Chú rể Hải Phòng đi 600 km, lội lầy 2 km mới đón được cô dâu Lai Châu

Ngoài quãng đường xe chạy dài khoảng 600 km, gia đình chú rể Nguyễn Văn Vũ (Hải Phòng) phải bê tráp cưới đi bộ khoảng 2 km trên con đường lầy lội vì mưa mới đến được nhà cô dâu.

"Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" là câu nói được nhiều dân mạng hóm hỉnh mô tả hành trình đón cô dâu Mai Thị Phương (sinh năm 2004) của chú rể Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1994) hôm 1/11.

Theo đó, một video lan truyền trên mạng xã hội mới đây ghi lại cảnh đoàn nhà trai bê tráp cưới, chật vật đi qua con đường đất lầy lội dưới trời mưa phùn, sương mù bao phủ. Để tránh ướt, bẩn giày, một số thành viên còn phải dùng túi nylon bọc lại, quần xắn cao.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Mai Thị Phương cho biết hình ảnh được ghi lại trong ngày tổ chức đám hỏi kết hợp xin dâu. Hai bên gia đình sinh sống cách nhau khoảng 600 km, khi Phương ở xã Khun Há, tỉnh Lai Châu, Vũ ở phường An Biên, thành phố Hải Phòng.

Phương và Vũ về chung nhà sau 3 năm hẹn hò.

Vì quãng đường di chuyển xa, từ 4h ngày 31/10, 10 thành viên nhà trai đã bắt đầu đi từ Hải Phòng tới Tam Đường (Lai Châu) vào 14h cùng ngày. Đoàn thuê khách sạn nghỉ lại một đêm, 5h hôm sau lên đường tới nhà gái cách đó 15 km làm lễ.

Khi còn cách nhà gái khoảng 2 km, đường đi trở nên nhỏ hẹp hơn, xe hơi 16 chỗ khó di chuyển. Cả đoàn quyết định bưng mâm trầu cau, lội bộ quãng đường còn lại.

"Thực ra có hai con đường dẫn vào nhà tôi, một đường đất như trong video và một đường bê tông sạch sẽ hơn. Tuy nhiên sau cơn mưa, đường bê tông dốc cao trở nên trơn trượt, khó đi. Vì vậy, lựa chọn đường đất sẽ an toàn hơn", Phương nói.

Ngoài đường xá vất vả, vì tính toán sai thời gian, nhà trai tới sớm nên phải đợi ở vị trí cách nhà gái khoảng 500 m trong 1 tiếng để đúng giờ đẹp. Trong lúc này, trời mưa nặng hạt hơn. Vũ và bố phải trở lại xe lấy ô che cho mọi người.

"Dù quãng đường vất vả, thêm một số thành viên bị say xe nhưng mọi người đều vui vẻ, còn nói đùa hành trình giống như đi du lịch và rất đáng nhớ. Sau đó, buổi lễ cũng diễn ra suôn sẻ", Phương nói, cho biết thêm vào khoảng 9h cùng ngày, đoàn khởi hành về Hải Phòng để kịp đến nơi trước 19h.

Cô dâu chú rể rạng rỡ bên thành viên đoàn nhà trai.

Chia sẻ thêm về cơ duyên gặp gỡ, Phương cho biết cô và chồng đều là công nhân tại khu công nghiệp ở Hải Phòng. Cả hai chính thức hẹn hò từ tháng 9/2022 sau thời gian tìm hiểu.

Khi xác định tiến tới hôn nhân, cặp đôi không hề lăn tăn về khoảng cách giữa hai gia đình và cũng được đôi bên ủng hộ. Từ năm 2024, cả hai nhà đã rục rịch chuẩn bị cho việc kết hôn.

"Sau khi cưới, tôi sẽ theo chồng về sống tại Hải Phòng và tiếp tục công việc ở đây. Dù lấy chồng xa, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng đều đặn về thăm nhà và luôn được chồng ủng hộ", Phương bày tỏ.