Vợ Messi ngơ ngác khi bị TikToker hỏi 'Làm nghề gì?'

Vợ Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, gây chú ý khi bị hỏi “Chị làm nghề gì vậy?”, chỉ vì chiếc đồng hồ Tiffany & Co. sang trọng trên tay.

Antonella Roccuzzo ngạc nhiên khi TikToker hỏi nghề nghiệp của cô. Ảnh: Ziv Tamir/TikTok.

Vợ của Lionel Messi, Antonella Roccuzzo, mới đây trở thành tâm điểm mạng xã hội sau khi một người đàn ông tình cờ bắt gặp cô và hỏi: “Chị làm nghề gì vậy?”. Dù đây là một trào lưu phỏng vấn ngẫu nhiên khá phổ biến trên mạng xã hội, nhưng điều khiến Antonella được chú ý không phải vì cô lái siêu xe trên con phố nổi tiếng, mà vì chiếc đồng hồ cô đang đeo.

Dạng video “What do you do for a living?” (tạm dịch: Bạn làm nghề gì để có cuộc sống như vậy?) hiện xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Antonella không bị nhận ra vì đi cùng Messi, mà chỉ tình cờ gặp người phỏng vấn khi đang đi chơi cùng bạn sau trận đấu pickleball.

Cô được Ziv Tamir, người sáng tạo nội dung được biết đến với biệt danh The Watch Guy (Anh chàng đồng hồ), tiếp cận vì đang đeo một phiên bản đồng hồ đặc biệt của Tiffany & Co.. Ziv - người có hơn 600.000 người theo dõi trên Instagram - đã tiến lại gần vợ Messi và nhờ cô cho khán giả xem kỹ chiếc đồng hồ.

Vợ chồng Lionel Messi sở hữu nhiều mẫu đồng hồ đắt tiền. Ảnh: Lionel Messi/Instagram.

Một số người dùng mạng xã hội và trang tin nhận xét rằng Antonella có vẻ bất ngờ trước yêu cầu của Ziv. Ban đầu cô tưởng anh muốn vào sân pickleball, nhưng thực ra anh chỉ muốn nói chuyện với cô về chiếc đồng hồ.

Dưới phần bình luận của video gốc trên Instagram, nhiều fan Messi nhanh chóng nhận ra đó là Antonella. Tuy nhiên, trên nền tảng X (Twitter cũ), phản ứng lại khác: Một số người cho rằng cô không thoải mái với tình huống bị tiếp cận bất ngờ.

Antonella không đeo một chiếc đồng hồ bình thường, mà là Tiffany & Co. Schlumberger Rope, mẫu đồng hồ cao cấp được chế tác bằng vàng vàng 18 karat.

Mẫu này có mặt đường kính 27 mm, viền xoắn hình sợi dây thừng nạm 38 viên kim cương tròn tổng trọng lượng 0,52 carat. Mặt đồng hồ làm từ xà cừ trắng với kim vàng, dây đeo bằng da cá sấu màu xanh biểu tượng của Tiffany.

Đồng hồ sử dụng bộ máy Thụy Sĩ chạy bằng năng lượng Mặt trời, có khả năng chống nước đến 30 mét. Đây vừa là một món trang sức tinh xảo, vừa là thiết bị đo thời gian chính xác, được Tiffany & Co. ra mắt vào tháng 9/2025.