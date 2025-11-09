Hàng quán tiêu điều, cây cối đổ rạp ở Quy Nhơn sau bão số 13 Kalmaegi
Sáng 7/11, bầu trời Quy Nhơn trong xanh trở lại sau khi bão số 13 Kalmaegi đi qua. Nhìn từ trên cao, quang cảnh hiện ra tiêu điều, ngổn ngang, hàng loạt hàng quán bị tốc mái.
Từ những đêm cùng nhau đọc sách qua điện thoại đến khoảnh khắc cầu hôn ở Bali, chuyện tình của Mạnh Cường và Thị Xuân khiến nhiều người tin rằng sự chân thành luôn có hồi đáp.
Sáng 7/11, bầu trời Quy Nhơn trong xanh trở lại sau khi bão số 13 Kalmaegi đi qua. Nhìn từ trên cao, quang cảnh hiện ra tiêu điều, ngổn ngang, hàng loạt hàng quán bị tốc mái.
Tại xã Ea Súp, 23 con trâu của các hộ dân đã bị chết ngạt do nước lũ dâng nhanh trong đêm 6/11.
Với diện tích 120 m2, nhà của Thu Thảo (sinh năm 2000) trở thành nơi trú bão an toàn cho nhiều người trong xóm.
Theo SunStar Cebu, video hút 70 triệu lượt xem ghi lại cảnh một gia đình ở Lusaran (Philippines) trèo lên trần nhà để tránh lũ khi bão Kalmaegi đổ bộ hôm 4/11.
Đã là mẹ hai con song chị Hồng Cúc (sinh năm 1983, Tiền Giang) vẫn luôn giữ tâm hồn và phong cách thời trang trẻ trung. Cô thường bị nhận nhầm là chị em với con gái 16 tuổi.
Chiếc ôtô bị xe tải tông biến dạng hoàn toàn trên đường Quang Trung (phường Trung Sơn, Ninh Bình) sáng 8/11, nhưng tài xế may mắn thoát chết trong gang tấc.
Để đón cô dâu Mai Thị Phương về dinh, gia đình chú rể Nguyễn Văn Vũ (Hải Phòng) phải di chuyển quãng đường dài, vất vả trong ngày mưa gió.
Một hướng dẫn viên du lịch ở đảo Borneo (Indonesia) bị con trăn dài 6 m kéo xuống sông và quấn chặt quanh cổ, may mắn không bị thương.
Cô dâu Thùy Linh khẳng định cả hai chỉ đang trao đổi về đội bê tráp, không hề xảy ra cãi vã.
Là chủ doanh nghiệp vật liệu xây dựng, anh Nguyễn Lương Tuấn Anh (Đà Nẵng) tận dụng 7 xe ben 16 tấn của công ty đậu quanh nhà nhằm tránh gió lớn gây hư hại tài sản trong bão số 13. Đây cũng là cách anh phòng chống bão suốt nhiều năm nay.