Khỉ cam cực hiếm gây sốt ở Mỹ

Sự ra đời của chú khỉ con Francois khiến những người quản lý vườn thú ở Oklahoma (Mỹ) mừng rỡ bởi loài này chỉ còn 2.000-2.100 cá thể trên thế giới.

Một con khỉ loài Francois quý hiếm vừa chào đời tại Vườn thú và Vườn bách thảo Oklahoma (Mỹ) hôm 8/9. Chú khỉ sơ sinh này có toàn thân và đầu phủ lớp lông màu cam rực rỡ, nhưng theo tự nhiên, lông của nó sẽ dần chuyển sang đen tuyền trong vòng một năm.

Pace Frank - phó quản lý bộ phận linh trưởng của sở thú - chia sẻ với People: “Bộ lông màu cam giúp những con non dễ dàng được các thành viên trong đàn nhận diện và chăm sóc”.

Bố mẹ của chú khỉ, Pam và Ripley, đều là khỉ Francois trưởng thành với bộ “tóc mai” trắng đặc trưng.

Tính đến ngày 26/9, sở thú vẫn chưa đặt tên cho chú khỉ con. Tuy vậy, tin vui này đã thu hút nhiều phản hồi trên Facebook, trong đó, một fan của bộ truyện Harry Potter hài hước viết: “Chắc liên quan nhà Weasley!”.

Sự chào đời của chú khỉ con thuộc giống cực hiếm khiến vườn thú Mỹ vui mừng.

Dwight Lawson - giám đốc điều hành Vườn thú Oklahoma - nhấn mạnh: “Với các nhà bảo tồn, sự kiện này đặc biệt ý nghĩa. Với số lượng ít ỏi ngoài tự nhiên, chúng ta cần nâng cao nhận thức và nỗ lực bảo tồn loài khỉ Francois cũng như môi trường sống của chúng”.

Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), khỉ Francois nằm trong danh sách nguy cấp, với chỉ khoảng 2.000-2.100 cá thể trưởng thành còn tồn tại. Trong 37 năm qua, quần thể ngoài tự nhiên đã giảm tới 50% do nạn săn bắt và phá hủy môi trường sống, chủ yếu ở rừng Trung Quốc và Việt Nam.

Pam và Ripley được đưa tới Vườn thú Oklahoma năm 2021 nhằm mục đích nhân giống. Trước đó, năm 2024, cặp đôi đã sinh một bé khỉ cái tên Fera. Khác với em trai mới chào đời, Fera chỉ có phần đầu lông cam khi ra đời, còn cơ thể phủ lông tối màu.

Trong vòng một năm, lông của chú khỉ sẽ chuyển từ cam sang đen tuyền như bố mẹ.

Shannon Charles-Ray - phụ trách khu linh trưởng - cho biết: “Với một loài đang nguy cấp, sự ra đời này vô cùng đặc biệt đối với vườn thú và đội ngũ linh trưởng của chúng tôi. Chúng tôi đã phối hợp cùng bác sĩ thú y để siêu âm, theo dõi sát thai kỳ của Pam. Giờ đây Fera đã thích nghi tốt khi làm chị cả và cả gia đình khỉ đang hòa hợp tuyệt vời”.

Gia đình khỉ gồm Pam, Ripley, Fera và bé khỉ mới sinh hiện sống tại khu Sanctuary Asia trong sở thú.