Cái kết cho cô gái Mỹ 'vô tình' cưới vị vua Malaysia

Nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Brittany Porter đang yêu cầu được "ly hôn hợp pháp" sau khi cho rằng cô không hề hay biết mình đã kết hôn với cựu Quốc vương Malaysia.

Ca sĩ Mỹ đòi ly hôn sau khi cô không biết mình đã kết hôn với cựu Quốc vương Malaysia. Ảnh: Independent.

Porter, nghệ danh Brook Lynn (30 tuổi), kể rằng cô gặp Sultan Muhammad V của Kelantan, cựu Quốc vương Malaysia, vào tháng 1/2024 thông qua bạn bè.

"Chúng tôi nói chuyện rất hợp, anh ấy có khiếu hài hước và giọng Anh dễ thương", Porter kể. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm, thường xuyên liên lạc và bắt đầu mối quan hệ lãng mạn, theo SCMP.

Theo lời Porter, vị cựu quốc vương 56 tuổi đưa cô đi khắp châu Á, ở khách sạn sang trọng và tặng quà xa xỉ cho cả nhóm bạn của cô. "Anh ấy rất hào phóng, chi hàng triệu USD cho những chuyến đi của chúng tôi", cô nói.

Trước chuyến đi Trung Đông hồi tháng 4, cựu Quốc vương Muhammad V ngỏ lời cầu hôn. "Anh ấy hỏi tôi có muốn đi nghỉ ở Oman không. Tôi cảm giác như đang sống trong truyện cổ tích. Sau đó, anh ấy cầu hôn và tặng tôi một viên kim cương xanh, vì tôi nói muốn nó giống màu mắt mình", nữ ca sĩ kể lại.

Brittany Porter đi nghỉ cùng cựu Quốc vương Malaysia Muhammad V. Ảnh: @its.brook.lynn/Instagram.

Tuy nhiên, tại Oman, Porter bắt đầu thấy có điều lạ. Cựu Quốc vương cho mời một imam (người chủ trì lễ cưới tôn giáo theo đạo Hồi) đến làm lễ tôn giáo.

"Trong văn hóa của tôi, lễ lớn là đám cưới. Chúng tôi đã lên kế hoạch cưới vào tháng 1/2025, nên tôi rất bối rối. Tôi làm lễ cải đạo, nhưng chẳng ai giải thích rõ. Mãi gần đây tôi mới biết 'nikah' chính là hôn lễ hợp pháp theo đạo Hồi", cô nói.

Trên mạng xã hội, Porter viết rằng cô không nhận ra sự khác biệt giữa nghi lễ tôn giáo và thủ tục kết hôn. "Nhưng sự thật là trong mắt Allah - Thượng Đế, tôi đã là vợ của anh ấy", cô bộc bạch.

Sau khi về Malaysia, Porter cho biết cô bị kỳ vọng sẽ sớm sinh con trai nối dõi. Cô mang thai nhưng không may bị sảy. "Thật khủng khiếp. Từ đó chúng tôi thường xuyên cãi vã", cô tâm sự.

Dù mối quan hệ rạn nứt, Porter vẫn tiếp tục chuẩn bị cho đám cưới, thậm chí bay về California (Mỹ) để gặp nhà tổ chức. Nhưng khi trở lại Malaysia, cô phát hiện nửa kia đã biến mất.

"Anh ấy chặn tôi trên mọi nền tảng, chỉ nhắn với bạn thân tôi rằng chuyện này không thể tiếp tục", cô kể.

Từ đó, Porter không còn liên lạc được và nay yêu cầu được "ly hôn hợp pháp". "Tôi nghĩ đây là thói quen của anh ấy, theo đuổi rồi biến mất. Tôi đã rơi vào chiếc bẫy", nữ ca sĩ bộc bạch.