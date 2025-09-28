Làm bạn thân 10 năm, cặp đôi cưới khiến cả xóm ngã ngửa

Trong một lần nói chuyện điện thoại, Giang bất ngờ "hỏi cưới" cô bạn thân. Như hùa theo đồng ý vì tưởng nói đùa, không ngờ cậu bạn về thưa chuyện, đem trầu cau sang hỏi cưới thật.

Sinh sống gần nhau, là bạn học từ lớp 6 cho đến lớp 12, Quỳnh Như và Văn Giang (cùng sinh năm 1997, Tây Ninh) nổi tiếng là cặp bạn thân thiết trong xóm.

Hình ảnh Giang chở Như đi học, rủ rê cùng đi chơi cũng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với gia đình hai bên. Cả hai chưa từng thể hiện điều gì vượt mức tình bạn, thậm chí sự hồn nhiên, thoải mái giữa đôi bạn còn khiến những người xung quanh nghĩ cả hai sẽ mãi duy trì mối quan hệ bạn bè.

Tuy nhiên, vào một ngày tháng 12/2018, đôi bạn thân cùng tuổi khiến cả xóm ngạc nhiên khi gửi thiệp mừng cưới, tuyên bố sẽ về chung một nhà.

"Lúc đó không chỉ người quen biết, đến bố mẹ chúng tôi, thậm chí cả tôi cũng thấy bất ngờ, không hiểu tại sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến như vậy", Quỳnh Như kể với Tri Thức - Znews.

Mới đây, khi chia sẻ trên mạng xã hội để bắt trend "một điều chẳng ai làm được", cô gái Tây Ninh cũng gây thích thú khi video trở nên lan truyền, hút tới 1,3 triệu lượt xem và bình luận tò mò về quá trình hai người thành đôi.

Thanh mai trúc mã

Vì sinh cùng tháng, cùng năm, chỉ cách nhau 1 ngày, Văn Giang và Quỳnh Như giống như "cặp bài trùng", thường xuyên quấn quýt. Đến năm lớp 12, dù đôi lúc ngờ ngợ Giang có cảm tình với mình, Như không quá để tâm bởi anh chưa từng thổ lộ và cô khi đó cũng đã có bạn trai.

Quỳnh Như trong một lần cùng gia đình Giang đến thăm anh ở đơn vị.

"Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ hẹn hò Giang, một phần bởi đã chơi quá thân, một phần tôi nghĩ lỡ đâu chuyện không thành thì đến tình bạn cũng mất", Như kể.

Năm 2015, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Giang đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân trong 3 năm, rèn luyện tại Bình Thuận (cũ).

Ở nhà, Như vẫn thường xuyên qua thăm nom bố mẹ Giang, thậm chí thường cùng họ đến doanh trại đơn vị anh. Đến khi đơn vị Giang chuyển sang Bình Dương (cũ), Như mới không đi thăm song cả hai vẫn giữ liên lạc đều qua điện thoại.

Cả hai cập nhật, chia sẻ với nhau về cuộc sống, Như cũng kể chuyện đang hẹn hò anh chàng nào cho cậu bạn thân.

"Cái nết mày ăn uống, nói chuyện như thế, ai mà thèm lấy", Giang từng trêu chọc Như trong một lần nói chuyện.

Cưới anh bạn thân

Tháng 7/2018, trong một lần buôn chuyện trên điện thoại, Giang bất ngờ hỏi Như: "Hay là tao với mày cưới nhau không? Tao không thích hẹn hò qua lại mất thời gian lắm, được thì 'hốt' luôn, lỡ hẹn hò rồi chia tay lại mất luôn tình bạn".

"Mày dám cưới thì tao dám lấy", Như hùa theo vì tưởng bạn thân nói đùa. Lúc này, cô cũng đã độc thân được 1 năm.

Không ngờ vào cuối tháng đó, nhân ngày thứ 6 được về nghỉ phép, Giang về thông báo với bố mẹ rằng muốn hỏi cưới Như thật. Anh cũng nhanh chóng đến thưa chuyện với bố mẹ Như, bày tỏ trước sự ngỡ ngàng của hai vị phụ huynh: "Cháu đã suy nghĩ cả đêm về chuyện này rồi, cháu thương Như và hy vọng được hai bác tác thành. Như cũng có nhiều người hỏi cưới lắm, cháu không muốn bỏ lỡ cơ hội".

Đến thứ 7, khi đang ở chỗ làm, Như được Giang gọi điện thoại thông báo về "kế hoạch kết hôn". Vài ngày sau đó, bố mẹ anh cũng chuẩn bị lễ lạt, chính thức sang nhà hỏi cưới Như cho cậu con trai.

Quỳnh Như và Văn Giang tổ chức đám cưới năm 2018.

"Ngày 31/7/2018, chúng tôi tổ chức đám hỏi. Ngày 20/10 cùng năm, chúng tôi chụp hình cưới. Đến ngày 18/12, đám cưới diễn ra. Tôi cũng không nhớ tại sao mình lại dễ dàng thuận theo như vậy, có lẽ bởi tôi cũng đã có cảm tình với anh", Như chia sẻ.

Khi được mời cưới, nhiều bạn bè, cũng là bạn chung của cả hai, đều không tin cặp đôi chí chóe suốt ngày lại kết hôn. Nhiều người trong xóm cũng bất ngờ kèm thích thú trước màn thành đôi của hai người.

Cũng vì là bạn thân nhiều năm, lại bỏ qua giai đoạn hẹn hò nên trong ngày cưới, Giang và Như khá lóng ngóng. Khi được MC đề nghị trao nhau nụ hôn, cả hai đỏ bừng mặt, chú rể cao 1,83 m phải cúi người để đặt nụ hôn đầu lên môi cô dâu cao 1,56 m. Cảnh tượng chú rể khuỵu gối, cô dâu xấu hổ trên sân khấu cũng khiến nhiều quan khách cười rần.

Cặp đôi hiện có với nhau một bé trai, một bé gái.

Ngay cả khi sau khi thành vợ chồng, Như và Giang vẫn quen miệng xưng hô "mày - tao", khiến phụ huynh phải nhắc nhở, cả một tuần sau mới sửa được. Dù vậy, Giang nhanh chóng tỏ ra yêu thương, chiều chuộng vợ.

Vì Giang vẫn đang thực hiện nốt nghĩa vụ, trong suốt 1 năm sau đó, Như thường xuyên chạy xe máy từ Tây Ninh qua Bình Dương thăm chồng. Dần dần, tình cảm giữa hai bên cũng trở nên sâu đậm, Giang cũng thú nhận đã thích Như từ trước.

Hiện, cặp đôi có một con trai đầu lòng 5 tuổi và vừa đón thêm một bé gái cách đây 6 tháng. Từ bạn thân thành vợ chồng, cả hai hiểu nhau, ăn ý trong nhiều quyết định trong gia đình.

"Ngày bé chơi với nhau, thật không ngờ có ngày chúng tôi thành vợ chồng như thế này. Hơn 10 năm là bạn bè rồi sau đó là vợ chồng, chúng tôi may mắn duy trì được cuộc sống gia đình hạnh phúc, ngày càng yêu thương nhau", Như bày tỏ.