TikToker 'Ngọc Khánh đây' bị rách giác mạc khi chơi cùng con

Chia sẻ về tình huống khiến mình bị rách giác mạc, TikToker "Ngọc Khánh đây" cũng muốn gửi lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh, cần lưu ý hơn về món đồ chơi của con trẻ.

TikToker bị rách giác mạc vì món đồ chơi trẻ em nhà nào cũng có Ngọc Khánh đây bị rách giác mạc, 7 ngày không thể mở mắt vì đau. Cô cũng cảnh báo các phụ huynh khác cẩn thận hơn với những món đồ chơi tưởng chừng vô hại.

Ngày 27/9, TikToker "Ngọc Khánh đây" - một KOC có tiếng trong lĩnh vực mẹ và bé - bất ngờ đăng video cho biết bị rách giác mác sau sinh một tháng vì một tai nạn không may trong lúc chơi đùa với con.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Ngọc Khánh cho biết trong lúc giơ flashcard (thẻ ghi nhớ) để dạy hai em bé sinh đôi, một trong hai bé vô tình giơ thẻ quẹt trúng vào mắt khiến cô bị rách gần hết giác mạc và không thể mở mắt trong suốt 7 ngày.

"Tôi bị rách giác mạc vì một món đồ chơi mà hầu như nhà nào cũng có nên phải đăng ngay video để gửi lời cảnh báo đến mọi người. Nhiều người hiểu nhầm tôi bị đâm bởi góc nhọn của thẻ flashcard, nhưng thực tế thẻ đó đã bo góc và tôi bị cứa bởi cạnh bên. Vì vậy, ai cũng nên cẩn thận và chú ý", Ngọc Khánh bày tỏ.

Ngọc Khánh bị tấm thẻ ghi nhớ quẹt qua mắt gây rách giác mạc. Ảnh cắt từ clip.

Cô cho biết vết thương khá nghiêm trọng do cạnh của tấm thẻ khá mảnh, mới cứng, cùng với lực tay mạnh và nhanh của em bé, đến mức bác sĩ cũng không hiểu vì sao vết rách lại sâu như vậy chỉ bởi tấm thẻ flashcard.

"Cảm giác rất đau đớn và ám ảnh. Tôi gần như không nhìn được gì trong 7 ngày. Chỉ lúc đi khám, bác sĩ tra thuốc tê thì tôi mới đỡ đau và có thể hé mắt ra nhìn trong khoảng 30 phút. Cảm giác sống trong bóng tối, hoàn toàn không nhìn được rất đáng sợ", Ngọc Khánh nhớ lại, miêu tả cảm giác đau như có cả nghìn mũi kim đâm vào mắt.

Mọi nguồn sáng dù le lói nhất, cô đều cảm nhận được và thấy chói mắt và khó chịu. Đau mắt cộng với vết đau sau khi sinh chưa hồi phục càng khiến cô thấy mệt mỏi. Điều may mắn là nhờ cơ địa tốt, cô dần hồi phục mà không cần mổ.

Khi xảy ra tai nạn, cô mới sinh em bé thứ 3 được khoảng 1 tháng. Mắt đau, không nhìn thấy gì cũng gây nhiều trở ngại trong việc chăm sóc con. Lúc cho con bú, cô phải nhờ sự giúp đỡ của người thân, nằm một chút lại nghẹt cả hai mũi và không thể điều khiển được.

Hiện tại, sau một tháng, Ngọc Khánh đã dần hồi phục nhưng mắt vẫn chưa trở về trạng thái bình thường. Cô vẫn bị chói mắt vào buổi tối và không biết bao giờ mới trở lại được với công việc livestream.

Dù trải qua cảm giác đau đớn và ám ảnh, mẹ 3 con vẫn cảm thấy may mắn vì người gặp tai nạn là mình chứ không phải các con. Từ đó, Ngọc Khánh cũng cẩn thận hơn với những món đồ chơi, tránh cho con cầm nắm trực tiếp những đồ có bề mặt mảnh tương tự.

Ngọc Khánh nhận được sự ủng hộ lớn khi chia sẻ nội dung về gia đình, mẹ và bé. Ảnh: FBNV.

"Vì trên thị trường những món đồ chơi như vậy rất phổ biến nên tôi không thể nói sẽ ngừng mua, song tôi sẽ cẩn thận hơn. Tôi nghĩ các phụ huynh cũng nên lưu ý", Khánh nói.

Trải qua giai đoạn khó khăn, mẹ bỉm 26 tuổi càng giữ tinh thần lạc quan và trân trọng cuộc sống.

Ngọc Khánh nói rằng sức mạnh bên trong cũng được bồi đắp, giúp cô mạnh mẽ hơn khi trải qua những biến cố tiếp theo. Chỉ sau tai nạn rách giác mạc một thời gian ngắn, cô lại phát hiện bị một khối u ở chân và cần phải mổ. Tuy nhiên, cô đối diện với cảm xúc nhẹ nhàng hơn.

"Tôi nhận ra rằng cuộc sống quá vô thường, không thể biết trong tương lai chuyện gì sẽ xảy đến. Vì vậy, càng phải trân trọng và yêu cuộc sống hiện tại, trân quý từng giây phút giây mình được khỏe mạnh".

"Ngọc Khánh đây" (tên thật: Nguyễn Ngọc Khánh, 26 tuổi) nổi tiếng trên mạng từ thời sinh viên với series nấu ăn lành mạnh. Cô nàng khi đó là sinh viên khoa Tiếng Anh Khoa học kỹ thuật của ĐH Bách khoa Hà Nội đã là blogger có lượng người theo dõi đáng kể, tập trung chia sẻ về lối sống và các công thức nấu nướng.

Đầu năm 2022, Ngọc Khánh kết hôn và cùng chồng tập trung vào kinh doanh online. Tháng 1/2024, TikToker chia sẻ niềm vui đón hai con trai sinh đôi. Ngọc Khánh mang thai bằng phương pháp IVF, nhưng khi phôi chuyển vào cơ thể lại phân tách tự nhiên thành hai. Đây là một trường hợp rất hiếm.

Giữa năm nay, Ngọc Khánh đón em bé thứ 3. Từ khi có con, cô cũng chuyển hướng sản xuất nội dung về mẹ và bé, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế trong việc chăm con. Cô nhận nhiều lời khen ngợi khi vừa chăm sóc con nhỏ, vừa chăm chỉ tham gia vận hành kinh doanh cùng chồng.