tiết kiệm của mẹ từ hồi còn trẻ, một phần là mẹ muốn lo cho vợ chồng tôi. Tôi thấy mình may mắn lắm và trân trọng những gì đang có", Thảo nói.

Thảo và Hoàng quen nhau qua mạng xã hội, hẹn hò hơn 2 năm rồi chia tay. 2 năm sau, họ quay lại, yêu thêm vài tháng thì quyết định kết hôn.

Với Thảo, Hoàng là người đàn ông tốt nhất mà cô từng gặp. "Anh ấy luôn đứng về phía tôi, không để ai bắt nạt, cho tôi cảm giác an toàn và được là chính mình. Anh còn là kiểu người có 10 đồng thì cho vợ hết 10 đồng", cô bộc bạch.

Tháng 6 vừa qua, vợ chồng Thảo đón con đầu lòng. Lúc đi sinh, mẹ chồng cho con dâu 30 triệu đồng. Đến khi cháu đầy tháng, bà lại tặng thêm 20 triệu đồng.

Không chỉ rộng rãi về vật chất, mẹ chồng còn chăm sóc con dâu trong từng sinh hoạt hàng ngày. Ban ngày, Thảo thường bế con chơi cùng bà. Thỉnh thoảng, bà đưa cả gia đình đi ăn. Buổi tối, cả nhà quây quần xem tivi, chuyện trò rôm rả.

"Mẹ chồng tôi rất thích nấu ăn và nấu rất ngon, lúc nào cũng chuẩn bị đủ món cho cả nhà. Tôi thật sự biết ơn vì điều đó", Thảo bày tỏ.

Lê Hoàng có hai năm hẹn hò, hai năm chia tay trước khi về chung nhà.

Ngày 26/9 vừa qua, cô chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn, đoạn clip thu hút hơn nửa triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận chúc mừng.

Một số cư dân mạng để lại lời nhắn: "Có qua có lại, bạn cũng phải ngoan ngoãn lễ phép thì các cụ mới quý thế. Quá đã", hay "Thay vì xin vía, tôi sẽ phấn đấu trở thành người mẹ chồng như thế này".

Trước phản ứng bất ngờ, Thảo cho biết: "Tôi ngủ dậy sau một đêm, tự dưng thấy clip đã lên xu hướng. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mình đăng chơi cho có kỷ niệm thôi, ai ngờ được quan tâm nhiều đến vậy”.