Hot girl Thái Lan cầu cứu vì bị trộm đồng hồ hiệu 306.000 USD

Jinny Chotivichit (quốc tịch Thái Lan) cho biết cô bị mất chiếc đồng hồ Richard Mille trị giá khoảng 306.000 USD trong thời gian ở Singapore để theo dõi chặng đua F1 hồi tháng 10.

Jinny Chotivichit có hơn 454.000 người theo dõi trên Instagram.

Trên Instagram ngày 4/11, Jinny Chotivichit chia sẻ vụ việc xảy ra vào ngày 5/10, trong thời gian cô lưu trú tại Singapore.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ điều này có thể xảy ra, nhất là ở Singapore - đất nước tôi yêu mến và luôn tin là một trong những nơi an toàn nhất thế giới", cô nói trong video đăng tải.

Jinny cho biết cảnh sát đang điều tra nên cô không thể tiết lộ thêm chi tiết. Cô cũng làm rõ rằng vụ việc không xảy ra tại sự kiện F1 và thời điểm bị mất đồng hồ không có du khách hay đám đông quanh cô, theo Mothership.

Jinny Chotivichit cho biết chiếc đồng hồ Richard Mille rất quan trọng với cô.

Người đẹp cầu khẩn các cửa hàng mua bán đồng hồ cũ ở Singapore liên hệ với cô để cung cấp số seri chiếc đồng hồ, giúp xác minh khi có ai rao bán.

Trong bài đăng, Jinny nói chiếc đồng hồ "không chỉ là một món tài sản", mà còn mang ý nghĩa đặc biệt vì đó là "thành quả lao động cực khổ của bản thân". Việc mất nó khiến cô "rất đau lòng".

Bên dưới video, nhiều người bày tỏ mong muốn Jinny sớm tìm lại được tài sản. Tuy nhiên, không ít bình luận cũng nhắc rằng Singapore có tỷ lệ tội phạm thấp, nhưng không có nghĩa là không có tội phạm.

Khi một người dùng TikTok thắc mắc vì sao lại đổ lỗi cho Singapore, Jinny giải thích: "Chính danh tiếng về sự an toàn và kiểm soát nghiêm ngặt khiến tôi mất cảnh giác. Hệ thống an ninh đã không bảo vệ được du khách trong môi trường tưởng chừng an toàn".

Hot girl Thái Lan cũng khẳng định chiếc đồng hồ không bị giật khỏi tay, và vụ trộm xảy ra ở nơi không có khách du lịch hay khán giả F1. Trong một bình luận khác, Jinny tiết lộ nghi phạm đã bị bắt, nhưng cô vẫn chưa lấy lại được đồng hồ.