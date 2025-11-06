Lee Kang-in bị bắt gặp hẹn hò ái nữ nhà tài phiệt ở Pháp

Lee Kang-in, ngôi sao bóng đá Hàn Quốc, mới đây bị bắt gặp hẹn hò cùng bạn gái tài phiệt Park Sang-hyo ở Pháp.

Trong những clip lan truyền, tiền vệ sinh năm 2001 cùng sánh bước trên con phố trung tâm tại Paris, Koreaboo đưa tin.

Cả hai đi cạnh nhau khi bước ra từ cửa hàng Rolex. Khi phát hiện có người đang quay hình, họ tạm thời giữ khoảng cách.

Sau đó, cặp đôi được một nhân viên an ninh hộ tống, Lee tiến về phía chiếc Porsche của mình, đang đợi trước cửa hàng. Anh đích thân mở cửa cho bạn gái trước khi ngồi vào ghế lái.

Cặp đôi giữ khoảng cách khi phát hiện máy quay. Ảnh: TikTok.

Trước đó, Lee Kang-in từng vướng tin đồn hẹn hò với bạn gái họ Park sau khi bị bắt gặp trên sân tennis. Họ chính thức xác nhận mối quan hệ vào tháng 5 khi Paris Saint-Germain, đội bóng của Lee, vô địch UEFA Champions League.

Ngôi sao 24 tuổi đã đeo tấm huy chương danh giá cho bạn gái ngay trên sân Allianz Arena, thể hiện tình cảm trước hàng vạn khán giả và ống kính truyền thông.

Park Sang-hyo (sinh năm 1999) là cháu gái của Park Yong Sung, Chủ tịch thứ 7 của Tập đoàn Doosan và là con gái của Park Jin Won, phó chủ tịch của Doosan Bobcat Korea.

Ái nữ đời thứ 5 của tập đoàn Doosan thường xuyên xuất hiện bên tiền vệ trẻ trong các trận đấu lớn. Cặp đôi được cho đã hẹn hò từ năm 2024 và không ngại công khai mối quan hệ, hiện là trong những cặp đôi được chú ý nhất làng thể thao Hàn Quốc.

Khoảnh khắc ngọt ngào của tiền vệ Hàn Quốc cùng bạn gái. Ảnh: @spotvnews.

Lee Kang-in là ngôi sao bóng đá đình đám, đang thi đấu cho Paris Saint-Germain (PSG) và đội tuyển quốc gia Hàn Quốc. Anh nổi tiếng với vai trò tiền vệ tấn công sáng tạo, kỹ thuật cá nhân và khả năng kiến tạo.

Nhờ được đào tạo trong môi trường bóng đá châu Âu từ bé, Lee Kang-in có những phát triển vượt bậc. Sau thời gian ăn tập ở lò đào tạo của Valencia, tiền đạo người Hàn Quốc được ra mắt đội một và chơi bóng tại La Liga vào năm 2018. Ba năm sau, Lee Kang-in chuyển đến Mallorca, bắt đầu xây dựng tiếng tăm.

Với chiều cao 1,73 m, thuận chân trái, có thể vừa ghi bàn lẫn kiến tạo, Lee Kang-in thường xuyên được so sánh với huyền thoại Lionel Messi. Anh gia nhập PSG vào năm 2023 và liên tục ghi dấu ấn đặc biệt.