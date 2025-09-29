11 giờ trước
Đời sống
11.7K
Ngày 27/9, 3 cậu bé cấp 1 chơi ném dép tại khu vực sảnh tầng 5, thuộc tòa nhà CT12B khu đô thị Kim Văn Kim Lũ (phường Định Công, Hà Nội). Sự việc khiến nước chảy lênh láng, làm hỏng hệ thống thang máy tại đây.
11:06 27/9/2025
Đời sống
1.7K
Khoảnh khắc cậu bé lớp 7 tháo dây chuyền trao cho chị gái trong ngày cưới đã khiến cả hôn lễ rưng rưng, còn mạng xã hội thì "vỡ òa" với gần 4 triệu lượt xem.
16:00 27/9/2025
Đời sống
1.3K
Đoạn video ghi lại cảnh mẹ bầu 9 tháng vẫn chạy bộ trong phòng gym khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội: người lo ngại rủi ro, kẻ ủng hộ vì cho rằng tập đúng cách vẫn có lợi cho sức khỏe.
17:07 27/9/2025
Đời sống
6.1K
Chiều 26/9, đàn dê gần 20 con bất ngờ tràn vào một tiệm nail ở xã Bình Lục (Ninh Bình), khiến người chủ trở tay không kịp, vừa dọn dẹp vừa cười ra nước mắt.
20 giờ trước
10:30 28/9/2025
Đời sống
6.6K
Hình ảnh Xuân Thành nhảy múa khi chuẩn bị đồ ăn khiến khách hàng bị thu hút. Nhiều người nhận ra anh từng gây sốt ở khu chợ đêm Đà Lạt cách đây nhiều năm.
16:00 26/9/2025
Đời sống
7.3K
Ngủ trưa trong phòng, cô gái bất ngờ đối mặt khoảnh khắc sinh tử khi rắn dài hơn 1 m lao tới, tấn công nhưng may mắn thoát nạn nhờ phản xạ nhanh.
12:21 23/9/2025
Đời sống
2.2K
Trong khoang lái trực thăng, Hải Anh không khỏi bất ngờ khi được bạn trai Miguel trao nhẫn cầu hôn.
11:00 22/9/2025
Đời sống
3.3K
“Chưa kịp tới bệnh viện, một sản phụ ở Quảng Ninh đã sinh con ngay trên taxi. Khoảnh khắc đặc biệt này được tài xế trẻ bình tĩnh hỗ trợ, đưa mẹ con an toàn tới cơ sở y tế gần nhất.
10:20 21/9/2025
Đời sống
2.0K
Đoạn video do cảnh sát cung cấp cho thấy Neil Platt liên tục lướt mạng xã hội, xem những bức ảnh khiêu dâm trước vụ va chạm trên đường cao tốc ở Lancashire (Anh) hồi tháng 5/2024.
08:22 21/9/2025
Đời sống
Mất 2 tay do tai nạn, Đặng Trọng Định không đầu hàng nghịch cảnh. Anh lập kênh TikTok, truyền cảm hứng cho nhiều người qua các video nấu ăn.