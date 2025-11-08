Cưới chồng kém 9 tuổi, người phụ nữ không biết đã lấy thiếu gia Ả Rập

Người phụ nữ Trung Quốc lấy chồng Ả Rập Xê Út trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng sau khi chia sẻ cuộc sống xa hoa và những góc nhìn văn hóa bản địa.

"Chị Thịt Saudi" và chồng đã có 2 người con. Ảnh: Baidu.

Người phụ nữ 46 tuổi, được biết đến trên mạng xã hội với biệt danh "Chị Thịt Saudi", hiện có hơn 3 triệu người theo dõi và sở hữu thương hiệu nước hoa riêng.

Sinh ra tại Vũ Hán trong một gia đình quân nhân, sau này khá giả nhờ kinh doanh, "Chị Thịt Saudi" từng làm việc trong ngành công an và cứu hỏa trước khi chuyển đến Thượng Hải mở công ty giáo dục. Tại đây, cô gặp Da Long, sinh viên người Ả Rập Xê Út nhỏ hơn 9 tuổi, khi anh mới sang Trung Quốc du học và chưa biết tiếng Hoa.

"Chị Thịt Saudi" kể rằng mình từng 2 lần đổ bệnh nặng. Chính lúc đó, Da Long luôn ở bên chăm sóc. Sau hơn một năm rưỡi hẹn hò, họ bí mật kết hôn mà không thông báo cho gia đình. Khi đó, cô chưa hề biết chồng xuất thân giàu có, cũng không đòi sính lễ, theo SCMP.

Mãi đến khi theo chồng sang Ả Rập Xê Út, "Chị Thịt Saudi" mới phát hiện cha chồng là chủ đất, khách sạn và cửa hàng ở Riyadh cùng nhiều thành phố khác. Dù vậy, theo cô, gia đình Da Long "sống rất giản dị và kín tiếng".

Da Long là con thứ hai trong gia đình có sáu anh chị em. Cô được gia đình chồng đón nhận nồng hậu, khen "vừa xinh lại vừa hiền lành". Hai người hiện có 2 con.

Trên mạng xã hội, "Chị Thịt Saudi" thường chia sẻ hình ảnh biệt thự với 8 phòng khách, có người giúp việc, tài xế và quản gia, cùng nhà nghỉ dưỡng bên Biển Đỏ - nơi cả nhà thường lui tới vào mùa đông.

Sau một năm rưỡi hẹn hò, cặp đôi đã bí mật kết hôn mà không thông báo cho gia đình. Ảnh: Baidu.

Sự xa hoa này khiến "Chị Thịt Saudi" vấp phải chỉ trích từ cộng đồng mạng, bị cho là "khoe của" hay "được chồng bao nuôi". Tuy nhiên, cô khẳng định mình độc lập tài chính từ trước khi kết hôn.

Trong nhiều video, cô chia sẻ góc nhìn về văn hóa và đời sống phụ nữ Ả Rập, cho rằng đất nước này đã thay đổi nhiều, với phụ nữ được đi học, lái xe và đi làm. Cô cũng nhấn mạnh gia đình chồng "không ép phụ nữ sinh con trai" dù luật Hồi giáo cho phép đa thê.

Ngoài việc làm nội dung, "Chị Thịt Saudi" còn kinh doanh thương hiệu nước hoa Revanna mang cảm hứng Ả Rập. Một sản phẩm của cô giá 298 nhân dân tệ (khoảng 42 USD ) đã bán hơn 70.000 chai trên Douyin.

Một người hâm mộ bình luận: "Cô ấy là người phụ nữ thật sự độc lập. Cô có đầu óc kinh doanh và thành công bằng chính nỗ lực của mình".